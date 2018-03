Thy nenastúpi proti PSV, chce pomôcť pacientovi s leukémiou

Dvadsaťšesťročný futbalista požiadal Venlo o týždňovú pauzu, aby mohol darovať krv, čím by lekárom umožnil generovať kmeňové bunky potrebné na transplantáciu pre pacienta s leukémiou.

Venlo 12. marca (TASR) - Nemecký futbalista Lennart Thy vynechá celý týždenný tréningový cyklus holandského klubu VVV Venlo a nenastúpi ani na víkendový ligový zápas s PSV Eindhoven. Dôvod je šľachetný, chce pomôcť k záchrane života pacientovi s leukémiou.



Pred siedmimi rokmi Thy ako hráč mládežníckeho klubu Werderu Brémy, odkiaľ prišiel do Venla na hosťovanie, daroval DNA s tým, že keď bude treba, tak v budúcnosti je ochotný pomôcť. Ten moment nastal práve teraz, v Nemecku sa našiel pacient so zhodnou vzorkou ako má futbalista.



Dvadsaťšesťročný Thy neváhal a požiadal Venlo o týždňovú pauzu, aby mohol darovať krv, čím by lekárom umožnil generovať kmeňové bunky potrebné na transplantáciu pre pacienta s leukémiou.



"Šanca, že sa ľuďom úplne zhoduje DNA je mimoriadne malá a preto sme nekládli žiadne prekážky. Je to veľmi špeciálna situácia a Lennarta sme naplno podporili v jeho snahe o záchranu života," uviedol holandský klub.