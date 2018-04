TIPSPORT LIGA: Hokejisti Trenčína rozdrvili Banskú Bystricu

Dukla Trenčín - HC'05 iClinic Banská Bystrica 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)



Góly: 1. Bezúch (Radivojevič, Sojčík), 8. Ölvecký (Hecl, Starosta), 13. Bezúch, 30. Mikula (Romančík, Varga), 44. Mikula (Dlouhý), 58. Radivojevič (Ölvecký), 6150 divákov (vypredané)



/na zápasy 2:3/



Trenčín: Hiadlovský – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Sádecký, Ölvecký, Hossa – Varga, Dlouhý, Mikula – Hudec, Pardavý, Švec – Hecl



Banská Bystrica: Lukáš (13. Lassila) – Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gelinas, Brejčák – Bortňák, Hrnka, Lamper – Hohmann, Surový, Bartánus – Skalický, Faille, Asselin – Gabor, Češík, Brittain – Kabáč

Trenčín 20. apríla (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín rozdrvili v piatkovom piatom finále Kaufland play off hokejovej Tipsport Ligy 2017/2018 na vlastnom ľade HC'05 iClinic Banská Bystrica vysoko 6:0 a stav série znížili na 2:3. Ďalší sa hrá v nedeľu o 18.00 na bystrickom ľade.Na Sihoti sa od úvodného vhadzovania hral výborný hokej. Trenčania mali raketový nástup do stretnutia. Už pri prvom striedaní Radivojevičovu strelu dorazil do siete pozorný Bezúch. Bystričania nezostali zaskočení. Prakticky okamžite po Asselinovej prihrávke z rohu klziska mohol vyrovnať Skalický. V 8. minúte dostal od Hecla prihrávku spoza bránky medzi kruhy Ölvecký a nezaváhal. Prvá presilovka Banskobystričanov priniesla dve veľké príležitostí hostí, no Bartánus ani Hohmann nedokázali puk prepasírovať do domácej siete. V 13. min prerušil zápas kuriózny moment, keď brankárovi Lukášovi svietilo do očí slnko a niekoľko minút sa nehralo. Neplánovaná prestávka prospela domácim. V 13. minúte využil chybu "baranov" Bezúch a v samostatnom nájazde nezaváhal.Úvod druhej tretiny patril hosťom. Vytvorili si tlak a hoci vážne šance neprichádzali, gól visel vo vzduchu. Padnúť napokon aj mohol do bránky hostí, keď sa v oslabení vymanila zo zovretia dvojica Trenčanov, ale Cebákov blafák Lassilu neprekvapil. Štvrtý výbuch domácich tribún prišiel v polovici zápasu, keď strelou pod hornú žŕdku nedal gólmanovi žiadnu šancu. Od 31. minúty mali Trenčania príležitosť pridať ďalší gól. Päťminútovú presilovku umocnili ešte dve minúty pre Hrnku, ale presilovú hru Dukla využiť nedokázala.V záverečnej tretine sa "vojaci" zamerali najmä na pozornú defenzívu a vyrážali do nebezpečných kontier. Jednu z nich sa v 44. minúte podarilo využiť Mikulovi, keď prekorčuľoval obrancu a popod chránič Lassilu poslal puk do hosťujúcej siete piatykrát. V 51. minúte bol Mikula blízko hetriku. Po prihrávke Vargu nechal vyniknúť gólmana. V 58. minúte pridal gólovú bodku za zápasom kapitán Radivojevič, keď v presilovke na dvakrát prepasíroval puk do siete. Trenčín znížil stav finálovej série na 2:3.