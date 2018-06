WIMBLEDON: Koho prisúdil žreb 1. kola slovenským tenistom?

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone ako nasadená devätnástka proti Rumunke Sorane Cirsteovej.

Londýn 29. júna (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková nastúpi v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone ako nasadená devätnástka proti Rumunke Sorane Cirsteovej. Dominíka Cibulková sa stretne s Francúzkou Alize Cornetovou, Anna Karolína Schmiedlová s jej krajankou Kristinou Mladenovicovou. Viktória Kužmová si pri premiére v hlavnej súťaži ženskej dvojhry skríži rakety so Švédkou Rebeccou Petersonovou.



Rozhodol o tom piatkový žreb. Norbert Gombos si v pozícii úspešného kvalifikanta zmeria sily s ôsmym nasadeným Juhoafričanom Kevinom Andersonom. Lukáša Lacka, semifinalistu turnaja ATP v Eastbourne, čaká na úvod francúzsky kvalifikant Benjamin Bonzi. V prípade víťazstva s najväčšou pravdepodobnosťou nastúpi proti najvyššie nasadenému obhajcovi titulu Švajčiarovi Rogerovi Federerovi. Osemnásobného šampióna na úvod otestuje Srb Dušan Lajovič.



Rybáriková, ktorá vlani postúpila na wimbledonskej tráve až do semifinále, má s Cirsteovou bilanciu 1:1. Vlani ju zdolala v troch setoch vo štvrťfinále halového turnaja v rakúskom Linzi. Cibulková s Cornetovou sa vo vzájomných dueloch stretli už desaťkrát, Slovenka vedie 7:3. Vlani s Cornetovou prehrala v Brisbane, no zvíťazila nad ňou v Cincinnati i v New Haven. Najvyššie nasadenou hráčkou v ženskom singli je Rumunka Simona Halepová, šampiónka Roland Garros odštartuje svoje účinkovanie v All England Clube stretnutím proti Japonke Kurumi Narovej.



Bývalej svetovej jednotke Američanke Serene Williamsovej, ktorá sa dostala medzi nasadené na úkor Cibulkovej, prisúdil žreb Holanďanku Arantxu Rusovú. Ťahákom úvodného kola mužskej dvojhry bude konfrontácia medzi trojnásobným grandslamovým víťazom Švajčiarom Stanom Wawrinkom a Bulharom Grigorom Dimitrovom, Richard Gasquet bude vo francúzskom derby čeliť dlhoročnému kolegovi z daviscupového tímu Gaelovi Monfilsovi.