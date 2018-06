Thomas trimfoval na Critérium du Dauphiné

výsledky 7. etapy (Moutiers - Saint-Gervais-les-Bains, 129 km):



1. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) 3:51:34 h,

2. Daniel Navarro (Šp./Cofidis) +4 s,

3. Romain Bardet (Fr./AG2R) +9,

4. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-hansgrohe) +14,

5. Geraint Thomas (V.Brit./Sky) +19,

6. Daniel Martin (Ír./SAE Team Emirates) +24,

7. Damiano Caruso (Tal./BMC),

8. Guillaume Martin (Fr./Wanty-Groupe Gobert) +28,

9. Pierre-Roger Latour (Fr./AG2R) +35,

10. Pierre Rolland (Fr./Cannondale-Drapac) +41



konečné poradie:



1. Thomas 24:43:12 h,

2. A. Yates +1:00 min,

3. Bardet +1:47,

4. D. Martin +2:35,

5. Caruso +2:44,

6. Buchmann +3:05,

7. Latour +4:05,

8. Rolland +4:22,

9. Navarro +4:31,

10. Ilnur Zakarin (Rus./Kaťuša-Alpecin) +4:45

Saint-Gervais-les-Bains 10. júna (TASR) - Britský cyklista Geraint Thomas triumfoval na 70. ročníku pretekov Criterium du Dauphiné. Jazdec stajne Sky si v záverečnej siedmej etape udržal minútový náskok pred krajanom Adamom Yatesom (Mitchelton-Scott), na tretej priečke skončil Francúz Romain Bardet z AG2R.Nedeľňajšiu etapu vyhral Yates, keď tesne pred páskou predbehol Španiela Daniela Navarra z Cofidisu. Víťaz zvládol 129 km dlhú trať z Moutiers do Saint-Gervais-les-Bains na úpätí Mont Blancu za 3:51:34 h. Na druhej priečke finišoval Navarro (+4 s) a tretí skončil Bardet (+9 s). Thomas finišoval piaty (+19 s).povedal Adam Yates, ktorý si chce tento rok vylepšiť svoje doterajšie umiestnenie na Tour. Pred dvomi rokmi skončil na štvrtej priečke a vyhral klasifikáciu mladých pretekárov.V nedeľu bola na programe trasa s piatimi horskými prémiami, z ktorých boli štyri prvej kategórie a jedna tretej, dokopy vyše 4000 výškových metrov. Náročné bolo najmä záverečné "dvojstúpanie" na necelých desiatich kilometroch. Na pretekárov na ňom čakali Cote des Amerands (1. kategória, 888 m, 2,7 km, 11,2%) a cieľový kopec do Saint-Gervais-les-Bains (1. kat., 1372 m, 7 km, 7,7%).Po pár kilometroch od štartu sa o únik pokúsil najprv domáci Warren Barguil a po ňom aj asi 20-členná skupina, no pelotón nasadil od úvodu rýchle tempo a nedovolil im vytvoriť si dostatočný náskok. Na jeho čele pracovali najmä jazdci Sky. Únik dňa sa sformoval až na stúpaní na prvú horskú prémiu Cormet de Roselend (1. kat., 1968, 19 km, 6%), keď sa od hlavného poľa odpútala šestica Dani Navarro (Cofidis), David Gaudu (Groupama-FDJ), Edward Ravasi (SAE Team Emirates), Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo), Pierre Rolland (EF) a Julian Alaphilippe (Quick Step). Po 60 odjazdených km mali náskok približne tri minúty. Vysoké tempo bolo aj v pelotóne, z ktorého stále odpadávali ďalší a ďalší pretekári.Únik sa udržal aj po ďalších dvoch kopcoch Côte de la route des Villes (3. ka., 1078 m, 3,2 km, 5,9%) a Col des Saisies (1. kat., 1663 m, 15,1 km, 6,4%). Potom mal problémy líder celkového poradia Geraint Thomas, ktorý dostal defekt, nabral asi minútovú stratu, no tímoví kolegovia ho doviedli späť do Bardetovej skupiny. Šestica na čele mala aj pod predposledným kopcom náskok 1:30 minúty a jej snaha vyzerala nádejne. V skupine o celkové poradie dvakrát zaútočil na Cote des Amerands Bardet, ale jazdci Sky mu nedovolili odísť. Štyri km pred cieľom jazdil na čele už len sám Navarro. Asi kilometer pred koncom sa zdalo, že Bardetovi konečne vyšiel útok, no trval len chvíľku. Ten sa naopak podaril Yatesovi, ktorý dokonca pár metrov pred cieľom predbehol smutného hrdinu dňa Navarra a tešil sa z etapových vavrínov. Na celkovom triumfe Thomasa však už nič nezmenil.