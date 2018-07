Monika Chochlíková skončila zlatá na ME IFMA v thajskom boxe

Ženy Elite A Class do 51 kg:



Finále: Monika Chochlíková (SR) - Juliette Lacroixová (Fra.) 3:0 nb



Semifinále: Monika Chochlíková (SR) - Galina Dechťarovová (Rus.) 2:1 nb



Štvrťfinále: Monika Chochlíková (SR) - Valentyna Senťurinová (Ukr.) 3:0 nb



Ženy Elite A Class do 57 kg:



Štvrťfinále: Lucia Krajčovič (SR) - Natalia Diačkovová (Rus.) 0:3 nb

Praha 8. júla (TASR) - Slovenská kickboxerka Monika Chochlíková sa stala v sobotu v Prahe majsterkou Európy asociácie IFMA v thajskom boxe vo váhovej kategórii do 51 kilogramov. Na najprestížnejšom európskom podujatí v amatérskom ringu podľa pravidiel Muay Thai si vo finále poradila s Francúzskou Juliette Lacroixovou jednoznačne 3:0 na body.Dvadsaťdvaročná zástupkyňa Victory Gymu Trenčín na ceste za zlatom najprv vo štvrťfinále vyradila Ukrajinku Valentynu Senťurinovú 3:0 na body a v semifinále si poradila so šampiónkou spred dvoch rokov Galinou Dechťarovovou z Ruska 2:1 na body.uviedla pre TASR Chochlíková, ktorej organizačný výbor šampionátu udelil v konkurencii takmer troch stovák súťažiacich naprieč váhovými kategóriami ocenenie Female Rising Star.Úspešná reprezentantka získala titul ako vôbec prvý Slovák a vďaka triumfu na ME asociácie WAKO v kickboxe podľa pravidiel K1 z roku 2016 je jedinou bojovníčku na československej scéne, ktorá sa môže pochváliť európskym zlatom v dvoch rôznych disciplínach. Chochlíková sa predstaví na domácej pôde už v októbri na Majstrovstvách Európy WAKO v kickboxe, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13.-21.10.2018 v Bratislave.dodala pre TASR.Slovensko malo na šampionáte v Prahe ženské zastúpenie aj v hmotnostnej kategórii do 57 kg, Lucia Krajčovič však skončila hneď vo štvrťfinále po prehre s Ruskou Nataliou Diačkovovou 0:3 na body. Výsledky ME IFMA: