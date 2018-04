TIPSPORT LIGA: Banská Bystrica podľahla Trenčínu, sériu tak nerozhodla

HC'05 iClinic B. Bystrica - Dukla Trenčín 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)



Góly: 46. Skalický (Asselin), 59. Češík - 5. Sádecký, 9. Bezúch (Radivojevič), 11. Hossa (Sádecký), 60. Radivojevič (Sojčík). Rozhodovali Baluška, Štefík - Výleta, P. Šefčík, vylúčení 4:7, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2841 divákov (vypredané).



/stav série: 3:1/



Zostavy a zmeny



HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš (11. Lassila) - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Gélinas, Delisle, Brejčák - Lamper, Surový, Hrnka - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Skalický - Brittain, Češík, Bortňák - Gabor



Dukla Trenčín: Hiadlovský - Cebák, Starosta, Romančík, Bačík, Bohunický, Holenda, Pač - Radivojevič, Ölvecký, Sojčík - Bezúch, Sádecký, Hossa - Varga, Dlouhý, Mikula - Deveaux, Švec, Hudec - Pardavý

Banská Bystrica 18. apríla (TASR) - Vo štvrtom finálovom zápase Kaufland play off hokejovej Tipsport Ligy 2017/2018 nevyužil HC'05 iClinic Banská Bystrica prvú možnosť rozhodnúť sériu. S Trenčínom prehral 2:4, na zápasy vedie 3:1, ďalší sa hrá v piatok o 18.00 na trenčianskom ľade.4. finále play off Kaufland Tipsport Ligy:Mesto pod Urpínom bolo pred i počas zápasu na nohách, pripravené osláviť titul. Po 1. tretine to však vyzeralo ako zlý sen. Trenčania viedli 3:0 a domáci pripomínali len tieň predchádzajúcich zápasov. Ovplyvnil ich smoliarsky moment v 5. min, keď Mihálik tiesnený Sádeckým si vsunul puk do vlastnej bránky. Akoby sa na nich vylialo vedro smoly, v 9. min pred bránkou úplne voľný Bezúch pridal ďalší gól a vzápätí sa Trenčanom navyše naskytla možnosť zahrať si presilovku o dvoch hráčov. Síce 94 sekúnd v nej nevyužili, no v 11. min Hossa ešte v trvajúcej početnej výhode o jedného hráča si bravúrne poradil s nahrávkou Sádeckého a s 'baranmi' to vyzeralo obrazne povedané na uterák. Z bránky sa pobral Lukáš, nahradil ho Lassila a už sa len čakalo, či nastane zvrat. V 1. tretine sa ho diváci v podobe gólu nedočkali, aj keď v 3. min Asselin mal k nemu dosť blízko. V 7. min vyrobila chybu aj trenčianska obrana, no Bortňák na Hiadlovskom stroskotal, podobne ako v ďalšom priebehu Bartánus i Asselin. Hostia pôsobili na ľade pokojne a rozvážne, dobre bránili a každú jednu možnosť využili na rýchly protiútok. Pramenili z nich aj ďalšie šance, či už Ölveckého, alebo Radivojeviča po zlej rozohrávke Lassilu v 20 min. V 2. tretine Asselin v presilovke po peknej sťahovačke preveril v 27. min pozornosť Hiadlovského, onedlho Hrnka netrafil jeho bránku, na druhej strane sa Lassilu pokúšal prekonať Hossa. V 34. min v ďalšej presilovke spálil možnosť Bubela, domáci súpera neustále zvierali aj po nej, no bez gólového efektu.V tretej tretine čakali diváci na situáciu, ktorá by domácich nakopla do ešte väčšieho tlaku. V 41. min mohol znížiť Skalický, potom Hohmannovi v rozhodujúcej chvíli skĺzol puk z čepele. Pri početnej prevahe domácich zaujala v 46. min strela Hrnku i Failleho, vytúžený gól však strelili až po presilovke, keď sa zblízka presadil v tlačenici Skalický. 'Barani' tlak ku koncu vystupňovali a pomohli mu k tomu aj samotní Trenčania, ktorí sa nechali za sebou trikrát vylúčiť. V 56. min Bubela šancu na strelenie kontaktného gólu nevyužil a domácim iné nezostávalo, ako sa spoľahnúť na riziko s prázdnou bránkou. Presne 1:41 min pred koncom obrovskú radosť hľadiska vyvolal zblízka po štúdiu videozáznamu Češík, znížil na rozdiel gólu, potom Švec netrafil prázdnu bránku, na druhej strane spálil možnosť Bubela. Infarktový záver sa napokon skončil v prospech Trenčanov vďaka gólu Radivojeviča do prázdnej bránky 30 sekúnd pred sirénou.