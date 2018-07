Thajboxer Moravčík zdolal v Prahe Thongchaia

Zápas bol súčasťou prestížneho podujatia All Star Fight, na ktorom sa predstavil aj hviezdny Buakaw Banchamek.

Praha 7. júla (TASR) - Slovenský thajboxer Vladimír Moravčík zvíťazil v piatok v pražskej Tipsport Aréne nad Thongchaiom Sitsongpeenongom z Thajska na body jednomyseľným verdiktom rozhodcov. Zápas bol súčasťou prestížneho podujatia All Star Fight, na ktorom sa predstavil aj hviezdny Buakaw Banchamek.



Tridsaťšesťročný Moravčík a jeho o 12 rokov mladší súper s prezývkou "thajský terminátor" predviedli obecenstvu v českej metropole thajbox svetovej úrovne. Duel vypísaný vo váhovej kategórii do 75,5 kg podľa plných thajských pravidiel prebiehal vo vysokom tempe od úvodných sekúnd. Obaja aktéri sa prezentovali tvrdými výmenami, ktoré v závere prvého kola vyústili v nutné ošetrenie Moravčíkovho nosa.



Po minúte druhého kola mal prítomný cutman prácu aj s thajským bojovníkom a jeho tržnou ranou na hlave. Krátko na to takmer došlo k vážnemu incidentu, keď sa Moravčík po pošmyknutí ocitol na zemi, vzápätí na čo mu Thajčan v zápale boja takmer kopol do hlavy. Zápas po prísnom dohovore ringového rozhodcu smerom k Thongchaiovi pokračoval ďalej v ešte ostrejšom tempe. Záverečná trojminútovka priniesla niekoľko strhov v podaní Thajčana, zatiaľ čo Moravčík vsadil na svoj box, prácu v klinči a údery lakťami. Po záverečnom gongu sa napokon tešil z víťazstva slovenský veterán.



Moravčík, držiteľ niekoľkých európskych a svetových titulov, upravil svoju bilanciu na 81 víťazstiev a sedem prehier. Thongchai, ktorý zápasí v prestížnej kickboxerskej organizácii Glory, utrpel 38. prehru pri 137 víťazstvách.



V hlavnom zápase večera Buakaw Banchamek, jeden z najslávnejších thajboxerov sveta, porazil na body domáceho Michaela Krčmářa a vylepšil tak svoje štatistiky na 236 víťazstiev z 272 zápasov. Podujatie v Prahe bolo v poradí piatym vydaním turnaja All Star Fight a vôbec prvým na európskom kontinente. "Dracula", ako znie Moravčíkova prezývka, sa na podujatí predstavil ako jediný slovenský zástupca.