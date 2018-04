Schmiedlová vyhrala prvý duel na turnaji WTA od októbra 2016

Na antukovom podujatí v kolumbijskej Bogote postúpila do 2. kola dvojhry po triumfe nad Američankou Falconiovou 2:1 na sety.

Bogota 10. apríla (TASR) - Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová prerušila čiernu sériu a po poldruharočnej prestávke uspela v zápase hlavnej súťaže na turnaji WTA. Na antukovom podujatí v kolumbijskej Bogote postúpila do 2. kola dvojhry po triumfe nad Američankou Irinou Falconiovou 7:5, 0:6, 6:1.



Doposiaľ posledný triumf v hlavnom pavúku na WTA Tour zaznamenala Schmiedlová ešte v októbri 2016 v Luxemburgu. "Už som aj zabudla na to, ako chutí víťazstvo na turnaji WTA. Som šťastná, že sa mi podarilo zdolať predvlaňajšiu šampiónku z Bogoty. Bol to môj premiérový tohtoročný zápas na antuke a vôbec prvý v kolumbijskej metropole, kde je vysoká nadmorská výška. Podmienky sú tu predsa len iné, človeku sa ťažšie dýcha a má problémy udržať si vlastné podanie. Mám radosť z toho, ako som zvládla tretí set," citovala slová bývalej svetovej dvadsaťšestky oficiálna stránka WTA.



V ďalšom kole čaká Schmiedlovú víťazka súboja medzi ôsmou nasadenou Austrálčankou Aljou Tomljanovičovou a mexickou kvalifikantkou Renatou Zarazuovou. Tomljanovičovej má čo odplácať, pred týždňom na turnaji v Monterrey prehrala s chorvátskou rodáčkou po trojsetovej bitke, pričom v rozhodujúcom dejstve nevyužila tri mečbaly. "Môj tréner mi po víťazstve nad Falconiovou povedal, že v Bogote možno budem mať šancu na revanš. Uvidíme, či Tomljanovičová postúpi. Poznám ju, viem ako hrá."