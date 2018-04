Tenistka Rebecca Šramková sa po zranení a chorobe vracia do formy

Momentálne 371. hráčka rebríčka WTA nútene pauzovala od júla minulého roka pre problémy s posunutou platničkou.

Trnava 7. apríla (TASR) – Slovenská tenistka Rebecca Šramková naberala po problémoch s posunutou platničkou a následnej chorobe zápasovú prax na turnajoch v tureckej Antalyi.



Momentálne 371. hráčka rebríčka WTA nútene pauzovala od júla minulého roka pre problémy s posunutou platničkou. Ako sama priznala, toto obdobie bolo pre ňu náročné najmä z psychického hľadiska: "Musela som sa najprv vyrovnať s tým, že nemôžem hrať alebo že či vôbec niekedy ešte budem môcť hrať."



Do plnej záťaže sa chcela vrátiť už začiatkom tohto roka na turnajoch v Spojených štátoch amerických. Úmysel jej však prekazila infekcia, ktorú dostala ihneď po prílete a liečila sa z nej dlhých šesť týždňov. Návrat do zápasového kolotoča sa jej podaril až v marci na turnajoch v tureckej Antalyi, z ktorých dokonca dva vyhrala.



Dvadsaťjedenročná Trnavčanka načrtla aj svoje najbližšie plány: "Túto nedeľu odlietam do Istanbulu a o týždeň neskôr bude Fed Cup v Bielorusku. Písal mi kapitán Matej Lipták, že na 90 percent som v tíme. Potom plánujem hrať WTA turnaj v Prahe, pred ktorým sa budem pripravovať na antuke v klube TC EMPIRE Trnava."