Tenistky SR postúpili do finále ME družstiev do 18 rokov

Výsledky semifinále ME 18 družstiev dievčat



SR - Veľká Británia 2:1



Viktória MORVAYOVÁ - Erin Richardsonová 6:2, 6:3



Romana ČISOVSKÁ - Sonay Kartalová 6:3, 6:1



ČISOVSKÁ, Michaela KADLEČKOVÁ - Esther Adeshinová, Erin Richardsonová 5:7, 6:2, 5:10





Výsledky semifinále ME 18 družstiev chlapcov



SR - Taliansko 0:3



Lukáš POKORNÝ - Francesco Passaro 2:6, 4:6



János FEKETE - Matteo Arnaldi 1:6, 2:6



Krištof MINÁRIK, Lukáš POKORNÝ - Matteo Arnaldi, Filippo Moroni 3:6, 2:6

Granville 7. augusta (TASR) - Slovenské tenistky postúpili do finále majstrovstiev Európy družstiev do 18 rokov vo francúzskom Granville. V utorňajšom semifinále viedli po dvojhrách nad reprezentáciou Veľkej Británie 2:0. Prvý bod získala Viktória Morvayová, druhý a rozhodujúci pridala v zápase tímových jednotiek Romana Čisovská. Obe zvíťazili bez straty setu.Na záverečnú štvorhru nastúpili Čisovská s Michaelovou Kadlečkovou, s Esther Adeshinovou a Erin Richardsonovou síce prehrali 5:7, 6:2, 5:10, ale na postupe Sloveniek to už nič nezmenilo." zhodnotil kapitán Ján Sabovčík pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).V ére samostatnosti je Slovensko v kategórii dievčat do 18 rokov po šiesty raz vo finále. Predtým sa doň prebojovalo v roku 2012, keď v zložení Karolína Schmiedlová, Petra Uberalová a Natália Vajdová získalo zlato. Z celkového triumfu sa Slovenky tešili aj v roku 1996.Mladí Slováci podľahli v semifinále vo francúzskom La Rochelle druhému nasadenému Taliansku 0:3. Lukáš Pokorný aj János Fekete hladko prehrali svoje zápasy vo dvojhre a vo štvorhre Pokorný s Krištofom Minárikom tiež ťahali za kratší koniec. V stredu zabojujú o bronz s treťou nasadenou reprezentáciou Česka.