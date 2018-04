TIPSPORT LIGA: Hokejisti Zvolena zvíťazili na ľade Dukly Trenčín

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 3:4 pp a sn (1:0, 1:3, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 4. Ölvecký (Starosta, Sojčík), 30. Hossa (Frühauf, Hecl), 44. Ölvecký (Deveaux, Starosta) - 21. Šišovský (Kováčik, Chovan), 28. Chovan (Hraško), 29. Kelemen (Ulrych), rozhodujúci nájazd Kováčik. Rozhodovali: Štefík, Stano - Bogdaň, Korba, vylúčení: 5:5, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 6150 divákov (vypredané).



/na zápasy 2:2/



Trenčín: Valent – Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, P. Romančík – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký, Marcel Hossa – T. Varga, Ölvecký, O. Mikula – D. Hudec, R. Dlouhý, J. Švec – Deveaux



Zvolen: MacIntyre – J. Kováčik, T. Bokroš, Hraško, Zeleňák, Ťavoda, Ulrych, Dubeň – Michal Chovan, Kytnár, Coffman – Kelemen, Špirko, P. Šišovský – Obdržálek, Steén, Puliš – Martin Ďaloga, V. Fekiač, P. Marcinek

Trenčín 5. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili vo štvrtom zápase semifinále Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 na ľade Dukly Trenčín 4:3 po samostatných nájazdoch a vyrovnali stav série na 2:2. Piaty duel je na programe v sobotu o 18.00 h pod Pustým hradom.Zvolen sa mohol do vedenia dostať veľmi rýchlo. Už po pol minúte nahodený puk spoza brány takmer zaskočil Valenta. "Vojaci" sa vedenia ujali v 4. minúte, Starostovu strelu MaIntyre vyrazil pred seba a puk do siete doklepol Ölvecký. Hostia si zobrali trénerskú výzvu, keďže ale neuspeli, opäť hrali v oslabení. Ďalšie šance Ölveckého a Mikulu zostali nevyužité. Zvolen nechcel zostať domácim nič dlžný. Počas výhody o jedného muža vypálil z voleja Coffman, no Valent výborným zákrokom zachránil svoj tím. V závere úvodnej tretiny mohol pridať druhý úspech Ölvecký, ktorý dorážal Starostovu strelu a nechal vyniknúť MacIntyrea.Úvod druhej tretiny patril hosťom. Už po 34 sekundách vystrelil od modrej čiary Kováčik a puk do bránky stečoval Šišovský. Nasledujúce minúty patrili Zvolenčanom. V 28. min po návrate Sádeckého z trestnej lavice si Hraško položil Valenta a Chovan dorazil puk do prázdnej bránky. O minútu už bolo 1:3 - Kelemen pri brejkovej situácii nevymýšľal a strelou švihom prekonal domáceho brankára po tretí raz. Zvolenská radosť netrvala dlho. V presilovej hre vypálil puk od modrej čiary Hossa a ten skončil v sieti. Hokej v tých chvíľach nabral poriadne obrátky, čomu pomáhali mohutným povzbudzovaním oba fanúšikovské tábory.Na začiatku tretej tretiny Trenčania využili tretiu presilovku. Starostov pokus sa od modrej čiary odrazil so šťastím od korčule Ölveckého do bránky. Hra sa neustále prelievala zo strany na stranu a tímy sa nesnažili o udržanie nerozhodného stavu. Sedem minút pred koncom riadneho hracieho času strieľanú prihrávku Bačika stečoval Ölvecký a MacIntyre predviedol zázračný zákrok lapačkou. V záverečnom tlaku mali hostia šťastie, pretože Radivojevič nastrelil hornú žrdku.Rozhodnutie napokon priniesli až samostatné nájazdy. V nich skórovali iba Zvolenčania, skórovali Kováčik a Špirko.