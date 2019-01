Návrat šampióna: Thurman po zranení obhájil titul WBA

Keith Thurman (vpravo) v ringu proti vyzývateľovi Josesitovi Lopezovi v 9. kole v zápase o majstra sveta vo welterovej váhe WBA, 26. januára 2019 v New Yorku.

New York 27. januára (TASR) - Americký boxer Keith Thurman sa v sobotu, po takmer dvojročnej pauze zapríčinenej zranením, vrátil do ringu. V sobotňajšom zápase o titul majstra sveta vo welterovej váhe organizácie World Boxing Association (WBA) proti vyzývateľovi Josesitovi Lopezovi rozhodol o jeho obhajobe až verdikt rozhodcov.



"Šampión je späť!" - povedal po zápase podľa AP Thurman, ktorý má v profesionálnom ringu bilanciu 29:0. Podľa vlastných slov sa fyzicky cíti veľmi dobre a ešte v roku 2019 by rád vyzval legendárneho Mannyho Pacquiaa: "Brooklyn, Vegas, či Filipíny, prídem tam, kam budem musieť."