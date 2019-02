TIPSPORT LIGA: Detva si pred kvalifikáciou o play off verí

Dvojice a termíny baráže o štvrťfinále play off TL /na 3 víťazstvá/:

HK Nové Zámky (7) - HC 07 Detva (10) /1., 2. a 4. marca, prípadne 4. a 5. zápas: 5. a 7. marca/



DVTK Jegesmedvék Miškovec (8) - MAC Budapešť (9) /1., 2. a 4. marca, prípadne 4. a 5. zápas: 5. a 7. marca/

Bratislava 28. februára (TASR) - V piatok odštartuje prvými zápasmi kvalifikácia o play off hokejovej Tipsport Ligy. K šestici Banská Bystrica, Zvolen, Nitra, Košice, Poprad a Trenčín, ktorá si vybojovala priamy postup po 55. kole základnej časti, pribudnú víťazi sérií HC Nové Zámky - HC O7 Detva a DVTK Miškovec - MAC Budapešť.Série sa hrajú na tri víťazné zápasy, na domácom ľade začne lepšie postavený tím po ZČ, teda Nové Zámky a Miškovec. Víťazi sérií budú známi najneskôr 7. marca. Najhoršie postavený tím po základnej časti zo štvorice klubov v baráži sa vo štvrťfinále play off stretne s Banskou Bystricou, druhý postupujúci narazí na Zvolen. Ďalšie dve štvrťfinálové dvojice tvoria Nitra s Trenčínom a Košice s Popradom.V súboji slovenských tímov sú favorit Nové Zámky. Tie zdolali Detvu v tejto sezóne štyrikrát, Detva sa tešila z triumfu iba raz.povedal pre TASR útočník Detvy Jozef Tibenský.Zverenci Josefa Turka si na súpera veria a poznajú aj recept na úspech:dodal Tibenský.Zámčania sa dlho pohybovali v tabuľke v, na šiestom mieste mali pohodlný náskok, ale v závere základnej časti prišlo niekoľko prehier a napokon musia o play off bojovať v kvalifikácii. Aj preto sa tréner Milan Jančuška po rozhodujúcom domácom zápase s Trenčínom veľmi hneval. V sérii proti Detve preto Zámčania chcú uspieť.povedal obranca Zámkov Michal Novák.V súboji maďarských tímov Miškovec - Budapešť to môže byť ešte vyrovnanejšie. V závere sezóny boli v lepšej forme hráči Miškovca, no vzájomné stretnutia sú mimoriadne vyrovnané. Dva duely vyhral DVTK, tri Budapešť. Dva zápasy však MAC získal pre seba až po predĺžení.povedal pre klubový web tréner Miškovca Glen Hanlon. V sezóne 2017/2018 zvíťazili vo finále maďarskej ligy hráči Budapešti nad Miškovcom 4:1 na zápasy.Vzájomné zápasy Nových Zámkov a Detvy v tejto sezóne z pohľadu Nových Zámkov: 2:0, 3:1, 3:2, 0:5, 3:2 ppVzájomné zápasy Miškovca a Budapešti v tejto sezóne z pohľadu Miškovca: 2:3 pp, 2:4, 2:0, 2:0, 2:3 pp