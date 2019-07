Tímy NLC Nordic a NLC Alpine odcestovali na zahraničné sústredenia

Pre členov tímu NLC Nordic to je štvrté sústredenie po dvoch v Štiavnických vrchoch a jednom v Chorvátsku.

Bratislava 17. júla (TASR) - Členovia Národných lyžiarskych centier pre alpské aj bežecké disciplíny v rámci projektu Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) ProSkiTeam odcestovali na zahraničné sústredenia. Bežci z NLC Nordic sú do 26. júla v nemeckom Oberhofe, zjazdári z NLC Alpine pobudnú do rovnakého termínu na ľadovci Mölltal v Rakúsku.



Pre členov tímu NLC Nordic to je štvrté sústredenie po dvoch v Štiavnických vrchoch a jednom v Chorvátsku. Do Oberhofu vycestovali športovci Mária Danielová, Kristína Sivoková, Marianna Klementová, Timea Mazúrová, Ján Koristek, Denis Tilesch a Matúš Oravec. "Zatiaľ posledné sústredenie v Salamandra Resorte preverilo členov tímu asi najviac. V spolupráci s Národným športovým centrom absolvovali aj testovanie laktátovej krivky na kolieskových lyžiach, tiež náročné intervalové tréningy ako napríklad skokové výbehy zjazdovky s palicami priamo v Salamandre. Súčasťou prípravy boli aj zážitkové vytrvalostné tréningy, ktoré mali napríklad cieľ aj na vrchu Jelenia skala priamo pri slovenskom dvojkríži. V Oberhorfe príde na rad už kontakt so snehom v miestnom snežnom tuneli a tiež využitie kvalitného zázemia profilovej kolieskovej dráhy," povedal v tlačovej správe Michal Malák, športovo-technický riaditeľ Úseku bežeckých disciplín SLA.



Alpskí lyžiari doteraz absolvovali sústredenie v talianskom stredisku Ahrntal a na ľadovci Mölltal. Filip Baláž, Miroslav Ilavský, Matej Dluhoš, Kristián Pavelka a Daniel Nosek sa pod vedením Reinharda Leitera budú koncentrovať najmä na lyžiarsku techniku oblúka pre obrovský slalom a kondičné tréningy. "S doterajšou úvodnou fázou fungovania tímu NLC Alpine sme spokojní. Jeho členovia si zvykajú na metódy práce talianskeho šéftrénera Reinharda Leitera. Na poslednom sústredení v Ahrntali mali dokonca česť absolvovať tréningové jednotky aj s Annou Hoferovou, dlhoročnou talianskou lyžiarkou v rámci podujatí Európskeho a Svetového pohára v rokoch 2011 až 2019. Anna Hoferová svojimi skúsenosťami obohatí tréningový proces našich lyžiarskych nádejí aj v Mölltali," uviedol Patrik Dluhoš, ktorého prezident SLA Ivan Ivanič menoval povereným zástupcom pre projekt NLC Alpine.



"Do práce tímov v rámci Národných lyžiarskych centier vkladáme veľké nádeje. Ich vzniku predchádzali diskusie tak na jednotlivých úsekoch, ako aj s rodičmi športovcov. Nakoniec bolo ich založenie a fungovanie jednohlasne schválené na predsedníctve SLA. Všetky naše kroky v rámci tejto snahy sú vedené profesionálne a transparentne, s cieľom pomôcť vychovať na Slovensku nové lyžiarske talenty, ktoré uspejú ako dospelí na svetových športových fórach. NLC tímy sa javia od štartu ako obrovský úspech a už teraz hľadáme partnerov na ich rozšírenie. NLC Modern a rozšírenie NLC Alpine sú aktuálnou výzvou," dodal Ivanič.