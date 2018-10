Nitra po predĺžení podľahla Zvolenu, Trenčania porazili Miškovec

HC'05 iClinic B. Bystrica - HC Nové Zámky 2:1 sn (0:1, 1:0, 0:0, -0:0, 1:0)



Góly: 37. Ďatelinka (Higgs), rozh. sam. nájazd Faille - 19. Zbořil (J. Jurík). Rozhodovali Fridrich, Haszonits (Maď.) - Výleta, Váczi (Maď.), vylúčení 7:5, presilovky 0:1, v oslabení 0:0, 2381 divákov.



HC'05 iClinic B. Bystrica: Williams - Sloboda, Mihálik, Kubka, Ďatelinka, Marshall, Miller, Košecký - Sýkora, Faille, Šťastný - Asselin, Surový, Buc - Török, Češík, Kabáč - Gabor, Higgs, Varga



HC Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Zaťko, Hain, Novák, Ordzovenský, Hatala - Nejezchleb, Hruška, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, J. Jurík - Rogoň, Videlka, Bajtek - Ondrušek, Fábry, Jakúbek



Dan Ceman, tréner B. Bystrice: "Nebolo veľa priestoru na tvorenie, bola to skôr bitka o každý kúsok ľadu. Prvých 40 minút sa ťažko niečo tvorilo, aj keď sa nám darilo, no šance sme si nevytvárali. V poslednej tretine sme stratili energiu, našťastie sme zvládli samostatné nájazdy."



Jerguš Bača, asistent trénera N. Zámkov: "Odohrali sme vynikajúce stretnutie, s viacerými príležitosťami, ktoré sa nám nepodarilo premeniť. Rozhodli až samostatné nájazdy, vďaka však aj za bod, chalani zo seba vydali všetky sily."



Ivan Ďatelinka, strelec jedného gólu B. Bystrice: "Nové Zámky dobre korčuľovali, napádali nás vysoko, my sme vedeli, čo máme hrať a nedávali sme im veľa príležitostí. Tlačili sme sa do bránky, podržal nás brankár, víťazstvo sa však podarilo až v samostatných nájazdoch. Môj gól pramenil hlavne z vynikajúcej nahrávky od Higgsa."



Adam Zbořil, autor gólu N. Zámkov: "Mohol vyhrať každý, bol to vabank, aj so šancami. Úvod zápasu sme zvládli lepšie, no neudržali to až do konca. Samostatný nájazd sa mi nevydaril, úprava ľadu sa nerobí, mne puk poskočil, podmienky však mali všetci rovnaké. Vybojovať bod v Banskej Bystrici je super."



HK Nitra – HKM Zvolen 2:3 pp (0:0, 0:0, 2:2 – 0:1)



Góly: 46. Scheidl (Buček, Richard), 50. Slovák - 45. Šišovský (Zuzin, Chovan), 53. Kytnár (Drgoň), 61. Vandane (Vandas). Rozhodovali: Jonák, Lokšík – Tvrdoň, Synek, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2247 divákov



Nitra: Foltán - Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Sloboda, Pupák - Lantoši, Slovák, Blackwater - B. Rapáč, Bortňák, Hrušík - Buček, Richard, Scheidl - Fominych, Šiška, Pätoprstý - Mychan



Zvolen: Skapski - Vandane, Ulrych, Zeleňák, Ružička, Drgoň, M. Roman, Černook - Vandas, Špirko, P. Halama - Lušňák, M. Halama, Šišovský - M. Chovan, Kytnár, P. Zuzin - Andrisík, Holovič, S. Petráš



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „Pre divákov to bol určite atraktívny duel. Sme smutní, že bod navyše získali hostia. Chýbala nám produktivita. Z tých pozícií, z ktorých sme pálili, dáme za normálnych okolností 5 gólov, to sa ale nestalo. Výkonu dnes chýbala ľahkosť.“



Andrej Podkonický, tréner Zvolena: „Myslím si, že prvá tretina bola vyrovnaná. V druhej tretine nás Nitra dostala pod tlak, robili sme zbytočné fauly. Hokej sme začali hrať až v tretej tretine, kde sme dali gól z presilovky. Potom, sme si dali dva vlastné góly, ale myslím si, že to bol vyrovnaný zápas. Chcem poďakovať chalanom za dobrý výkon.“

HK Dukla Trenčín - DVTK Jégesmedvék Miškovec 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)



Góly: 6. Bartovič (Hecl), 21. Sojčík (Sádecký, Radivojevič), 27. D. Hudec (Bližňák, Cebák), 30. Švec (D. Hudec, Luža). Rozhodovali: T. Orolin, D. Konc st. - M. Orolin, Kacej, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3142 divákov



Trenčín: Valent – Luža, Rýgl, Holenda, Cebák, Bohunický, T. Bokroš, Marek Hudec – Sádecký, Sojčík, Radivojevič – Hecl, Ölvecký, Bartovič – Mikula, Bližňák, Varga – Švec, Pardavý ml., Denis Hudec



DVTK: Adorján – Kiss, Crawford, Vojtkó, Szirányi, Milam, Láda, Rusk – Magosi, J. Vas, Harrison – Somogyi, Kulmala, Pance – Galanisz, Loiseau, Miskolczi – Vincze, Hajos, Ritó



Ján Pardavý, asistent trénera Dukly: "Konečne sa nám podarilo odohrať pokojný zápas proti kvalitnému súperovi, na ktorého sme sa poctivo pripravovali. Hráči pristúpili k zápasu dobre a aj ich koncentrácia bola vysoká. O našom víťazstve sa rozhodlo v druhej tretine, kedy sa nám z našich viacerých šancí podarilo streliť tri góly. Potom sme vedeli, že musíme byť koncetrovaní až do 60. minúty, aby sme súperovi nedali šancu. Systémové veci sme dodržiavali a náš výkon bol kvalitný, takže môžeme byť spokojní."



Glen Hanlon, tréner DVTK: "Trenčín hral veľmi rýchlo, bolo opäť pekné vidieť viacerých hráčov, ktorých som mal svojho času v reprezentačnom tíme. My sme urobili všetko, čo sme mohli, ale na úspech v tomto zápase to nestačilo. Musíme každý týždeň trénovať stále naplno, aby sme sa zlepšovali, pretože súťaž je ešte dlhá."



MsHK DOXXbet Žilina – HC Košice 4:3 pp a sn (2:1, 1:1, 0:1 – 0:0, 1:0)



Góly: 16. Beránek (Hvila), 18. Beránek (Hvila), 30. Podešva, rozhodujúci nájazd Rudollf Huna - 11. Šoltés (Suja, Netík), 34. Šoltés (Šedivý), 52. Krajňák (Kafka, Šedivý). Rozhodovali: Snášel, Stano – Šoltés, R. Gajan st., vylúčení: 2:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. 568 divákov



Žilina: Horčička – Jankovič, Kučný, Bagin, Pastor, Matejka, Piegl, Žilin, Mendrej – Balej, Podešva, Bárta – Rudolf Huna, Surovka, Jenčík – Hvila, J. Ručkay, Beránek - Ondruš, Síkela, Dominik Rehák



Košice: Habal – Pretnar, Pulli, Čížek, Koch, Lenďák, Dudáš, Krajňák, Šedivý – Spilar, Brophey, Nagy – Netík, Suja, Šoltés – Haščák, Galamboš, Kafka – Hričina, T. Klíma, Žitný



Aleš Bachánek, asistent trénera Žiliny: „Sme radi za dva body, boli by sme ešte radšej, ak by boli tri. Na zápas sme boli pripravení, vedeli sme, čo chceme hrať a aj sa nám to podarilo dodržať dve tretiny. Dochádzali nám v tretej tretine sily, máme niekoľko chorých hráčov a aj preto sme radi, že nasleduje krátka pauza. Dostali sme zbytočný tretí gól, ale sme radi za to, ako to dopadlo.“



Roman Šimíček, Košice: „Začiatok nám nevyšiel, aj keď sme prvých desať minút hrali dobre. Z prvých štyroch striel sme však dostali dva góly a bola to pre nás trochu sprcha. Priebeh zápasu nám ukázal, že môžeme byť spokojní aj s bodom. Za dva by sme boli radšej, ale nejdeme aspoň naprázdno domov. Žilina hrala dobre, v tretej tretine jej možno došli sily. My sme mali tlak a veľa šancí, prestrieľali sme súpera, ale bohužiaľ sme nedali viac gólov.“



HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



Góly: 5. Mlynarovič (Brejčák, Belluš), 41. Belluš. Rozhodovali: Kalina, Juhász – Jobbágy, Vincze, vylúčení: 2:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1109 divákov



Poprad: Vošvrda – Petran, Brejčák, Salija, Ťavoda, Fabian, Kozák, Česánek, Erving – Svitana, Mlynarovič, Belluš – Takáč, Paukovček, Bondra – Zagrapan, Heizer, Koyš – Paločko, Bjalončík, Macík



Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, M. Bača, Korím, Kurali, Suchý, Nemec, Horváth – Kriška, Richard Huna, Róbert Huna – Piatka, Oško, Števuliak – Žiak, Uhrík, Vybíral – Heikkilä, Lichanec, J. Sukeľ



Roman Stantien, tréner Popradu: "Vošvrda podal vynikajúci výkon. Obrancovia si vzadu splnili všetky úlohy. A v útoku? Ja sa tomu musím už smiať. Ja to poviem tak, že sme súpera rozbili 2:0. Dávať góly je pre nás situácia ako pri pôrode. Neviem, čo mám k tomu viac povedať."



Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "My sme očakávali nástup Popradu do tohto zápsu. Oni sú známi tým, že začiatky hrajú vo veľkom pohybe. My sme spravili jedinú chybu a pykali sme za ňu. Nepokryli sme voľného Mlynaroviča a do hornej časti bránky sme dostali gól. V druhej tretine sme podali najlepší výkon. Hra sa prakticky vyrovnala. Tretia tretina bola z našej strany najslabšia. Tam sme hneď inkasovali druhý gól a z našich hráčov som cítil útlm. Dnešný rýchly moderný hokej si vyžaduje ísť do priestoru pred brankára, kde to hráčov najviac bolí. Brankár domácich podržal svoje mužstvo. Nestrelili sme gól a preto nemôžeme brať tri body zo zápasu, v ktorom nedáme ani gól."

Na snímke zľava hráč Popradu Patrik Koyš a Radoslav Suchý z Liptovského Mikuláša v zápase 9. kola hokejovej Tipsport ligy HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš v Poprade 7. októbra 2018.

Domáci si potom vytvorili tlak, dlhé minúty zamkli súpera do obranného pásma a v ofenzíve ich zastavilo až vylúčenie v 25. min. Po strele Ručkaya nechýbalo veľa, aby Jurík v 27. min pridal v presilovke druhý gól hostí. 'Barani' odpor súpera predsa len zlomili, vyrovnávajúcemu gólu predchádzali príležitosti Češíka i Millera, ktorého strelu odrazenú od mantinelu si Košarišťan takmer vrazil do siete.V 37. min našiel Higgs ideálnou nahrávkou nakorčuľovaného Ďatelinku a na jeho strelu už Košarišťan nestihol zareagovať. Aj Jakúbkova šanca v 42. min by si zaslúžila gólové zakončenie, no Williams bol pozorný. Obe mužstvá pridali na tempe, v 48. min zatlačili hostia, Jurík i Hain presne nemierili a čakalo sa, kto vymyslí niečo účínné a gólové. V 50. min hosťujúci Hruška zblízka prestrelil bránku, Nové Zámky akoby vycítili možnosť na plné body a ich nasadenie bolo miestami obrovské. Tretia tretina priniesla najlepší hokej, no bezgólový, v predĺžení po chybe Zaťka premárnil šancu Faille, neskôr v presilovke štyroch na troch Sloboda a o dvoch bodoch rozhodol až samostatný nájazd Failleho.Pod Zoborom sa od úvodu hralo vo svižnom tempe, ale obom tímom chýbalo v kombináciách viac presnosti. Na oboch stranách tak dominovala pozorná hra v obrane. Jedinou svetlou výnimkou prvého dejstva bol samostatný únik Slováka, ktorý sa šikovne zbavil obrancu na modrej čiare. Svoj blafák ale neposlal ponad betón dobre zasahujúceho brankára Skapskiho.Prvú väčšiu príležitosť prostrednej časti hry mal v 27. minúte počas presilovky Richard, ktorého prihrávkou ponúkol Buček, ale Skapski bol pozorný. Zvolenského brankára v 32. minúte zachránila ľavá žŕdka po Morrisonovej strele švihom. V 36. minúte podržal domácich brankár Foltán, ktorý vychytal Vandasa. O minútu neskôr zatlačili domáci a prvá nitrianska formácia spálila niekoľko dobrých príležitostí.Na prvý gól stretnutia sa čakalo až do 45. minúty. V presilovej hre najskôr výborne zachránil pásmo pre hostí Šišovský, ktorý následne dokázal usmerniť strielanú prihrávku za Foltána. Už o 49 sekúnd bolo vyrovnané. Situáciu pred zvolenskou bránou dosledoval Scheidl a prekonal bezmocného brankára hostí. Spolu s gólmi prišlo aj herné zlepšenie oboch mužstiev a Nitra aréna videla hokej zo strany na stranu. V 50. minúte spravili veľkú chybu pri rozohrávke Zvolenčania a rutinérsky využil Slovák – 2:1. Dobrú individuálnu prácu odviedol v 53. minúte hosťujúci Chovan a z následnej dorážky pretlačil puk za bránkovú čiaru Kytnár. V 57. minúte našiel spoza brány Blackwater hokejku Bučeka, ale Skapski vytiahol skvelý „semafor“. O víťazovi zápasu sa nerozhodlo po riadnom hracom čase.Na začiatku predĺženia Nitrania prepadli a do úniku sa dostal Vandane, ktorý prekonal Foltána bekhendovým blafákom. Zvolen si tak vezie z Nitry dva body, Nitre zostal jeden.Trenčania začali aktívne a od úvodu pritlačili súpera. Z viacerých šancí sa im podarilo využiť jednu a v 6. minúte sa ujali vedenia po rýchlej kombinácii Bartovičou strelou spred bránky. Snaživí hostia výraznejšie pohrozili až v 14. minúte počas presilovky, paradoxne však mal obrovskú šancu domáci Bližňák. Krátko po začiatku druhej tretiny Sojčík presnou strelou zvýšil trenčiansky náskok, čím len zvýraznil, že Dukla mala viac z hry. Napriek tomu hráči Miškovca občas vedeli poriadne zamestnať aj brankára Valentu, no v 27. minúte inkasovali počas vlastnej presilovky, keď bleskovú kombináciu zakončil D. hudec. O tri minúty už bolo 4:0, pretože Švec, napriek atakovaniu protihráčom, svoj nájazd zúžitkoval.Pohybliví domáci sa dynamickým hokejom bavili a protivníka nepustili ku zdramatizovaniu zápasu. Keďže o víťazovi bolo prakticky rozhodnuté, ani rušná hra v tretej časti už nevyústila vo vážnejšie šance na oboch stranách, preto sa skóre nemeniloÚvodné minúty patrili Žilinčanom, ale z tlaku nič nevyťažili. Hostia sa potom začali viac presadzovať v útoku a v 11. min to vyjadrili aj gólom, keď pri signalizovanom vylúčení prestrelil Horčičku z ľavého kruhu Šoltés. Vedenie však hosťom nevydržalo dlho a o dve minúty ho stratili, keď sa dvakrát po prihrávkach Hvilu presadil český krídelník Beránek.Žilinčania v druhej tretine nepoľavili a s lídrom tabuľky hrali vyrovnanú partiu. Nevyužili síce presilovku v úvode tretiny, ale podávali výborný tímový a obetavý výkon, boli nebezpeční pred Habalom a ich hra chytila aj pár stoviek divákov. V polovici duelu ušiel po ľavej strane nový hráč v žilinskej zostave Martin Podešva a jeho prihrávka na spoluhráča si nakoniec našla vďaka teču hostí cestu za Habala. Hostia podobne so šťastím v 34. min znížili, keď sa po odrazených pukoch presadil v predbránkovom priestore druhý raz v zápase Šoltés. Košičania sa snažili o vyrovnanie, domáci si ho nechceli nechať vziať a diváci videli veľmi dobrý hokej.Domáci prečkali bez ujmy prvú presilovku Košičanov, ktorí ju hrali od úvodných sekúnd tretej časti hry. Hostí však naštartovala a častou streľbou sa snažili o vyrovnanie. Blízko k nemu a k hetriku bol Šoltés, pred ktorým sa v 45. min. ocitol zvláštne odrazený puk spoza brány, ale Horčička na jeho strelu stihol zareagovať. Košice sa dostávali do tlaku, ktorý zvýraznila aj ďalšia presilovka, ale tú domáci takisto prežili bez ujmy. Vlci sa snažili držať hru potom ďalej od Horčičku, ale v 52. min. sa k puku medzi kruhmi dostal Krajňák a premiérovým gólom v našej najvyššej súťaži vyrovnal na 3:3. Košice mali síce až do záveru riadneho hracieho času navrch, ale domáci už neinkasovali a nasledovalo predĺženie.V ňom sa diali zaujímavé veci až v poslednej minúte, keď najskôr Kafkov teč, ktorý prešiel za Horčičku odpálil spred bránkovej čiary jeden z domácich bekov, a potom Habal chytil príležitosť Podešvu. V samostatných nájazdoch sa presadili za domácich Balej a Rudolf Huna, za hostí iba Netík, a tak vlci porazili lídra tesne 4:3.Už po necelých dvoch minútach hry sa na chviľu musel zápas prerušiť a na ľad nastúpila čata údržbárov, ktorí opravovali mantinel pri trestnej lavici domácich. Prakticky z prvého väčšieho tlaku dal Poprad gól. Prvá formácia "kamzíkov" dobre zakombinovala, Brejčák našiel medzi kruhmi voľného Mlynaroviča a ten sa delovkou do horného rohu bránky nemýlil -1:0. Na začiatku 7. minúty trafil puk domáceho kapitánu Fabiana do hlavy, ktorý po krvavom šráme v zápase predčasne skončil. Hra sa následne často kúskovala a zápas nemal potrebný spád. Domáci brankár Vošvrda si so zakončením dotieravých Liptákov hravo poradil a keď hostia v závere prvého dejstva nepremenili početnú výhodu, do kabín odchádzal s tesným náskokom Poprad.Vstup do prostredej časti vyšiel lepšie Popradčanom. Najprv sa Bondra natlačil pred Kislicyna, ale neuspel ani na dvákrát. Vzápätí Salija opečiatkoval konštrukciu brány Liptákov. Na opačnej strane pohrozil Horváth, s dorážkou jeho strely nepochodil proti Vošvrdovi ani Lichanec. Poprad sa snažil stupňovať svoj tlak. Pohyblivý obranca Erving v 28. minúte opäť nastrelil iba hornú žrď Kislicynovej bránky. V ďalšom priebehu sa hra postupne vyrovnala a aktívnejší boli hostia z Liptovského Mikuláša. S pribúdajúcimi minútami sa na ľade stupňovala i nervozita.Gólová poistka domácich prišla v 41. minúte. Najprv hostia prepadli v útoku a na brakára Kislicyna sa rútila dvojica Belluš -Svitana. Prvý menovaný sa rozhodol situáciu vyriešiť strelou, ktorá zapadla do odkrytej časti bránky -2:0. Napriek snahe sa Liptáci v útoku nedokázali presadiť a už druhý zápas po sebe nevsietili ani jeden gól. Zvrátiť nepriaznivý vývoj stretnutia nepomohla ani ich záverečná hra bez brankára. Naopak, pre popradského gólmana Vošvrdu to bola druhá vychytaná nula v sezóne.