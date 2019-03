TIPSPORT LIGA: Hokejisti Zvolena zvíťazili na ľade MAC-u Budapešť

MAC Budapešť - HKM Zvolen 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)



Budapešť 13. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v stredajšom 3. štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 na ľade MAC-u Budapešť 2:1 a v sérii vedú už 3:0.Štvrtý zápas je na programe opäť v Budapešti vo štvrtok o 18.00 h.55. Langkow (Bodó, Orbán) - 13. Vandas (Zeleňák, Kytnár), 16. Mitchell (Kytnár). Rozhodcovia: Müllner, Lokšík – Krajčík, Šefčík, vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 850 divákov./stav série: 0:3/Bálizs (16. Rajna) - Pozsgai, Macaulay, Negrin, Dudás, Burt, Vokla, Bugár, Garát – Orban, Langkow, Bodó – Klempa, Nagy, Dansereau – Pápa, Majoross, Terbócs – Odnoga, Kreisz, SzigetiSkapski - Pöyhönen, Fraser, Hraško, Vandane, Drgoň, Ulrych, Růžička, Zeleňák – Vandas, Kytnár, Handlovský – Šišovský, Chovan, Obdržálek – Zuzin, Mitchell, Kelemen – Andrisík, Halama, PetrášZvolen začal lepšie, už po pár sekundách mal veľkú šancu Vandas. Hostia pokračovali v aktivite, ale na ďalšiu šancu čakali diváci pomerne dlho. Mal ju až Halama v 9. minúte, keď šikovne tečoval Petrášovu prudkú prihrávku. Ešte väčšiu príležitosť mal onedlho opäť Vandas, puk po jeho strele skončil na konštrukcii bránky. Zvolen bol oveľa nebezpečnejší ako domáci, trávil podstatnú časť v útočnom pásme a 13. minúte sa zaslúžene ujal vedenia po góle Vandasa. Útočník HKM sa presadil po teči tesne pred brankárom Bálizsom. Zvolen viedol o tri minúty neskôr už 2:0, Mitchell dorazil do siete strelu Kytnára. Po tomto zásahu nahradil Benceho Bálizsa v bránke domácich Miklós Rajna. MAC kontroval niekoľkými strelami v presilovke, po jednej z nich zazvonila konštrukcia Skapskeho bránky, ale stav sa do konca 1. tretiny nezmenil.Aj v druhom dejstve mali hru pod kontrolou Zvolenčania. Domáci iba veľmi sporadicky podnikli ucelenú útočnú akciu a čo prešlo za obranu hostí, to pohodlne vyriešil Skapski. Najväčšiu šancu HKM v druhej tretine mal v 37. minúte Chovan, jeho strela však iba opečiatkovala ľavú žŕdku.Tretia tretina sa od druhej veľmi nelíšila. Domáci sa cez obranu Zvolena presadzovali len ťažko, zverenci Andreja Podkonického mali hru pevne vo svojich rukách. Už v úvode mohol pridať tretí gól Vandas, ale Rajna ho vychytal. Gól nepadol ani po ďalších šanciach HKM. Päť minút pred koncom zápasu však Langkow po peknej kombinácii v presilovke znížil na 1:2. Zvolenský triumf sa napokon zrodil zaslúžene a hokejistom spod Pustého hradu zostáva k postupu do semifinále urobiť už len posledný krok.