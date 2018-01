Tipsport liga: Hokejisti Dukly Trenčín podľahli Liptovskému Mikulášu

Góly: 12. Mikula (Dlouhý, Cebák) - 7. Rudolf Huna (J. Sukeľ), 58. Rapáč (Suchý, Pacalaj). Rozhodovali: Fridrich, Babic – Sefčík, Soós, vylúčení: 4:6, navyše: Radivojevič 5+DKZ za pästný súboj – Nemec 5 + DKZ za pästný súboj, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2181 divákov.



Trenčín: Valent – Holenda, Bohunický, Frühauf, Cebák, Starosta, Romančík, Themár – Mikula, Dlouhý, Hecl – Bezúch, Růžička, Sojčík – Varga, Ölvecký, Radivojevič – Gašparovič, Pardavý, Deveaux – Švec



Liptovský Mikuláš: Hollý – J.Nemec, Gründling, Pacalaj, Suchý, Nádašdi, Mezovský, Moravčík – Rud.Huna, Langhammer, Števuliak – J.Sukeľ, Paukovček, R.Rapáč – Kriška, M.Sukeľ, Lištiak – A.Laco, Piatka, Uhrík



Peter Oremus, tréner Trenčína: "Iba jediný strelený gól je výsledkom veľmi slabej streleckej efektivity. Ani presilovky ani rovnovážny stav sme neodohrali podľa našich predstáv. Výkon musíme výrazne zlepšiť, aby sme sa znova vrátili k víťazstvám."



Pavel Paukovček, tréner L. Mikuláša: "V oklieštenej zostave sme proti vyspelému súperovi predviedli taktický výkon. Podarilo sa nám ubrániť oslabenia a v závere dokonca streliť rozhodujúci gól. Musím hráčov pochváliť za bojovnosť a získané cenné tri body nás tešia."



HC Nové Zámky – HKM Zvolen 1:4

Góly: 35. Fábry (Šimun, Šille) - 12. Obdržálek (Drgoň, Steen), 18. Špirko (Puliš), 49. Špirko (Šišovský, Puliš), 59. Obdržálek (Ross, Steen). Rozhodovali: Jonák, Kubuš, Orolin, Výleta, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 834 divákov.





Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "Dnes sme dostali tri góly v oslabení. Súper bol silný na puku. My sme veľa šancí nemali a súper vyhral zaslúžene."



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Mali sme dobrý vstup do zápasu, po prvej tretine sme viedli 2:0. Myslím si, že hra sa nám darila, medzihra bola výborná. V druhej tretine nám to súper trošku sťažil gólom a začal sa tlačiť dopredu. Na moje prekvapenie, keď som v tretej tretine čakal väčší tlak súpera, dostali sme hru pod kontrolu. Myslím, že sme boli hokejovejší aj po taktickej stránke a víťazstvo sme si zaslúžili."

MsHK DOXXbet Žilina – HK Poprad 4:2

Góly: 4. Hruška (Juraško), 11. Handlovský (Kozák, Pospíšil), 41. Pospíšil (Handlovský), 51. Konečný (Stupka) – 7. Mlynarovič (Buc, McDowell), 10. Buc (Lichanec, Heizer). Rozhodovali: Müllner, Stano – Kacej, Krajčík, vylúčení: 5:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 801 divákov.



Žilina: Tomek – Mazanec, Kozák, Andersons, Juraško, Chaloupka, Mich. Roman, Hatala, Mendrej – Pospíšil, Holovič, Handlovský –J. Jurík, R. Hruška, M. Tvrdoň – Klimenta, Húževka, Švihálek – Rogoň, Konečný, Stupka.



Poprad: Corbeil – D. Brejčák, McDowell, Davydov, Petran, Krempaský, Dinda, Romaňák – Hvila, Mlynarovič, Svitana – Buc, Heizer, Lichanec – D. Bondra, Vartovník, Matúš Paločko – Matej Paločko, Bjalončík, Vašaš.

Petr Rosol, tréner Žiliny: "Musím pochváliť svoj tím. Všetky štyri formácie aj brankár pracovali pre tím, čo je veľmi dôležité. Bojovali sme, po výsledkoch v novom roku sme potrebovali konečne bodovať naplno. Parádne sme odohrali záver stretnutia, súpera sme takmer k ničomu nepustili. Som rád, že sme konečne pretrhli negatívnu sériu a vyhrali."



Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Ak by sme získali v Žiline čo i len jeden bod, bolo by to nespravodlivé. Zápas bol na veľmi slabej úrovni, aj s naším prispením. Nechcem sa zastávať chlapcov, za posledné obdobie odohrali veľa dobrých duelov, ale dnes sa nám nič nedarilo. Viazla nám kombinácia, neodrážali sa k nám puky, naopak, súper bol efektívny, dal aj šťastné góly. Gratulujem súperovi k výhre a verím, že my sa dáme zdravotne v ďalšom týždni dokopy. Chýba nám veľa hráčov a mladíci, ktorými ich nahrádzame, sa síce snažia, ale nedokážu nahradiť skúsených hráčov."



HC Košice - HC '07 Orin Detva 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Góly: 23. Boltun (Klíma, Pulli), 24. Nagy (Spilar, Dudáš), 39. Boltun (Vrábeľ), 46. Pacan (Spilar, Šedivý) - 31. Belluš (Videlka, Murček), 36. Macejko (Šimon, Videlka), 43. Kuklev (Videlka, Surovka). Rozhodovali: Orolin, Štefik - Gajan, Gavalier, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3178 divákov.



zostavy:



HC Košice: Habal - Dudáš, Kessel, Šedivý, Čížek, Koch, Pulli, Michalčin - Spilar, Pacan, Nagy - Kafka, Hovorka, Jenčík - Šoltés, Boltun, Petráš - Klíma, Boltun, Vrábeľ - Novotný



HC '07 Orin Detva: Hackett - Mart. Chovan, Kuklev, Sládok, F. Fekiač, Macejko, Šimon, Gachulinec, D. Jendroľ - Gašpar, Surovka, Sitnikov - Belluš, Mat. Chovan, Milý - Ščurko, Murček, Videlka - M. Surový, Tibenský, Žilka



Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Bolo to ťažké, upracované stretnutie. Chlapci si však víťazstvo zaslúžili. Vedeli sme, že Detva podáva dobré výkony. Dôležité bolo, že sme takticky zvládli záver stretnutia, keď sme bránili stredné pásmo a súpera sme nepustili do tlaku. Pre nás sú dôležité tri body."



Ivan Dornič, tréner HC '07 Orin Detva: "Napriek prehre som spokojný s výkonom svojich zverencov. Vedeli sme, že Košičania dostali po zmene trénerov nový impulz. My sme mali v nohách ťažký zápas v Trenčíne. Vedeli sme, že prvá tretina bude pre nás náročná aj z tohto dôvodu. Vydržali sme ju bez inkasovaného gólu, no v druhej sme mali istý výpadok, keď nám súper odskočil na 0:2. Za stavu 3:2 sme zredukovali hru na tri formácie. Výsledkom bolo vyrovnanie na 3:3, no opäť sme sa nevyvarovali chýb. V závere sme sa snažili vyrovnať, ale šance sme mali nielen my, ale aj Košičania, ktorí trafili dve žŕdky. Myslím si, že ich tesná výhra je spravodlivá."

HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 6:3

Góly: 4. Gélinas, 25. Hohmann (Bartánus, Ďatelinka), 28. Ďatelinka (T. Surový, Hohmann), 28. Hohmann (M. Rosandič), 41. Hohmann z trestného strieľania, 52. Bubela (Bartánus, A. Sedlák) – 3. M. Paulovič (Krištof, Rais), 52. Lantoši (Marek Slovák, Blackwater), 55. M. Paulovič (Rýgl, Blackwater).



Rozhodovali: Kalina, Lauff – M. Korba, Smrek, vylúčení na 2.min: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, zmeny: 28. Foltán za Lawsona (Nitra), 2710 divákov. B. Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Delisle, M. Rosandič, Gélinas, A. Sedlák - Lamper, T. Surový, Brittain - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Giľak – Bortňák, Češík, Kabáč Nitra: Lawson (28. Foltán) - Rýgl, Rais, Ordzovenský, Milam, Miroslav Pupák, M. Versteeg , Korím - M. Paulovič, Krištof, Macík - H. Ručkay, J. Ručkay, Lantoši - Kovacs, Marek Slovák, Blackwater - Rzavský, Šiška, Csányi



Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas. Nitra potvrdila dobrú fazónu z predchádzajúcich zápasov, veľmi dobre korčuľovala, hlavne v prvej tretine, kde sme mali veľké problémy, no podržal nás brankár. V druhej tretine sme sa zlepšili, dali sme v nej rýchle góly, čo nám pomohlo. Dostali sme sa do vedenia 6:1, no prišli chyby a zbytočne sme súpera takmer dostali do zápasu. Dnes sme boli vysoko efektívni, Nitra hrala dobre, je to dôležité víťazstvo."



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Inkasovali sme do stavu 4:1 dva vlastné góly a ďalšie dva po obrovských individuálnych chybách. Inak to bol hokej hore – dole. My sme sa trápili, na rozdiel od domácich, v koncovke. S gólmi prichádza ľahkosť a bez nich začína hokej pôsobiť upracovane. Musím teda priznať, že Bystrica bola lepšia a zaslúžene vyhrala"



Cason Hohmann, autor hetriku Banskej Bystrice: "Bolo to o tímovom výkone, nie iba o mne. Vynechal som päť zápasov pre zranenie, ale už som sa cítil dnes na ľade dobre, mal som veľkú chuť na góly. Je to už dlhý čas, čo som vsietil naposledy hetrik, takže som rád, že sa mi to podarilo v takomto dôležitom zápase."



Matej Paulovič, autor dvoch gólov Nitry: "O výsledku rozhodol náš výpadok v druhej tretine, keď sme počas päťminútovky inkasovali trikrát a razom bolo 4:1 pre domácich. Mali sme potom šance na dotiahnutie sa, ale nevyužili sme ich, nepadlo nám to tam. Presadili sme sa až v závere, ale to bolo neskoro. Určite by som dva góly vymenil za víťazstvo. Chceli sme v Banskej Bystrici bodovať a priblížiť sa k prvej trojke."

Trenčín 12. januára (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica triumfovali v nedeľňajšom šlágri 37. kola Tipsport Ligy nad HK Nitra 6:3 a dostali sa na čelo tabuľky. Na druhú priečku poskočil Zvolen, ktorý vyhral v Nových Zámkoch 4:1. Tretia Dukla Trenčín prehrala doma s Liptovským Mikulášom 1:2.Trenčania si chceli chuť po nevydarenom zápase s Detvou napraviť proti Liptovskému Mikulášu. Úvodný tlak vojakov sa však nekonal a hostia udreli už z prvej vážnejšej akcie. V 7. minúte v závere presilovej hry najskôr vynikajúco zasiahol Valent pri strele Sukeľa, ale dobiedzajúceho Rudolfa Hunu nikto neodstavil od puku. Trenčania sa snažili o čo najskoršie vyrovnanie. Najskôr sa strela odrazila od žrde a po Frühaufovom uvoľnení sa vyznamenal Hollý. Trenčanom sa napokon podarilo vyrovnať v 12. minúte po rýchlom brejku. Dlouhý sa neulakomil na zakončenie, prihral Mikulovi a ten strelou pod hornú žŕdku vyrovnal. Hostia mohli ísť do vedenia opäť, ale nevyužili viac ako minútovú presilovú hru o dvoch hráčov.Liptáci mohli v úvode prostrednej tretiny ísť opäť do vedenia, Števuliak v dobrej pozícii však pred Valentom neuspel. Trenčania sa do vedenia po prvý raz mohli dostať počas 23-sekundovej presilovky o dvoch hráčov, ale Hollého neprekonali. V polovici stretnutia hostia dva razy po sebe faulovali, vojaci však ponúknutú možnosť na strelenie druhého gólu nevyužili, keď si nevedeli vypracovať žiadnu vyloženú šancu. V závere sa hostia osmelili a Trenčnia mohli ďakovať iba Valentovi, že neinkasovali gól do šatne.Parádny vstup do poslednej tretiny mohla Dukla okoreniť gólom už v 32. sekunde, tvrdá strela v podaní Mikulu z medzikružia však skončila iba na pravej žŕdke brány Liptákov. Trenčania boli aktívnejší, hostia sa dobre bránili a čistili priestor pred brankárom Hollým, ktorý pokusy vojakov kryl. V závere sa hral hokej zo strany na stranu. Hosťom vyšiel útok dve minúty pred koncom, keď Rapáč nastrelil puk na brankára, dokorčuľoval ho a blafákom zabezpečil svojmu tímu všetky body.Domáci nastúpili do stretnutia aj s trojicou nových hráčov Husákom, Šillem a Ondrušekom. Ako prví ohrozili brankára Baroša hostia Whartonovým príklepom. Na druhej strane mohol udrieť Zbořil, ale v dobrej príležitosti sa nepresadil. Pohotové betóny predviedol Baroš, ktorý zneškodnil Coffmanovo zakončenie bekhendom. V 8. minúte dostali domáci prvú príležitosť hrať presilovku. Najväčšiu a v podstate jedinú šancu si vypracoval Saulietis, zvolenský brankár však dobre sledoval jeho pohyb a vytlačil ho zo streleckého uhla. V 12. minúte sa menilo skóre po prvý raz. Drgoň v presilovke poslal puk pred novozámockú bránu, kde ho umne usmernil do siete Obdržálek. Zvolenčania boli v úvodnej tretine hokejovejší, čo im výrazne umožnili domáci hlavne svojou zlou rozohrávkou. Druhý gól pridali hostia necelé dve minúty pred koncom úvodného dejstva – tiesnený v páde sa po Pulišovej prihrávke zblízka presadil exzámčan Špirko.V druhej tretine Novozámčania ožili, v úvodnej päťminútovke mali na hokejke gól Škoda i dvakrát Šimun, Nieminen si však držal čistý štít. Postupom času pribúdalo na hokejkách oboch tímov množstvo nepresností. V 35. minúte strieľal spomedzi kruhov Šille, síce neúspešne, akciu však gólovo dokonal Fábry. Krátko pred koncom tretiny mierila Zbořilova strela z prvej nad bránku a Pulišov švih mieril len do Barošovej hrude. Skórovať sa nepodarilo ani Vargovi, ktorý predviedol svoje šikovné ruky. Puk však skončil na betónoch zvolenského brankára.Už po dvoch minútach tretej tretiny mohol vyrovnať Zbořil, ale puk do odkrytej zvolenskej brány neusmerni. Z rovnakej pozície pálil o niekoľko okamihov neskôr Škoda, jeho príklep z prvej bol však zblokovaný. Nepresadil sa ani Salija, ktorého našiel peknou krížnou prihrávkou jeden zo spoluhráčov. Na druhej strane prebral na útočnej modrej puk Matis, avšak tiesnený ho nemohol zasunúť medzi Barošov betón a žŕdku. Rovnako neúspešne pochodil so svojím pokusom Špirko a v presilovke aj Kováčik, ktorý prevetral Barošovu lapačku. V 49. minúte viedli hostia opäť o dva góly. Šišovský našiel zadovkou spoza bránky Špirka a ten pohotovo poslal puk za Barošov chrbát. Gólovú bodku za duelom dal 82 sekúnd pred koncom počas presilovky Obdržálek, keď tečoval Rossov nahodený puk od modrej.Žilinčania sa pustili do svojho tabuľkového suseda, od ktorého ich však pred zápasom delilo 20 bodov, s vervou. Už vo 4. minúte Hruška golfovou strelou prekonal po prvý raz popradského brankára. Jeho náprotivok Tomek vyrobil podrazením prvú presilovku zápasu a hostia v nej strelou Mlynaroviča, ktorá po vyrazení Tomekom aj s prispením domáceho hráča doputovala do siete, vyrovnali. O pár minút neskôr už hostia viedli, keď chybu Romana za bránou využil Buc. Aj druhú presilovku v zápase vyrobil brankár, tentoraz Corbeil zdržiavaním hry a aj táto početná výhoda sa skončila gólom, keď Kozákovu strelu za kanadského brankára "kamzíkov" dorazil Handlovský. Žilinčania mali potom výhodu ešte jednej presilovky, tú však nevyužili a v úvodnej tretine sa už viac zaujímavého neudialo.V druhej pokračoval vyrovnaný hokej, oba tímy sa snažili strhnúť vedenie na svoju stranu, ale obaja brankári potvrdzovali svoje kvality a útočníci na oboch stranách sa nevedeli presadiť. I keď hostia mali k dispozícii od 25. minúty presilovku, nezahrali ju veľmi dobre a potrestaný Švihálek po naskočení na ľad v nájazde takmer prekonal Corbeila. Aj ďalšie početné výhody na jednej či druhej strane zostali nevyužité a najmä hostia, ktorí počas 2. tretiny hrali tri presilovky, si môžu spytovať svedomie, že nezužitkovali tresty domácich.Do poslednej tretiny duelu vstúpili Žilinčania najlepšie, ako sa dalo. Po krásnej individuálnej akcii českého krídelníka Pospíšila, ktorý strelou švihom trafil do horného rohu Corbeilovej brány, získali už po 36 sekundách hry vedenie opäť na svoju stranu. Domáci mali navyše chvíľu po góle výhodu presilovky, ale nepremenili ju. Zápas získal nový náboj, útoky sa striedali na oboch stranách, ale do vyložených šancí sa tímy nedostávali. Až v 51. minúte sa Konečný presadil s pukom cez dvoch brániacich hostí, nahodil ho pred bránku a jeden z Popradčanov ho v páde dopravil do vlastnej siete. V závere 54. minúty mal Handlovský po akcii Pospíšila na hokejke piaty gól domácich, avšak sám zoči-voči Corbeilovi trafil iba do brankára "kamzíkov". Tí mali jednu z posledných možností na zdramatizovanie zápasu päť minút pred koncom, domáci však výborne bránili a hostí do ničoho vážnejšieho nepustili. V záverečných minútach mohli domáci ešte viackrát zvýšiť svoj náskok, ale Švihálek svoju šancu prekombinoval a Pospíšil v závere pri power play hostí trafil iba obetavého Brejčáka v prázdnej bránke Popradu. Žilinčania tak po prvý raz v novom roku zvíťazili a hneď za tri body.Oba tímy chceli nadviazať na úspešné výsledky z predošlého kola, ale divákom v prvej tretine veľa hokejovej krásy neukázali. V 8. minúte vyzeral nádejne brejk hostí, v ktorom však Gachulinec v nádejnej pozícii minul puk. Gólom sa neskončili ani pokusy Videlku a domáceho Nagya, takže prvá tretina sa skončila 0:0.Druhá časť však priniesla zaujímavejšie dianie a aj góly. Košičania sa od jej prvých minút pustili do ofenzívy a v 23. minúte boli odmenení, keď Boltun vyťažil z výbornej prihrávky Klímu - 1:0. Uplynulo iba 36 sekúnd a Nagy spomedzi kruhov prekvapil brankára Hacketta - 2:0. Dvojgólový náskok Košičanov až príliš upokojil a tí zvoľnili zo svojho náporu. Hostia vycítili šancu a po viacerých nepremenených príležitostiach znížili po úniku dvoch na jedného, v ktorom skóroval Belluš - 2:1. V 36. minúte mali hostia presilovku, v ktorej viackrát vyšachovali Košičanov až napokon Macejko využil dezorientáciu brankára Habala - 2:2. Domáci však predsa len išli do šatne s tesným náskokom. Vrábeľ si za detvianskou bránkou počkal s načasovaním prihrávky, z ktorej Boltun upravil na 3:2.Ani gól do šatne hostí nepoložil. Videlka si pred Habalovou bránkou počínal rutinérsky a jeho gólovú ponuku pred prázdnou bránkou neodmietol Kuklev - 3:3. Inkasovaný gól nabudil domácich a tí získali náskok späť v 46. minúte. Pacan v nenápadnej akcii prekvapil Hacketta a Košičania viedli 4:3. Hráči Detvy však naďalej pokračovali v snahe o ďalší úspešný výsledok a v tretej časti viackrát zatlačili súpera v obrannom pásme. Blízko vyrovnaniu bol v 57. minúte Matúš Chovan, no v krátkom úniku neprekvapil Habala. Gólový knokaut mohli hosťom zasadiť Hovorka i Jenčík, ale ich pokusy zastavili žŕdky Hackettovej bránky. Hostia napokon nevyrovnali ani počas krátkej hry bez brankára.V prvej tretine mali viac šancí Nitrania. Do vedenia išli už v 3. minúte, keď sa najprv voľný Paulovič nepresadil zblízka, ale následne k nemu ešte zásluhou Krištofa putoval puk a pri pravej žrdi ho upratal za Lukáša. Bystričania vyrovnali v ďalšej minúte. Gélinas vystrelil od modrej a puk od zadného mantinelu putoval do bránky od chrbta brankára Lawsona. Hostia mohli potom viackrát ísť do vedenia, šance mali H. Ručkay, Paulovič, Blackwater a v závere aj Slovák, ale bystrický brankár bol proti.V strednom dejstve dominovali domáci hokejisti. V 25. minúte im vyšla rýchla akcia, na začiatku ktorej bol Ďatelinka. Bartánus z ľavej strany šikovne prisunul puk Hohmannovi a ten našiel dieru medzi betónmi Lawsona. Na 3:1 zvýšil v 28. minúte Ďatelinka. Mal veľa priestoru pred bránkou a po dobrej práci Surového sa presadil bekhendom bez prípravy. Ubehlo iba 15 sekúnd a "barani" pridali štvrtý gól. Postaral sa oň rýchly Hohmann z ľavej strany, keď puk od korčule hosťujúceho hráča zmenil smer a putoval medzi žrde. Brankára Lawsona nahradil Foltán, ktorý do prestávky už nekapituloval. Prekonať ho mohol najmä Giľak, ak by mieril o niečo presnejšie. Nitrania si vyloženú príležitosť nevypracovali.V úvode tretej tretiny sa rútil na brankára hostí Hohmann, v tutovke ho fauloval Versteeg, nasledovalo teda trestné strieľanie. To bystrický útočník s prehľadom premenil a dosiahol tak hetrik. Hokejisti spod Zobora potom mohli znížiť po šanci H. Ručkaya a Lukáš mal šťastie, keď od modrej poslal puk do žŕdky Versteeg. Hralo sa hore – dole a skóre sa menilo v 52. minúte. Bubela zakončoval spoza protihráča účinne na 6:1. Ubehlo iba 16 sekúnd a hostia znížili, keď sa Lantoši presadil z kruhu švihom. V 55. minúte sa o slovo prihlásil opäť z ľavého kruhu Paulovič, rovnako zakončoval švihom a tréner Banskej Bystrice si radšej zobral oddychový čas. Ten zabral, pretože do konca stretnutia sa už stav 6:3 nezmenil.