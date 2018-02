Tipsport liga: Hokejisti Popradu prekvapivo podľahli hráčom Detvy

HK Poprad - HC 07 Orin Detva 0:2



Góly: 32. Chovan (Belluš), 52. Videlka (Ščurko, Murček). Rozhodovali: Štefik, Lauff – Jobbágy, M. Korba, vylúčení: 4:8, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 793 divákov



Poprad: Corbeil – McDowell, D. Brejčák, Petran, Davydov, Dinda, Fabian, Ježek, König – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Buc, Heizer, Hvila – Abdul, Vartovník, Bondra – Vašaš, Kundrik, Paločko



Detva: Hackett – Chovan, Kuklev, Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, Vyskoč, Gachulinec – Belluš, Sitnikov – Milý, Gašpar, Žilka – Videlka, Murček, Ščurko – Andrisík, Surový, Piačka – Surovka

Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Dnešný zápas sme chceli vyhrať. Mali sme veľa striel, ale neprekonali sme Hacketta, ktorý je asi naozaj najlepší brankár momentálne v našej lige. Vyriešil množstvo situácii. Bez streleného gólu nemôžeme vyhrať. Chalani momentálne nie sú v psychickej pohode. Prehrali sme tak sme prehrali. Svet sa nezbúra, z útlmu sa potrebujeme dostať."



Pavel Igríni, tréner Detvy: "Myslím, že sme podali v celku koncentrovaný výkon. Opreli sme sa o výkon brankára, ktorý je absolútne najlepší na Slovensku. Stredné pásmo sme ubránili. Niektoré prienikové akcie sme mohli ešte využiť, ale to aj domáci. Mužstvo kvalitatívne rastie. Je to postavené aj na práci predchádzajúceho trénera Dorniča. Dostali sme sa do trojzápasovej víťaznej šnúry, čo ma osobne teší."



MsHK DOXXbet Žilina – HC Nové Zámky

Góly: 34. Holovič (Stupka, Konečný), 53. Pospíšil, 58. Rogoň (R. Hruška). Rozhodovali: Kalina, Snášel – Stanzel, Kollár, vylúčení: 5:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 802 divákov



Žilina: Tomek – P. Mikuš, Kozák, Andersons, Juraško, Mazanec, Hatala, Mich. Roman, Mendrej – Pospíšil, R. Hruška, M. Tvrdoň – Konečný, Holovič, Stupka - J. Jurík, Húževka, Švihálek – Dolinajec, Ondruš, Rogoň



Nové Zámky: Baroš – Salija, Husák, Plašil, M. Novák, M. Jass, M. Hruška, Kuzma – Hřebejk, Š. Novotný, Škoda – Zbořil, Šimun, Saulietis – Fábry, L. Jurík, R. Varga – Lorraine, Šille, Dom. Rehák







Petr Rosol, tréner Žiliny: „Pod ťarchou zápasu sme duel nezačali dobre, bolo vidieť na nás akýsi kŕč. Zlepšilo sa to až od druhej tretiny, po góle sme sa trošku uvoľnili. Chlapci bojovali, veľa hokejovej krásy v zápase nebolo, ale my sme nepotrebovali hrať na krásu, ale vyhrať, čo sa nám podarilo. Chcel by som poďakovať tímu, ktorý odovzdal od gólmana až po posledného útočníka na ľade všetko a vďaka tomu tri body ostali doma.“



Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: „Zápas bol vyrovnaný, bohužiaľ, nie sme schopní dať gól ani z vyložených šancí. Rozhodla presilovka päť na tri a potom naša individuálna chyba, Žilina to už potom nepustila. Chceli sme ísť do tlaku, ale nedali by sme dnes gól asi ani do futbalovej bránky.“

HK Nitra - MHK 32 Liptovský Mikuláš 7:4



Góly: 3. Paulovič (T. Milam, Mezei), 12. Mezei (H. Ručkay, Paulovič), 15. Slovák (H. Ručkay, J. Milam), 28. T. Milam (Krištof, Mezei), 39. Macík (Bradley, Rýgl), 44. M. Versteeg (Rýgl, J. Ručkay), 55. J. Ručkay (Macík, Bradley) - 25. Paukovček (Števuliak, Huna), 46. J. Sukeľ (Paukovček), 58. Huna, 59. Kriška (Nádašdi, Števuliak) Rozhodovali: Novák, Lokšík - Gegáň, Krajčík, vylúčení: 6:5, presilovky: 3:2, oslabenia: 1:0, 2820 divákov



Nitra: Lawson - Mezei, T. Milam, Ordzovenský, J. Milam, Rýgl, M. Versteeg, Korím, Pupák - Paulovič, Krištof, H. Ručkay - Blackwater, Slovák, Kovacs - Macík, Bradley, J. Ručkay - Rzavský, Šiška, Csányi



Liptovský Mikuláš: Košarišťan (15. Hollý) - Gründling, Moravčík, Tabaček, Matej Bača, Mezovský, Nádašdi - Števuliak, Piatka, Rudolf Huna - J. Sukeľ, Paukovček, B. Rapáč - Lištiak, M. Sukeľ, Kriška - Žiak, Uhrík, Vybíral

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: „Mne sa zápas hodnotí oveľa lepšie. Ani si nepamätám kedy sme naposledy dali sedem gólov. Pred súperom sme mali rešpekt, keďže naposledy v zápase na ich ľade výborne korčuľovali a rovnako zahrali výborne aj v Košiciach. Myslím si, že sebavedomie hostí nalomili tri góly v prvej tretine a to nám pomohlo zápas zvládnuť.“



Pavel Paukovček, tréner Liptovského Mikuláša: „Do dnešného stretnutia sme nastúpili v oklieštenej zostave. Nenazbierali sme sa ani na štyri formácie a museli sme zobrať juniorov. Ukázala sa sila domáceho mužstva. Nitra má mužstvo vyskladané úplne inak, je silné a korčuliarsky vyspelé. Mrzí ma, že sme dostali päť gólov po dorážkach. Môžem pochváliť mužstvo za tie góly, ktoré sme dali a za bojovnosť v druhej a tretej tretine, kedy sa ten obraz hry trochu zmenil. Gratulujem súperovi k víťazstvu.“



HK Dukla Trenčín – HC Košice 3:1



Góly: 18. Radivojevič, 59. Varga (Sojčík, Frühauf), 60. Ölvecký (Radivojevič) - 16. Miklík (Nagy, Pacan). Rozhodovali: Jonák, Stano – Šefčík, Synek, vylúčení: 6:5, navyše: Ölvecký 10 minút za nešportové správanie, Deveaux 5+DKZ za faul kolenom - Habal DKZ za odhodenie fľašky, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3280 divákov



Trenčín: Valent – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík – Bezúch, Ölvecký, Radivojevič – Varga, Sádecký, Sojčík – Hecl, Dlouhý, Mikula – Hudec, Pardavý, Švec – Deveaux



Košice: Habal (59. Lundström) – Kessel, Ovčačík, Dudáš, Koch, Michalčin, Pulli – Miklík, Pacan, Nagy – Spilar, Hovorka. Jenčík – Kafka, Suja, Šoltés – Hričina, Boltun, Petráš – Vrábeľ, T. Klíma

Peter Oremus, tréner Trenčína: „Zápas bol pre nás veľmi dôležitý. Tri body majú veľkú cenu. Výkon tímu bol výborný. Poraziť Košice nie je jednoduché.“



Roman Šimíček, tréner Košíc: „Ťažko sa mi zápas hodnotí. Prehra zo záveru nás mrzí. Prvú tretinu sme boli vyrovnaným súperom, v druhej boli domáci lepší, v poslednej sme mali nejaké šance. V závere sme vďaka našej nedisciplinovanosti zápas prehrali. Nemôžeme robiť zbytočné fauly a mrzí ma zbytočnosť od nášho brankára zo záveru.“

HC'05 iClinic B. Bystrica - HKM Zvolen 3:2

Góly: 1. Faille (Skalický, Asselin), 31. Mihálik (Bubela, Brittain), rozh. sn Faille - 5. Steen (Ross, Obdržálek), 44. Drgoň (Steen, Obdržálek). Rozhodovali Baluška, D. Konc - Tvrdoň, Kacej, vylúčení 2:3, presilovky 0:2, v oslabení 0:0, 2841 divákov (vypredané)



Zostavy



HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš - Delisle, Gélinas, Kubka, Ďatelinka, Trecapelli, Mihálik, Brejčák - Asselin, Faille, Skalický - Hohmann, Bubela, Brittain - Lamper, Surový, Bortňák - Kabáč, Češík, Gabor



HKM Zvolen: MacIntyre - Zeleňák, Ulrych, Ross, Drgoň, Ťavoda, Kováčik, Dubeň - Puliš, Špirko, Šišovský - Coffman, Steen, Obdržálek - Flick, Kytnár, Matis - Síkela, V. Fekiač, Török - Marcinek





Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "Videli sme vyrovnaný zápas, dobre sa bránilo, pri hre päť na päť sme mali viac dobrých šancí. Zvolen lepšie zvládol presilovky, dvakrát nás potrestal a my sme v predĺžení v presilovke poriadne ani nevystrelili. To budeme musieť zlepšiť, inak sme celkove podali veľmi dobrý výkon proti ťažkému súperovi, ktorý dobre bránil a bol nebezpečný v protiútokoch. Rozhodovali maličkosti, my sme si o ten jeden bodík viac zaslúžili."



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Bol to typický vzájomný zápas, emocionálne vypätý, divácky príťažlivý. Chceli sme viac, aj keď sme vďační za jeden bod, len sme nepremieňali šance, neuspeli sme ani v nájazdoch, s týmto som nespokojný."



Vladimír Mihálik, autor druhého gólu B. Bystrice: "Pri hre päť na päť sme boli lepší, a to rozhodlo, len škoda, že sme v oslabeniach až dvakrát inkasovali a v presilovkách nič nestrelili. Bola výborná atmosféra, skvelí fanúšikovia, zápas mal už kvality playoff. Brankári vynikali, obom mužstvám pomohli. Myslím si, že všetci na štadióne si pri tomto kvalitnom zápase prišli na svoje. Môj gól som nevidel, zakryli mi výhľad, až neskôr som zbadal, že tam padol. Náš rýchly gól po 16-tich sekundách bol podľa predstáv, takto sme chceli začať."



Milan Kytnár, úspešný strelec jedného sam. nájazdu Zvolena: "Bol to vyrovnaný hokej s playoffovou úrovňou, s množstvom šancí na oboch stranách. Aj diváci si prišli na svoje vo výbornej atmosfére, vtedy sa hrá oveľa lepšie. Trochu mrzí, že sme nezískali extra bod. Pri samostatných nájazdoch som presne vedel, čo robiť, škoda len, že sme ešte jeden gól v nich nepridali. Na to, že náš brankár MacIntyre prišiel len pred dvoma dňami, nás podržal vo chvíľach, keď sme to potrebovali, celé mužstvo však pracovalo výborne, preto nás mrzí len ten jeden bod."



Poprad 2. januára (TASR) - Hokejisti Popradu podľahli hráčom Detvy 0:2 na piatkovom stretnutí 42. kola slovenskej Tipsport ligy.Pred slabou návštevou predviedli obe mužstvá v prvej tretine podpriemerný hokej. Zaujali skôr nehokejové momenty ako zásak puku z Vyskočovej hokejky do Vartovníkovej tváre alebo vykázanie Mlynaroviča z vhadzovania aj s osobným desaťminútovým trestom. Do chudobného vedenia sa mohlidostať po Chovanej chybe. Puk mu odobral vo vlastnom obrannom pásme Abdul a spoločne s Bondrom sa obaja rútili na osamoteného Hacketta. Popradčania ale ani nájazd dvoch na nikoho nepretavili na gól. Hokej bez súvislejších akcií pokračoval aj v druhom dejstve. Dlho sa na ľade nič nedialo až napokon udreli hostia. Počas presilovky sa v 32. minúte parádne trafil z prvej Martin Chovan a Corbeil bol bezmocný - 0:1. Následne ožili aj domáci, ale nádejné strelecké pozície zahodili postupne Svitana, Heizer a Štrauch. Z riedko obsadených popradských tribún sa preto čoraz častejšie ozýval piskot.Druhý gól hostí mal na hokejke Sitnikov, ale nádejnú akciu 3 na 1 napokon zmaril dlhým váhaním. Vzápätí na opačnej strane neuspel v úniku Hvila a po ňom ani osamotený Heizer. Hackett oboch zázračne vychytal. Posledná Detva napokon domácim odskočila na rozdiel dvoch gólov v 52. minúte. Ščurko prihral Videlkovi a ten blafákom oklamal Corbeila - 0:2. Zúfalá snaha Popradu o vsietenie kontaktného gólu už zmenu skóre nepriniesla. Po konci zápasu popradský fanklub žiadal odstúpenie tréneraMarcela Ozimáka.Žilinčania boli od úvodu šesťbodového súboja s Novozámčanmi aktívnejším tímom. V 4. min. mohla otvoriť skóre prvá formácia domácich, ale po spolupráci R. Hrušku a Tvrdoňa pomohla Barošovi v bráne hostí žrď. Vlci sa potom dostali k presilovke, ale nevyužili ju a faulom navyše ponúkli skrátenú početnú výhodu neskôr aj hosťom. Postupne sa hra vyrovnala a v 13. min. videli diváci dobré šance na oboch stranách. Pokus Tvrdoňa však zastavila Barošova lapačka a po strele Škodu zase zazvonila žrď Tomekovej brány. Žilina sa až do prvej prestávky snažila ísť do vedenia, ale hostia dobre vykrývali priestor a čo prešlo na bránu, pochytal spoľahlivo Baroš.Vyrovnaný zápas pokračoval aj v druhej časti. Šance prichádzali poskromne, za domácich mal dobrú Ondruš, za hostí Šille, ale pri oboch sa vyznamenali brankári. Diváci sa gólu nedočkali ani v 26. min. pri presilovke hostí, kedy Zbořil netrafil odkrytú bránu, na opačnej strane prešiel Pospíšil s pukom celé klzisko a jeho ťaženie a dobrý pokus zastavil až Baroš. Hostia hrali chvíľu nato ďalšiu presilovku a Tomek v nej v 29. min. zastavil puk po strele L. Juríka tesne pred bránkovou čiarou. Presilovky si potom zahrali aj vlci a v 34. min. im jedna z nich konečne vyšla, keď Holovič strelou spomedzi kruhov prekonal Baroša. Žilinčania začali získavať viac z hry, k čomu im pomohli aj hostia ďalším svojím oslabením, no vlci už do druhej sirény ďalší gól nepridali.Žilinčania nevyužili po šanci Ondruša v úvode tretej časti ani presilovku a po nej prevzali na chvíľu iniciatívu hostia, ktorí akoby pochopili, že uspieť môžu iba vtedy, ak strelia aspoň gól. Napriek niekoľkým dobrým pokusom Novozámčanov ostal Tomek neprekonaný a hra sa postupne vyrovnala. V 53. min. vybojoval Pospíšil v útočnom pásme dobrým forčekingom puk, vylepšil si pozíciu a jeho strela aj so šťastím prešla cez Baroša do siete. Vlci hrali bez stresu, udržiavali priaznivý stav, ktorý sa hostia ešte snažili zmeniť záverečnou power play dve a pol minúty pred koncom. Hrali ju však iba pár desiatok sekúnd, keď Rogoň strelou do prázdnej brány rozhodol v 58. min. o výhre Žiliny 3:0.Hostia pricestovali do Nitry v oklieštenej zostave. Na opačnej strane nastúpili Nitrania už s dvomi americkými posilami. Prvý gól padol už v 3. minúte, keď vyslal „štipľavú“ strelu na Košarišťana práve nový muž v nitrianskom drese Troy Milam a puk dorazil Paulovič – 1:0. V 12. minúte zvýšil na 2:0 presilovkovým tečom Mezei. Zlú prvú tretinu pre Liptákov podčiarkol gólom v oslabení v 15. minúte Slovák, ktorý vyhnal z brány Košarišťana. Na jeho miesto prišiel Hollý.Do druhého dejstva nastúpili hostia lepšie a boli dôstojnejším súperom pre Nitru. V 25. minúte prvýkrát inkasoval aj domáci brankár Lawson, ktorého prekonal presnou strelou Paukovček – 3:1. V 26. minúte ukázal prehľad domáci útočník Bradley, ktorý našiel Macíka, ale tomu dobre zmenšil strelecký uhol Hollý. O dve minúty už ale toľko šťastia nemal, pretože ho prekonal strelou švihom Troy Milam – 4:1. V 32. minúte opečiatkoval tečom žŕdku Matúš Sukeľ. Do druhej prestávky stihli Nitrania ešte raz udrieť. V 39. minúte pretlačil puk za Hollého Macík – 5:1.Rovnako ako skončila druhá tretina, tak začala tretia. V 44. minúte napriahol v presilovej hre Versteeg a jeho strela skončila v bráne – 6:1. V 46. minúte Paukovček obkorčuľoval Mezeia a prácu prvého menovaného dokončil Jakub Sukeľ, ktorému puk zastavil pred odkrytou bránou – 6:2. Podobná situácia sa zrodila aj v 55. minúte, keď po strele Macíka dorážal za bezmocného Hollého J. Ručkay – 7:2. V 58. minúte mal veľkú príležitosť domáci Bradley, ale potvrdilo sa známe nedáš-dostaneš. V následnom rýchlom protiútoku sa pekne presadil Huna – 7:3. O pár sekúnd strelili Liptáci aj štvrtý gól zásluhou Krišku, ktorý prepálil Lawsona. Skóre zápasu sa tak zastavilo na 7:4.Zápas sa v Trenčíne odohral pred výbornou kulisou. Od začiatku oba tímy ponúkali ofenzívny hokej. Úvodné minúty patrili oceliarom. Hovorka už v 1. minúte vyskúšal pozornosť Valenta a o tri minúty nepochodil po kombinačnej akcii Spilar. Dukla sa k slovu prihlásila v 6. minúte. Lišiacke nahodenie Starostu narobilo Habalovi veľké problémy. Neujala sa ani dorážka Pardavého, či tvrdá strela z medzikružia od kapitána Radivojeviča. Na opačnej strane nepochodil Hovorka, keď napálil puk iba do stredu bránky. V 11. min Sojčík tečoval strelu tesne pred Habalom a ten mal kus šťastia, pretože sa prekĺzol tesne povedľa žŕdky. Skóre zápasu napokon otvoril Miklík, keď zblízka nemal problém dopraviť puk do domácej siete. Radosť oceliarov z vedenia netrvala dlho. Už o dve minúty zaváhanie Ovčačíka využil Radivojevič po strele pod hornú žŕdku. V závere mal ešte šancu Radivojevič, ale zblízka už puk za Habala nepretlačil.Druhú tretinu výraznou mierou poznačili vylúčenia. Za desať minút hry šli na trestnú lavicu dvaja hráči z každej strany. Viac šancí mali domáci. Dostávali sa do nich paradoxne v oslabení. Po góle volal únik troch na jediného obrancu, ale Cebák bekhendovým blafákom netrafil bránku. Košičania mali ideálnu možnosť dostať sa opäť do vedenia počas päťminútovej presilovky pri vylúčení Kanaďana Deveauxa za faul kolenom na Kafku. Lenže počas nej ani raz nevystrelili priamo na Valenta.V záverečnej časti hry si už tímy dávali väčší pozor na obranu. Ani jeden nechcel urobiť chybu, ktorá by mohla znamenať rozhodnutie. A hoci hráčom odchádzali sily, príležitosti pribúdali. V presilovej hre mohol misky váh na stranu Košíc nakloniť Suja. Niekoľko dorážok pred Valentom však ku gólu neviedlo. Na opačnej strane nájazd Pardavého so Starostom skončil na Habalovi. Dramatický záver zápasu neuniesol brankár Habal, ktorý za odhodenie fľašky dostal trest do konca zápasu a nahradiť ho musel Lundström. Ten sa puku ani nechytil a už ho ťahal zo siete, keď dve minúty pred koncom ho prekvapil Varga. Gólovú bodku pridal do prázdnej bránky Ölvecký.V pohronskom derby sa opäť očakával vyrovnaný priebeh, tak ako doteraz v sezóne. Len predchádzajúci zápas na zvolenskom ľade sa vymykal z tradície. Na 1:8 sa tak ľahko nezabúda a Zvolenčania sa snažili potupnú prehru odčiniť. Šťastne však nezačali, už po 16 sekundách zblízka otvoril skóre s druhým najrýchlejším gólom v sezóne TL Faille, ktorý premiéru Kanaďana MacIntyreho v bránke dosť pokazil. Prvá tretina sa napokon skončila zmierlivo, aj keď na šance jednoznačne vyhrávali domáci. V 5. min využil presilovku na vyrovnanie po presnom teči Steen a odvtedy to už bolo len pretláčanie kto z koho. MacIntyre zatiahol za sebou 'roletu', v 4. min mu pomohla aj žŕdka po strele Bubelu, no inak si poriadne zachytal a zlikvidoval postupne príležitosti Hohmanna, Kabáča, Brittaina, Asselina i Delisleho.Druhú tretinu poznačil pomerne lacný gól Mihálika v 31. min, s ľahkou strelou, v podstate nahodenou od modrej, ktorá prekvapujúco skončila pod žŕdkou. V tíme domácich nastúpili prvýkrát ďalší Kanaďan Trecapelli i Skalický zo Slovana a na ľade ho bolo aj vidieť, v 24. min nádejne vystrelil, v 28. mohol spolu s Asselinom taktiež skórovať a o minútu neskôr spálil Gabor tutovku. Účet druhej tretiny uzavrela šanca hosťujúceho Šišovského a Zvolenčania tak museli likvidovať v tretej jednogólové manko.V 44. min po nájazde mal na hokejke v oslabení ďalší gól domácich Lamper, no vzápätí na druhej strane bomba Drgoňa od modrej v presilovke rozvlnila sieť a začalo sa odznova. Okrem MacIntyreho sa predstavil v drese Zvolena aj Kanaďan Flick, v derby menej výrazný. Hostia sa spoliehali viac na osvedčené formácie a najmä druhá v produktivite vyčnievala. V 52. min Brejčák šancu nepremenil, vyplynula z nej aspoň presilovka 'baranov', no ani ona nič závažné nepriniesla. Tri minúty pred klaksónom Asselinovu strelu odpálil, aj podľa videorozhodcu, od bránkovej čiary Matis.Do predĺženia vstúpili domáci presilovkou štyroch na troch, no nervozita im zviazala ruky, a tak sa o rozhodujúci gól postaral až v samostatných nájazdoch v 8. sérii Faille.