TIPSPORT LIGA: Galamboš posilní HC Košice, Koyš skončil

Do košického tímu prichádzajú útočníci Peter Galamboš a Roman Žitný a aj obranca Martin Lenďák. Pre 20-ročného krídelníka Romana Žitného pôjde o prvé pôsobenie v najvyššej slovenskej súťaži.

Košice 7. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC Košice pracuje na budovaní kádra pre sezónu 2018/2019. Novou tvárou bude útočník Peter Galamboš, naopak klub už nepočíta s Patrikom Koyšom. Klub informoval o aktuálnom stave kádra na oficiálnej stránke.



Pod trénerským triom Roman Šimíček, Marcel Šimurda, Peter Bartoš by mali naďalej pôsobiť brankári Vladislav Habal a Stanislav Škorvánek, obrancovia Martin Dudáš, Eduard Šedivý, Václav Čížek, Christián Michalčin, Patrik Koch a útočníci Jakub Suja, Dávid Šoltés, Tomáš Hričina, Tomáš Klíma, Šimon Petráš a Filip Vrábeľ, ktorí majú zmluvy pre budúcu sezónu. Uzavreté ešte nie sú rokovania s Jerem Pullim, Martinom Bačom, Gabrielom Spilarom, Petrom Kafkom a po MS v Dánsku absolvuje vedenie klubu rozhovory aj s Ladislavom Nagyom a Marekom Hovorkom.



K predĺženiu spolupráce zatiaľ nedošlo s brankárom Joakimom Lundströmom, obrancami Blakeom Kesselom, Lukášom Matejkom, Ctiradom Ovčačíkom a útočníkmi Michelom Miklíkom, Davidom Pacanom, Richardom Jenčíkom, Petrom Boltunom a Martinom Novotným. S útočníkom Patrikom Koyšom došlo k ukončeniu spolupráce.



Do košického tímu prichádzajú útočníci Peter Galamboš a Roman Žitný a aj obranca Martin Lenďák. V príprave dostanú možnosť aj Oliver Jokeľ a Dalibor Mikula a aj juniori Filip Maňák, Šimon Striž a Filip Hudák. Najznámejšou z posíl je Peter Galamboš, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v prvoligovom českom klube z Českých Budějovíc. V minulosti bol vo viacerých sezónach oporou materského klubu z Martina. "Peter je presne ten typ hokejistu, ktorý potrebujeme. Na pozícii centra akceptuje tvrdý spôsob hry, nebojí sa chodiť pred bránku súpera," uviedol pre hckosice.sk tréner Roman Šimíček.



Pre 20-ročného krídelníka Romana Žitného pôjde o prvé pôsobenie v najvyššej slovenskej súťaži. Uplynulé štyri sezóny strávil v juniorských súťažiach vo Fínsku, Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 18 rokov. V Tipsport Lige doteraz nepôsobil ani 24-ročný obranca Martin Lenďák. Odchovanec košického hokeja sa do známeho prostredia vrátil po štyroch rokoch v nižších súťažiach v Česku. Sezónu 2017/2018 odohral za Kladno, v ktorého drese odohral 37 zápasov, v ktorých získal 6 kanadských bodov za asistencie, ďalších 8 zápasov pridal za Přerov.