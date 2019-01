Ter Stegen chce byť reprezentačnou jednotkou: Urobím pre to všetko

Tréner národného tímu Joachim Löw ale vyhlásil, že do ME 2020 bude uprednostňovať Manuela Neuera z Bayernu Mníchov.

Berlín 23. januára (TASR) - Marc Andre ter Stegen chce byť brankárskou jednotkou nemeckej futbalovej reprezentácie. Tréner národného tímu Joachim Löw ale vyhlásil, že do ME 2020 bude uprednostňovať Manuela Neuera z Bayernu Mníchov.



"Chcem byť v reprezentačnej bránke. Čo môžem urobiť je podávať dobré výkony, byť zdravý a na najvyššej fyzickej úrovni. Urobím všetko pre to, aby sa tréner rozhodol, že ja budem jednotka," citovala 26-ročného brankára FC Barcelona agentúra DPA.



Löw dal Neuerovi prednosť aj na minuloročných MS v Rusku napriek jeho dlhej absencii pre zranenie. "Bolo to frustrujúce. Chcem však byť najlepší brankár v Nemecku," dodal ter Stegen.