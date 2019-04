Tenistka Stosurová v austrálskej nominácii na semifinále s Bieloruskom

Víťazka US Open 2011 môže spoluhráčkam poskytnúť mnoho cenných skúseností.

Sydney 10. apríla (TASR) - Bývalý tenisová grandslamová šampiónka Samantha Stosurová sa dočkala opäť pozvánky do austrálskej fedcupovej reprezentácie. Kapitánka Alicia Moliková ju vybrala do tímu, ktorý bude 20. a 21. apríla v Brisbane bojovať v semifinále Pohára federácie proti Bielorusku.



Víťazka US Open 2011 môže spoluhráčkam poskytnúť mnoho cenných skúseností. Spolu s ňou sú vo výbere svetová deviatka Ashleigh Bartyová, Daria Gavrilovová a Priscilla Honová. Bielorusky ešte nomináciu neoznámili, ale chýbať by nemali svetová desiatka Arina Sobolenková, dvojnásobná šampiónka z Australian Open Victoria Azarenková či svetová 35-ka Aliaksandra Sasnovičová.



Tridsaťpäťročná Stosurová by mohla nastúpiť vo štvorhre. "Máme radosť, že môžeme Sam opäť privítať v tíme. Má naozaj skvelú bilanciu vo Fed Cupe. Bartyová je zasa jedna z najuniverzálnejších hráčok, môže hrať dvojhru aj štvorhru. Je líderkou," citovala Molikovú agentúra AFP. Stosurová je austrálskou rekordérkou v počte víťazných zápasov vo Fed Cupe vo dvojhre. Druhú semifinálovú dvojicu tvorí Francúzsko a Rumunsko.