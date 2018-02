Tipsport Liga: Hokejisti majstrovskej Banskej Bystrice zdolali Nitru

Góly: 18. Blackwater - 6. Gabor, 25. Bartánus (Hohmann, Tamáši), 40. Brejčák (Bartánus), 48. Skalický (Trecapelli, Frank). Rozhodovali: Baluška, Stano - Smrek, Korba, vylúčení: 4:3 na 2 min., navyše: Mezei (Nitra) 5+DKZ za napadnutie - Brejčák (B. Bystrica) 10 min nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, 3492 divákov.



HK Nitra: Lawson - T. Milam, Mezei, J. Milam, Ordzovenský, Rýgl, Versteeg, Korím - J. Ručkay, Bradley, H. Ručkay - Kovacs, Slovák, Blackwater - Csányi, Šiška, Kutálek - Rzavský



HC'05 iClinic Banská Bystrica: Lukáš - Sedlák, Košecký, Kubka, Mihalik, Pretnar, Trecapelli, Delisle, Brejčák - Giľák, Bortňák, Brittain - Hohmann, Tamáši, Bartánus - Skalický, Faille, Asselin - Gabor, Češík, Kabáč

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Nám v dnešnom zápase ako sa hovorí trochu došiel benzín. V niektorých momentoch už sme nemali čo ponúknuť. Tím môžem pochváliť za prácu v oslabení, kde obetavo bránili. Na to, aby sme mohli pomýšľať na výhru, by sme museli byť v útoku ďaleko viac produktívni. Hra, ktorú sme predviedli bola na súpera akým je Bystrica málo."







Rastislav Paľov, tréner Banskej Bystrice: "Videli sme dobrý hokej, bolo vidieť, že hrá prvý s druhým. Obe mužstvá chceli predviesť svoju hru. Som rád, že sme vybojovali po vysokej prehre v Poprade tri body. Ukázali sme dobrý výkon, dokázali sme sa zmobilizovať, tím sa dal dokopy a predviedli sme tímový výkon. Chcem sa poďakovať brankárovi, ktorý nás podržal a takisto hráčom, ktorí boli na oslabeniach, že sme neinkasovali gól. Rovnako patrí vďaka aj našim fanúšikom, ktorí prišli do Nitry."







HC 07 Detva - HC Košice 1:2

Góly: 60. Róth (Surový) – 39. Šedivý (Spilar), 54. Jenčík (Spilar). Rozhodovali: Müllner, Orolin – Gajan, Gavalier, vylúčení: 5:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 511 divákov.



HC 07 Detva: Hackett – Chovan, Kuklev, Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, Vyskoč, Gachulinec – Belluš, Surovka, Sitnikov – Milý, Surový, Róth – Videlka, Jakubík, Ščurko - Andrisík, Piačka, Jendroľ



HC Košice: Habal – Dudáš, Ovčačík, Šedivý, Čížek, Pulli, Koch, Michalčin – Jenčík, Pacan, Spilar – Kafka, Klíma, Miklík – Šoltés, Boltun, Hričina – Novotný, Petráš, Hudák



Marcel Šimurda, tréner Košíc: "Chalani dnes do bodky splnili všetko to, čo sme si povedali pred stretnutím, hrali sme jednoducho a bojovne. Všetko bolo podložené výborným výkonom nášho brankára. Dôležité bolo, že sme rýchlo otáčali hru smerom dopredu, súper sa nedokázal udržať v našom obrannom pásme. Išli sme si za svojim cieľom a získali sme dôležité tri body."



Pavel Igríni, tréner Detvy: "V dnešnom zápase sme podali znovu veľmi zodpovedný výkon. Myslím si, že môžeme byť spokojní, škoda toho neskorého gólu, ale Košiciam sme boli rovnocenným súperom. Chýbalo nám 5 útočníkov, herná koncepcia sa zmenila po odchode Jakubíka, ktorý hral dnes vynikajúci zápas. Musím pochváliť všetkých hráčov, majú svoje opodstatnenie. Nehráme zlý hokej, tak ako povedal Miklík, že akým spôsobom môžeme byť na poslednom mieste, tiež sa tomu čudujem."



HKM Zvolen – HC Nové Zámky 6:3

Góly: 2. Špirko (Puliš, Šišovský), 12. Obdržálek (Kytnár, Ross), 17. Kytnár (Coffman, Obdržálek), 42. Matis (Ťavoda), 53. Špirko (Šišovský), 56. Kytnár (Obdržálek, Coffman) – 4. Hřebejk (M. Hruška, L. Jurík), 23. Saulietis (Škoda), 32. Hřebejk (Zbořil, L. Jurík). Rozhodovali: J. Konc, Štefik – Šefčík, Kollár, vylúčení: 2:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1030 divákov.



Zvolen: MacIntyre – Drgoň, Ross, Hraško, J. Kováčik, Ulrych, Ťavoda, T. Bokroš, Zeleňák - Coffman, Kytnár, Obdržálek - Puliš, Špirko, Šišovský – Matis, V. Fekiač, Martin Ďaloga - Síkela, Dubeň



N. Zámky: Baroš - M. Novák, Plášil, M. Hruška, M. Jass, Salija, Husák, Šimek - Zbořil, Šimun, Fábry - R. Varga, L. Jurík, Hřebejk - T. Šille, Škoda, Lorraine - Saulietis, Ondrušek, Dominik Rehák



Peter Mikula, tréner Zvolena: „Aj tento zápas bol z našej strany zbytočne utrápený. Začali sme dobre i vďaka tomu, že nám súper daroval presilovky. Viedli sme 3:1, ale znovu sme si nejakými vecami skomplikovali situáciu v druhej tretine a súper vyrovnal. Pracovali potom už aj nervy, no nemôžem chlapcom uprieť vôľu a snahu zápas vyhrať, čo sa napokon aj podarilo. Štvrtý náš gól utlmil súpera a nás naopak upokojil. Zápas sme si potom kontrolovali. Chýbala nám však medzihra, presnosť prihrávok, viac vyhratých osobných súbojov. Máme teda na čom pracovať.“



Miroslav Mach, tréner N. Zámkov: „Začali sme tento zápas hrozne. Boli sme nedisciplinovaní, mali sme v prvej tretine až dvanásť trestných minút, výkon bol z našej strany zlý. V druhej tretine sme sa zdvihli, vyrovnali sme, žiaľ rozhodol štvrtý gól súpera v tretej tretine. Z nášho pohľadu tak trochu smolný, neviem, či tam nebolo zakázané uvoľnenie. Tento gól však rozhodol, pretože bolo to o tom, kto ho dá, tak ten vyhrá. V mužstve máme menšiu virózu, takže nám prestávka teraz príde vhod.“



Milan Kytnár, dvojgólový strelec a kapitán Zvolena: "Bol to dôležitý zápas pre nás. Chceli sme ho vyhrať a ísť do prestávky dobre naladení. V prvej tretine sme hrali veľa presiloviek, takže veľa hráčov sa nedostalo do hry a tempa, čo sa nám vypomstilo v druhej tretine. V tretej sme našťastie dali góly, upokojili sa a zápas sme vyhrali. Dôležité bolo, že som si dobre rozumel s novými spoluhráčmi v útoku a presadil som sa, za čo som rád.“





HK Poprad - MsHK Doxxbet Žilina 3:2



Góly: 36. Brejčák (Štrauch, König), 45. Svitana (König, Štrauch), 61. Brejčák (Svitana) - 38. Švihálek (Konečný, Juraško), 59. Konečný (Holovič, Švihálek). Rozhodovali: Lauff, Lokšík – Bogdaň, Jobbágy, vylúčení: 5:3 na 2 min., navyše Klimenta 10 min. za napádanie rozhodcov, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 816 divákov.



Poprad: Corbeil – Brejčák, König, McDowell, Petran, Fabian, Dinda, Davydov, Krempaský – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Paločko, Heizer, Buc – Bondra, Paločko ml., Abdul – Miškovec, Ježek, Hvila.



Žilina: Tomek – Hatala, Kozák, Juraško, Roman, Andersons, Mikuš, Mazanec – Klimenta, Húževka, Tvrdoň – Konečný, Holovič, J. Jurík – Stupka, Švihálek, Rogoň – Dolinajec, Ondruš, Mendrej

Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Naši chlapci prvú tretinu asi oslavovali víťazstvo nad Banskou Bystricou. Zabrali až od druhej tretiny. Dvakrát sme viedli, dvakrát v oslabení sme dostali gól po našej chybe. Vážime si tieto dva body. Treba povedať, že rozhodujúci gól bol po nacvičenej akcii pri hre troch na troch."



Petr Rosol, tréner Žiliny: "Ja si myslím, že vstup do zápasu sme mali dobrý. Prvú tretinu sme domácich značne prestrieľali, ale naša strelecká produktivita je strašná. Dva razy sme dokázali vyrovnať náskok súpera. Vlastnou chybou pri striedaní sme domácim v predĺžení ponúkli bod navyše."

MHK32 Liptovský Mikuláš - HK Trenčín 3:2



Góly: 19. J. Sukeľ (Tabaček, Gründling), 46. Tabaček (Števuliak, Paukovček), 64. Števuliak (Nádašdi, Paukovček) – 29. Bačík (Varga, Bezúch), 43. Radivojevič (Sojčík). Rozhodovali: Jonák, Fridrich – Synek, Stanzel, vylúčení: 8:9 na 2 min., navyše: Kriška na 10 min. za hrubosť, Gründlig (obaja L.Mikuláš) na 10 min. za napadánie rozhodcov, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Tabaček, Moravčík, Gründling, Nemec, Mezovský, Nádašdi, Nitriansky, Bača – Paukovček, Laco – Števuliak, Langhammer, Huna – J. Sukeľ, Piatka, Kriška – Žiak, Uhrík, Vybíral



Dukla Trenčín: Valent – Romančík, Bačík, Frühauf, Pač, Holenda, Bohunický, Švec, Deveaux – Bezúch, Pardavý, Radivojevič – Varga, Sádecký, Hossa – Hecl, Dlouhý, Mikula – Gašparovič, Sojčík, Hudec





Juraj Halaj, tréner Liptovského Mikuláša: "Odohrali sme veľmi dobrý zápas. V druhej tretine sme mali trošku navrch, kde sme si vypracovali aj dobré šance. Zápas napokon mohol vyhrať jeden alebo druhý tím, nakoniec sme to boli my. Ďakujem mojim chlapcom za predvedený výkon."



Peter Oremus, tréner Trenčína: "Dnes to malo od ideálneho výkonu ďaleko, čo bolo vidieť aj na výsledku. To, čo sme si povedali v kabíne vôbec neplatilo. Na slová sa hokej nehrá."



Tabuľka:



1. B. Bystrica 49 28 4 5 12 187:115 97

2. Nitra 49 27 6 4 12 174:135 97

3. Zvolen 49 25 7 6 11 165:132 95

4. Košice 49 27 5 3 14 160:118 94

5. Trenčín 49 27 5 3 14 133:98 94

6. Poprad 49 21 6 4 18 136:131 79

7. Žilina 49 16 3 6 24 121:142 60

8. Nové Zámky 49 11 7 4 27 110:161 51

9. L. Mikuláš 49 10 5 9 25 109:143 49

10. Detva 49 10 1 3 35 103:174 35

11. SR 20 20 3 1 3 13 38:87 14



Bratislava 11. februára (TASR) - Hokejisti Nitry prehrali v nedeľňajšom zápase 46. kola Tipsport Ligy na domácom ľade s majstrom z Banskej Bystrice 1:4.dobyli nitrianske domáce hradby aj tretíkrát v sezóne. Vystriedali takna čele tabuľky.Pred viac než 500 divákmi sa začalo stretnutie v Detve celkom zostra. V 9. minúte sa Koch oprel do puku, jeho strela bola zblokovaná, no odrazený puk sa dostal presne na hokejku Miklíka, ktorý však v dobrej pozícii zaváhal. O pár sekúnd neskôr bol vylúčený domáci Videlka a Košičania sa v presilovke dostali do obrovského tlaku, ktorý vyvrcholil obrovskou šancou v závere presilovej hry. Šedivý vystrelil od modrej čiary a k dorážke sa dostával Boltun, no bol neúspešný. O pár sekúnd neskôr sa Hričina dostal do úniku a zakončil, prvé zakončenie mu Hackett chytil, to druhé skončilo na konštrukcii domácej brány.Hneď v úvode druhej tretiny sa do veľkej šance dostali domáci hokejisti, keď išli do prečíslenia troch proti dvom. Zakončoval v ňom Kuklev, avšak len priamo do hrude Habala. Do ďalšej šance sa dostal v 36. minúte Klíma, ktorý vystrelil z otočky, avšak Hackett bol pozorný. O pár minút neskôr sa však už hostia radovali z prvého gólu. Po tom, čo Spilar spálil obrovskú šancu, Košičania ešte zostali v útočnom pásme. Puk sa dostal na modrú čiaru, kde sa do neho oprel Šedivý a nedal svojou tvrdou strelou Hackettovi šancu.Aj do tretej tretiny lepšie vstúpili domáci, keď už po niekoľkých sekundách mohlo byť vyrovnané. Obrovskú šancu mal Belluš, ktorý nastrelil žrď hosťujúcej brány. V 45. minúte si Spilar puk vymenil s Jenčíkom, ktorý ho poslal Pacanovi. Kanadský center našiel pred bránou Pulliho, avšak jeho zakončenie zblokoval domáci útočník Milý. O pár sekúnd nasledovala ďalšia pekná akcia Košíc. Spilar našiel Pacana, ktorý sa snažil puk dostať za Hacketta, no nepodarilo sa mu to. V 54. minúte sa hosťom podarilo odskočiť na rozdiel dvoch gólov, keď Jenčík v skrumáži pred bránou prekonal Hacketta. Domáci Róth ešte dokázal v poslednej sekunde zaskočiť Habala a pripraviť ho tak o čisté konto.Hostia sa v úvodnej minúte zahryzli do súpera, ale inkasovali hneď z prvej zvolenskej šance. V 61. sekunde mal príliš veľa priestoru na zakončenie Špirko a prestrelil Baroša. Novozámčania mohli vyrovnať v presilovke Fábrym zblízka, no podarilo sa im to až v hre štyroch proti štyrom, keď Hruškovu strelu tečoval Zbořil a následne tento hráč dosledoval vyrazený puk a poslal ho za MacIntyreho. Hokejisti z juhu západného Slovenska mohli aj vyhrávať. Dostali sa do prečíslenia dvoch na jedného, ale koncovka Škodu sa neujala. Následne sa veľa vylučovalo. Zvolenčania hrali až dve presilovky, dokonca aj o dvoch hráčov, no práve v oslabení mohol z úniku skórovať Zbořil. Na opačnej strane sa snažili o druhý gól zblízka Kytnár s Coffmanom, podarilo sa to napokon až v ďalšej početnej výhode piatich proti trom Obdržálkovi z dorážky. Do prestávky domáci ešte zvýšili stav na 3:1 po peknej akcii prvého útoku, keď Kytnár iba zasunul puk po ľade za bezmocného Baroša.V druhej tretine sa Nové Zámky vzchopili. Začali aktívne a v 23. minúte znížili. Saulietis obišiel bránku a presadil sa pri ľavej žrdi. Vyrovnanie mohol privodiť Varga, v úniku bol faulovaný, ale nariadené trestní strieľanie nevyužil. Úspešná bola až pekná akcia druhého útoku hostí v 32. minúte. Po prihrávke Zbořila sa presadil z dvoch metrov pred brankárom HKM Hřebejk. Hralo sa hore – dole, protiútoky sa striedali na oboch stranách. Zvolen mohol ísť do vedenia najmä minútu pred druhou prestávkou, no po strele Zeleňáka zvonila žŕdka.Začiatok tretej tretiny sa niesol v znamení domácej aktivity. Vyplatilo sa, pretože Ťavoda na modrej čiare zachytil puk, poslal ho na bránku a pred ňou sa ujal teč Matisa – 4:3. Novozámčania potom mohli vyrovnať, no nevyužili presilovku. Najväčšiu šancu mali už v hre piatich proti piatim. Lukáš Jurík sa rútil sám na bránku, bol faulovaný, takže opäť nasledovalo trestné strieľanie, ktoré exzvolenský útočník v drese Zámkov nepretavil do gólovej podoby. V tutovke po ňom neuspel ani spoluhráč Zbořil zblízka úplne voľný. Na opačnej strane sa v podobnej šanci ocitol Ďaloga, ale vylámal si 'zuby' na Barošovi. Prekonal ho až presnou strelou švihom z kruhu Špirko a v závere duelu spečatil víťazstvo Zvolena pri ľavej žrdi Kytnár.Pred zápasom domáci klub zablahoželal svojmu mecenášovi a donorovi Janovi Telenskému k jubilejným 70-tym narodeninám. Hokejisti sa ale ku gratulácii nepridali. Fanúšikom na vyprázdnených tribúnach zimného štadióna totiž predvedenou hrou dali veľmi rýchlo zabudnúť na víťazstvo nad Banskou Bystricou. Prvé dejstvo zdobilo plno nepresností z oboch strán, namiesto plynulých akcií sa hra kúskovala častými zakázanými uvoľnenia. Mierne navrch ale mali hostia, ktorí boli nebezpečnejší. Skóre zápasu mohol otvoriť Jurík, ktorý zachytil nepresnú rozohrávku Königa. Jeho blafáku ale chýbal dôraz. V ideálnej palebnej pozícii sa ocitol po odraze puku aj Holovič. Jeho strelu z medzikružia zrazila domáca obrana obetavým zákrokom na ochrannú sieť. Na začiatku 16. minúty sa pred Tomeka preštrikoval Abdul. Na gólové zakončenie mu už ale neostali sily. Keď pred Corbeilom neuspel v nájazde ani Klimenta, na prvú prestávku sa odchádzalo za bezgólového stavu.Upracovaný hokej plný osobných súbojov pokračoval aj v druhej tretine, v ktorej padli aspoň dva góly. Najprv v 36. minúte zapadol za Tomekov chrbát nahodený puk z hokejky Daniela Brejčáka. Domáci sa z chudobného vedenia netešili dlho. O necelú minútu a pol sa v presilovej hre presadil Švihálek, ktorý do siete dorazil Konečného strelu od modrej čiary.V 45. minúte strhol vedenie na stranu Poprad Patrik Svitana, ktorý sa šikovne natlačil pred bránu hostí a pohodlne skóroval do prázdnej brány. Domáci pridali aj tretí gól. Heizerovi ho napokon rozhodcovia neuznali pre kopnutie. Necelé dve minúty pred koncom riadnej hracej doby fauloval Dinda a hostia získali výhodu presilovej hry. Tú napokon premenili na vyrovnávajúci gól. Šťastným strelcom bol Konečný a zápas šiel do predĺženia. V ňom po minúte hry rozhodol o víťazstvedvojgólový Daniel Brejčák.Trenčania mali skvelú šancu už v prvej minúte zápasu. Po chybe domácej obrany sa ocitol osamotený pred bránou Gašparovič, no nedokázal využiť prihrávku od Radivojeviča. V 8. minúte sa do dobrej šance dostal Piatka, lenže jeho strelu pokryl Valent. O pár minút neskôr mali domáci viacero príležitostí, no skóre zápasu otvorili až tesne pred koncom prvej tretiny, keď sa presadil J. Sukeľa.Úvod druhého dejstva poznačila výmena plexiskla, ktorá prerušila zápas na niekoľko minút. Po dlhšej prestávke prišla obrovská šanca domácich. Vybíral sa ocitol osamotený pred Valentom, lenže trenčianskeho brankára neprekonal. V 29. minúte bolo vyrovnané. Domáci vyhrali buly, zakomponovali v útočnom pásme a po strele Bačíka bolo 1:1. Ešte pred druhou sirénou mohol prinavrátiť Liptákom Žiak, lenže jeho strelu zlikvidoval Valent.sa prvýkrát ujali vedenia na začiatku tretej tretiny. Sojčík spoza brány našiel Radivojeviča, ktorý už poľahky skóroval. Vyrovnaný stav dlho netrval. V 46. minúte Števuliak prihral na modrú Tabačekovi, ktorý z prvej prekonal trenčianskeho brankára. V 50. minúte mal obrovskú šancu Paukovček, pred ktorým reflexívne zasiahol Valent. O štyri minúty neskôr mohli strhnúť vedenie na domácu stranu Piatka s Valentom, no ani oni nedokázali prekonať dobre chytajúceho trenčianského brankára.O víťazovi zápasu napokon rozhodlo predĺženie. V 64. minúte vystrelil z pravej strany Števuliak, ktorý svojim zakončením nedal žiadnu šancu Valentovi.