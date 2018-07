Tenistka Kerberová dúfa, že bude opäť svetovou jednotkou

Tenistka uviedla, že urobí všetko preto, aby hrala na turnajoch dobre.

Stuttgart 17. júla (TASR) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová dúfa, že sa vráti na pozíciu svetovej jednotky rebríčka WTA.



"Samozrejme, bolo by to pekné. Urobím všetko preto, aby som na turnajoch hrala dobre," cituje slová čerstvej wimbledonskej víťazky agentúra dpa. "Nemusí to však byť už zajtra," dodala 30-ročná hráčka.



Víťazstvo na grandslamovom turnaji posunulo Kerberovú v rebríčku na štvrté miesto.