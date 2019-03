TIPSPORT LIGA: Hokejisti Trenčína zdolali Nitru po predĺžení

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Nitra 12. marca (TASR) - V pondelňajšom prvom štvrťfinálovom súboji Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 zvíťazili hokejisti Dukly Trenčín na ľade Nitry 3:2 po predĺžení a ujali sa vedenia v sérii 1:0. Druhý zápas je na programe v utorok 12. marca opäť v Nitre (18.00 h).10. Kerbashian (Scheidl, Pupák), 17. Lantoši (Slovák) - 21. Bartovič (Cebák), 58. Starosta (Sojčík, Radivojevič), 70. Rýgl (Ölvecký). Rozhodovali: Novák, Štefik - Tvrdoň, Výleta, vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky 0:1, oslabenia 0:0, 3247 divákov./stav série: 0:1/Hanuljak - Mezei, McCormack, Pupák, Morrison, Rais, Versteeg, Korím, Fominych - Blackwater, Slovák, Lantoši - Scheidl, Kerbashian, Majdan - Buček, Bortňák, Rapáč - Hrušík, Čaládi, PätoprstýValent - Starosta, Rýgl, Krejčí, Cebák, Gula, Bokroš, Bohunický, Hudec - Sojčík, Ölvecký, Radivojevič - Hecl, Sadecký, Bartovič - Švec, Radjenovic, Varga - Hlinka, Dlouhý, MikulaŠtvrťfinále medzi Nitrou a Trenčínom sa začalo, akoby ani jedno mužstvo nepauzovalo takmer dva týždne. Zápas sa odohrával od začiatku vo vysokom tempe a vo výbornej atmosfére. Prvá tretina vyšla lepšie domácim, ktorí sa presadili dvakrát. V 10. minúte nechali hostia veľký priestor pri prechode stredným pásmom Kerbashianovi a ten vymietol horný roh Valentovej brány. Na tento zásah mohol odpovedať v 12. minúte Švec, ktorý zakončoval prečíslenie, ale Hanuljak si s jeho strelou poradil. V 17. minúte ukázal svoju rýchlosť Lantoši, ktorý poľahky obkorčuľoval Rýgla a bekhendom prekonal Valenta - 2:0.Vstup do druhej tretiny mali lepší Trenčania. Už v úvodnej minúte znížil na rozdiel gólu aktívny Bartovič. V 27. minúte sa ocitol Majdan zoči-voči Valentovi, no brankár hostí strelu zneškodnil. V 33. minúte sa puk odrazil k Ölveckému, ktorý vo výbornej pozícii zlyhal. Oba tímy si nič nedarovali a v súbojoch nič nevypúšťali.Tretia tretina priniesla najmenej hokejového umu. Trenčín sa snažil vyrovnať, ale do vyložených šancí sa prakticky vôbec nedostal. Nitrania bránili stredné pásmo a hostia mali oveľa slabší pohyb ako v prvých dvoch tretinách. Vytúžené vyrovnanie nakoniec prišlo. V 58. minúte využili Trenčania presilovú hru zásluhou Starostu. V riadnom hracom čase sa už nič neudialo, a tak zápas išiel do predĺženia. Na jeho začiatku mali domáci presilovú hru, ktorú odohrali veľmi zle. Trest za pasivitu Nitry prišiel v poslednej minúte predĺženia, keď si “Corgoni” nedali pozor na Rýgla a ten zariadil prvý bod v sérii pre Trenčín.