WIMBLEDON: Murrayho víťazný návrat: Opäť cítim radosť z hry

Londýn 5. júla (TASR) - Britský tenista a bývalý prvý hráč svetového rebríčka Andy Murray má za sebou víťazný návrat na milovaný Wimbledon. Vo štvrtok spoločne s Francúzom Pierreom-Huguesom Herbertom uspeli na treťom grandslamovom turnaji sezóny v 1. kole štvorhry, keď zdolali rumunsko-francúzsky pár Marius Copil, Ugo Humbert v štyroch setoch 4:6, 6:1, 6:4 a 6:0.



Murray, ktorý hral svoj prvý wimbledonský zápas od prehry s Američanom Samom Querreym vo štvrťfinále dvojhry v roku 2017, po stretnutí priznal, že sa mu vrátila chuť do tenisu. "Užívam si to isté, čo ma tešilo už ako malého chlapca. V uplynulých rokoch so mal fázy, keď som nemal z tenisu radosť. Teraz sa mi chuť vrátila, opäť sa hrou bavím. Verím, že môj bedrový kĺb vydrží," povedal wimbledonský šampión vo dvojhre z rokov 2013 a 2016.



Tridsaťdvaročný Škót sa iba nedávno vrátil na dvorce po vynútenej päťmesačnej pauze a operácii bedrového kĺbu. Zdravotný stav ho však stále limituje a hrá iba štvorhru. S Herbertom sa v dueli 1. kola rozbiehali pomalšie, postupne však začali na kurte dominovať a vo štvrtom sete dokonca uštedrili súperom "kanára". "Hralo sa nám fajn. Na začiatku som bol trochu nervózny, no s postupom času som sa cítil stále lepšie. Aj s Pierreom-Huguesom sme si postupne začali lepšie rozumieť. Na konci panovala skutočne príjemná atmosféra. Zavreli strechu, takže bol ešte väčší hluk. Z víťazstva mám radosť," citovala Murrayho agentúra AFP.



V debli vyhral Murray na domácom grandslamovom turnaji premiérovo v kariére, pri doteraz jedinom štarte pred 14 rokmi skončil v 1. kole. Celkovo sa na podujatiach "veľkej štvorky" dostal do 2. kola štvorhry naposledy na US Open 2008, čo bol doteraz aj jeho posledný štart v debli. V 2. kole budú Murray s Herbertom čeliť šiestemu nasadenému chorvátskemu páru Nikola Mektič, Franko Škugor. Okrem toho sa Brit v piatok v predstaví aj v miešanej štvorhre po boku Američanky Sereny Williamsovej.