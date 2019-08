Tibenský podpísal zmluvu s HKM Zvolen

Do nového pôsobiska zamieril po pôsobení v Detve.

Zvolen 7. augusta (TASR) - Kariéra slovenského hokejového útočníka Jozefa Tibenského bude pokračovať v HKM Zvolen. Do nového pôsobiska zamieril po pôsobení v Detve.



"Bolo to dlhé leto z hľadiska riešenia papierov a zmluvných vecí. Našťastie to už mám za sebou a môžem sa sústrediť len na pôsobenie vo Zvolene," uviedol pre TASR. Pre 25-ročného krídelníka pôjde už o piate pôsobisko v rámci najvyššej slovenskej súťaže. V nej už obliekal aj dresy Piešťan, Popradu, Nových Zámkov a Detvy. V jej drese odohral v sezóne 2018/19 celkovo 61 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 6 gólov a 13 asistencií. Zvolenskému tímu by rád pomohol k naplneniu vysokých ambícií.



"V klube všetko funguje ako hodinky, všetci vytvárajú ideálne podmienky pre hokej. Klub má najvyššie ambície, je v ňom veľa hráčov, ktorí si navzájom vytavárajú zdravú konkurenciu. To je pre tím veľmi dobré. Budem sa snažiť vybojovať si čo najlepšie miesto v zostave, aby som pomohol Zvolenu k čo najlepším výsledkom," povedal Tibenský.