Z Thiaga Mottu bude úspešný tréner, tvrdí Emery

Paríž 12. mája (TASR) – Dosluhujúci kouč Paríža St. Germain Unai Emery verí, že jeho zverenec Thiago Motta má všetky predpoklady na to, aby sa po ukončení kariéry stal úspešným trénerom.



Bývalý stredopoliar tímov FC Barcelona a Inter Miláno po tejto sezóne zavesí kopačky na klinec a prevezme mládežnícky tím PSG do devätnásť rokov. Tridsaťpäťročný Motta tento týždeň vyjadril túžbu stať sa v budúcnosti trénerom prvého tímu francúzskeho majstra.



Podľa Emeryho je tento cieľ reálny. "Thiago Motta je výnimočný hráč a veľká osobnosť s bohatými skúsenosťami. Počas svojej kariéry získal 28 trofejí a v parížskom drese odohral 229 zápasov. Pomohol budovať identitu mužstva a má všetky predpoklady na to, aby sa z neho stal úspešný tréner."