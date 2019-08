TIPSPORT LIGA: Banská Bystrica má problémy v príprave

V prvom rade, rozmery klziska haly B sú omnoho menšie, než je štandardom, opisuje situáciu tréner baranov Dan Ceman.

Banská Bystrica 12. augusta (TASR) - Trojnásobný slovenský hokejový šampión HC'05 iClinic Banská Bystrica sa počas prípravy na novú sezónu borí s problémami na svojom zimnom štadióne, na ktorom pretrvávajú rekonštrukčné práce. Kriticky sa k situácii vyjadril tréner "baranov" Dan Ceman, podľa ktorého podmienky v hale B neblaho zasiahli aj do tréningov mužstva pred nadchádzajúcim účinkovaním v Lige majstrov.



Podľa oficiálneho webu klubu Banskobystričania nemajú pre rekonštrukčné práce v súčasnosti k dispozícii hlavnú ľadovú plochu s adekvátnymi rozmermi, čo výrazne komplikuje prípravné obdobie pred novou sezónou. "Vlastníkom a prevádzkovateľom štadióna je akciová spoločnosť MBB, ktorej akcionárom je mesto Banská Bystrica. Už 7. mája 2019 informovala pani Šikulová zo spoločnosti MBB, a.s., že v rámci súťaže na výzvu o "Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A" súťažiaci upozornili na chyby vo vypracovanom statickom posudku, čo malo za následok reklamáciu u statika a tým celkové posunutie termínu realizácie diela. Informovala, že práce budú hotové k 11. augustu 2019, čo malo mať za následok neskorší termín chladenia haly A, ktorá mala byť k dispozícii 15. augustu 2019. Už teraz je však jasné, že ani tento termín nebude dodržaný, čo robí vrásky na čele nielen realizačnému tímu, ale aj vedeniu hokejového klubu HC ‘05 iClinic Banská Bystrica," píše sa na oficiálnej internetovej stránke majstra.



Celú situáciu detailne opísal tréner Ceman. Jeho tím už vo štvrtok 29. augusta odštartuje účinkovanie v G-skupine Ligy majstrov 2019/2020, keď sa predstaví na ľade švédskeho klubu Färjestad BK. O dva dni neskôr ho čaká duel v Mníchove proti vlaňajšiemu finalistovi súťaže EHC Red Bull. "V prvom rade, rozmery klziska haly B sú omnoho menšie, než je štandardom. Už hlavná plocha patrí medzi tie menšie v rámci Tipsport Ligy, nehovoriac o tréningovej hale, v ktorej prakticky neexistuje stredné pásmo. Dôsledkom toho je takmer nemožné natrénovať niektoré prvky v systéme hry, musíme tiež upravovať cvičenia a prispôsobovať ich veľkosti klziska. To nás nemôže adekvátne pripraviť na náročné boje v Lige majstrov, kde štartujeme proti Färjestadu, čo je v podstate jeden z najkvalitnejších tímov ich tamojšej súťaže. Trénovať na hale B môže byť fajn tak raz v mesiaci, kedy si môžeme vyskúšať ako rýchlejšie reagovať v určitých situáciách. Takto je to však pre nás obrovský hendikep," posťažoval si Ceman.



"Po ďalšie, obrovským problémom je hmla, ktorá sa nám v tréningovej hale tvorí počas tréningu už po dvadsiatich minútach. V tom momente musíme prerušiť tréning a počkať kým sa hmla rozplynie. Naši brankári doslova nemajú šancu vidieť ani na bližšiu modrú čiaru. Nemáme profesionálne podmienky. Počas tréningu nám zo strechy padajú kvapky na naše hlavy. Ako som už povedal aj po zápase proti Michalovciam - ako trojnásobný šampión ligy, ktorý ide za nemalé peniaze bojovať proti top tímom Európy, nemôžeme adekvátne pripraviť hráčov na ťažké zápasy skupinovej fázy. Častokrát sa stane, že ani my tréneri poriadne nevidíme na to, čo sa deje na ľade," priblížil pre klubový web súčasné podmienky tréningového procesu kanadský kormidelník.



V máji poslal riaditeľ klubu Michal Longauer písomnú žiadosť predsedovi predstavenstva spoločnosti MBB, a.s., v ktorej žiadal o poskytnutie ľadovej plochy haly A k termínu začiatku spoločnej prípravy. Tá bola naplánovaná na 24. júl 2019. K tejto žiadosti sa však nikto nevyjadril, a tak klub opätovne zaslal ďalšiu žiadosť. Podľa HC'05 je najväčší problém slabá informovanosť zo strany MBB, a.s. a fakt, že počas dlhých týždňov nebolo možné vidieť pracovníkov, ktorí by spomínané práce realizovali. "Hráči sa s touto situáciou pasujú statočne, sú to skutoční profesionáli. Je to však frustrujúce. V určitej fáze musíme prerušiť tréning, aby nám rolba vyčistila ľad. Vzhľadom na to, že vieme komu ideme v Lige Majstrov čeliť, je to pre nás veľmi frustrujúce. Od mája sa vie, že nastúpime v CHL, no napriek tomu sa práce na štadióne nestíhajú dokončiť. Ťažko veriť tomu, že v hokejovej krajine, akou Slovensko bezpochyby je, nestíhajú dokončiť práce na čas," poznamenal Ceman.



K nešťastnej situácii sa vyjadril aj kapitán mužstva Ivan Ďatelinka: "Za hráčov môžem povedať, že tá situácia nie je ľahká. To ihrisko na hale B je naozaj malé, v zápasoch nastúpime na väčších klziskách, kde je zrazu všetko ďalej. Komplikuje nám to nacvičovanie herného systému. Keď sa ocitneme na väčšom klzisku, bude nám robiť problém rozhodovanie sa v situáciách, kde máte veľmi málo času. Vzhľadom na to, že tam je len veľmi maličké stredné pásmo, nemôžeme nacvičovať niektoré systémové prvky, ktoré sú v zápasoch dôležité. Budeme radi, keď sa čím skôr vrátime na hlavnú plochu a začneme normálne trénovať. Napriek tomu ideme každý deň naplno a snažíme sa čo najlepšie pripraviť."