Terpstra vyhral monument Okolo Flámska, Sagan skončil šiesty

predbežné výsledky Okolo Flámska (Antverpy - Oudenaard, 265 km):



1. Niki Terpstra (Hol./Quick-Step Floors) 6:21:21 h,

2. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) +11 s,

3. Philippe Gilbert (Belg./Quick-Step Floors) +17,

4. Michael Valgren (Dán./Astana) +20,

5. Greg Van Avermaet (Belg./BMC) +23,

6. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe),

7. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo),

8. Tiesj Benoot (Belg./Lotto Soudal),

9. Wout Van Aert (Belg./Veranda's Willems Crelan),

10. Zdeněk Štybar (ČR/Quick-Step Floors) všetci rovnaký čas





Oudenaard 1. apríla (TASR) - Holandský cyklista Niki Terpstra triumfoval v nedeľu na 102. ročníku belgickej klasiky Okolo Flámska. Jazdec stajne Quick-Step Floors sa presadil po úniku na posledných stúpaniach a trať so štartom v Antverpách a cieľom v Oudenaard zvládol za 6:21:25 h. Druhú priečku si vybojoval Dán Mads Pedersen (Trek - Segafredo), tretí skončil Terpstrov kolega a obhajca vlaňajšej trofeje Belgičan Philippe Gilbert. Víťaz spred dvoch rokov, Slovák Peter Sagan skončil na šiestej priečke. Jeho brat a tímový kolega Juraj Sagan obsadil 92. miesto so stratou +14:31 min.," povedal P. Sagan pre oficiálnu stránku Bory.Tridsaťtriročný Terpstra tak vyhral už svoj druhý monument v kariére, prvý triumf dosiahol na Paríž - Roubaix v roku 2014.povedal pre televízne kamery so slzami v očiach. Terpstra je tak prvý Holanďan za vyše 30 rokov, ktorému sa podarilo vyhrať túto belgickú klasiku. Pred ním to naposledy dokázal v roku 1986 Adri van der Poel. Terpstra potvrdil vynikajúcu formu z posledných týždňov, 23. marca vyhral ďalšiu jarnú klasiku Record Bank E3 Harelbeke a koncom februára aj Le Samyn.Belgická stajňa Quick-Step Floors opäť demonštrovala vynikajúcu formu v jarnej časti sezóny, na konte má triumfy v klasikách Le Samyn, Dwars door West Vlaanderen, Handzame Classic, De Panne, E3 Harelbeke, Dwars door Vlaanderen a Okolo Flámska. Navyše aj množstvo ďalších etapových vavrínov v podaní Eliu Vivianiho, Fernanda Gaviriu či Juliana Alaphilippea.Na druhom monumente sezóny čakalo na pelotón dokopy až 18 stúpaní, často na dlažobných kockách a ďalších päť dlhých úsekov na tomto povrchu. Úvodných približne 120 km sa išlo v podstate po rovine, pričom povestné flámske pahorky "hellingen" nasledovali všetky až v druhej polovici. Jazdci museli trikrát prekonať známy Oude Kwaremont dlhý 2200 m s priemerným sklonom 4%, no na niektorých úsekoch až okolo 12%. Navyše, dvakrát sa išiel v kombinácii s krátkym ale ostrým Paterbergom (360 m, 13%). Práve tátomala rozhodnúť, keďže po jej poslednom prejazde nasledovalo už len 12 km po rovine do cieľa. No rozhodujúce momenty mohli prísť aj skôr. Na slávnom stúpaní po kockách Muur van Geraardsbergen (750 m, 9%), či na náročnom 20 km dlhom úseku od druhého prejazdu Kwaremontu po Taaienberg (530 m, 6,6%), na ktorom čakalo až päť stúpaní po sebe.Úvod pretekov mal rýchly spád, okamžite po štarte sa množstvo cyklistov pokúšalo dostať do úniku, no tímy favoritov nastolili vysoké tempo a všetky ataky likvidovali. Medzi nimi aj Bora-Hansgrohe, na čele bolo často vidieť Juraja Sagana. Únik tak prišiel až po vyše 60 km, keď sa na čelo dostala desiatka pretekárov. Počas klasiky viackrát pršalo a tak nechýbali ani pády. Situácia sa postupne ustálila a po prvých štyroch stúpaniach mali unikajúci jazdci na čele asi päťminútový náskok. Postupne sa však začalo útočiť aj v pelotóne a strata sa rýchlo zmenšovala. Krátko pred stúpaním na Muur prišlo k hromadnému pádu, na zemi zostali napríklad Schar, Valgren, Naesen či Lucenko, ktorý musel do nemocnice a pelotón sa rozdelil na dve časti. Peter a Juraj Saganovci sa udržali vpredu.Na ďalších 30 km prišlo k viacerým nástupom, no hlavný balík sa postupne pospájal. Na ďalšom prejazde Oude Kwaremontu (53 km pred cieľom) Peter Sagan vypadol z čelnej skupiny, no o chvíľu sa do nej dostal späť. Vrátiť sa dokázal aj Naesen, hlavnú skupinu následne zredukovalo najťažšie stúpanie dňa Koppenberg (600 m, 11,6 %, maximum 22%) a zostalo v nej okolo 30 cyklistov. Na čele si aj 29 km pred cieľom držalo asi 30-sekundový náskok trio Dylan van Baarle (Sky), Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a Sebastian Langeveld (EF Education).Záverečný výstup na Kwaremont využil Niki Terpstra, ktorý sa zavesil na koleso Vincenza Nibaliho obehol ho a dokázal sa dotiahnuť na vedúcu trojicu. Za nimi nasledovala asi desaťčlenná skupina s P. Saganom, Gregom van Avermaet, Nibalim, či Sepom Vanmarckeom. Zaútočil aj slovenský reprezentant, ale od skupiny sa nedokázal odtrhnúť. Na čele bol už sám Terpstra, ktorý išiel v klesaní pod posledný kopec Paterberg (max. 20%) a mal to výborne rozbehnuté na ďalšie veľké víťazstvo. Za ním išiel Pedersen. Na zjazde z Paterbergu sa Sagan dokázal odpútať od zvyšných prenasledovateľov a vydal sa na sólovú stíhačku dvojice, na lídra Terpstru strácal na posledných dvanástich kilometroch 30 sekúnd. Po pár km sa Sagan vrátil do skupiny a dožadoval sa spolupráce v stíhačke, no nik sa k nemu nechcel pridať a bolo zrejmé, že ďalší prenasledovatelia už boj o triumf vzdali.Terpstra si tak išiel jasne za víťazstvom, svojím druhým na monumentoch, prvé dosiahol na Paríž - Roubaix (2014). Tri km pred koncom mal pred Pedersenom náskok 20 s a pred Saganovou skupinou vyše 35 s. Prvú pozíciu si ustrážil, za ním sa tešil z veľkého úspechu dánsky jazdec, tretí finišoval Gilbert.