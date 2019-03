Tipsport Liga: Kamzíci si vo východniarskej sérii veria

Všetkých päť vzájomných zápasov v základnej časti sa skončilo víťazstvom hostí, Poprad trikrát vyhral v Košiciach.

Poprad 10. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad veria, že teraz je správny čas na prenikavejší úspech. V prvom kole Kaufland play off Tipsport Ligy narazia v prestížnej sérii na HC Košice, s ktorým majú po základnej časti priaznivú bilanciu. Po troch štvrťfinálových vypadnutiach v rade myslia na postup medzi najlepšiu štvorku súťaže.



Aktéri východniarskej série mali po základnej časti 12-dňové zápasové voľno a tréner Roman Stantien verí, že sa to na "kamzíkoch" neprejaví negatívne. "Dlhší čas sme boli bez zápasu a po prestávkach, ktoré boli počas sezóny, sme sa vždy ťažšie rozbiehali. Preto verím, že tentoraz to bude iné. Play off je nová súťaž, každý do toho pôjde skoncentrovaný a verím, že aj my," uviedol pre TASR.



O tom, že štvrťfinále play off prinesie aj konfrontáciu dvoch tímov z východu republiky sa rozhodlo až v záverečnom kole základnej časti. "Nám bolo jedno, kto na nás vyjde. Až do posledného kola sme nevedeli, kto to bude. Súťaž je však veľmi vyrovnaná a ťažko si niekoho vybrať. My sme najmä radi, že sme sa dostali do prvej šestky a nemuseli sme hrať zápasy o postup do štvrťfinále," priznal Stantien.



Všetkých päť vzájomných zápasov v základnej časti sa skončilo víťazstvom hostí, Poprad trikrát vyhral v Košiciach. Práve v Steel aréne sa začne štvrťfinálová séria a "kamzíci" by neprotestovali, keby víťazstvá hostí pokračovali v prvých dvoch zápasoch. "Bol to zaujímavý paradox, ale nemá význam sa na to pozerať. Play off je nová súťaž, tam môže zavážiť každá prehra. Budeme sa snažiť o kolektívnu hru a verím, že tentoraz môžeme Košice zdolať. V Košiciach sa hrá ťažko, je tam veľké ihrisko. Už prvý zápas sa však budeme snažiť odohrať ako najlepšie vieme, pretože to môže veľa ovplyvniť. Vieme, že zavážiť môže disciplína, ale aj ďalšie maličkosti. My si musíme dať pozor na všetkých hráčov súpera, ale najviac na Laca Nagya a jeho formáciu. Verím, že nás podrží brankár a pôjdeme spoločne za jedným cieľom," poznamenal útočník Patrik Svitana.



Skúsený krídelník patrí k viacerým popradským hráčom, ktorí obliekali aj dres Košíc. V tíme "oceliarov" strávil sezónu 2012/2013. "Je to už dávno. Teraz som už doma v Poprade a verím, že je správny čas spraviť dobrý výsledok pre popradský hokej. Odkedy som späť v Poprade, prehrali sme dve štvrťfinálové série 0:4 na zápasy, takže teraz aj ja osobne veľmi chcem dosiahnuť lepší výsledok a potešiť divákov," priznal.



Séria proti Košiciam bude špeciálna pre popradského obrancu Štefana Fabiana. Rodák a odchovanec košického klubu odohral v materskom klube úvod seniorskej kariéry, ktorú však spojil najmä s Popradom. "V Košiciach mám veľa priateľov, takisto aj v Poprade. Aj preto sa mimoriadne teším na túto sériu. Kamarátstva však pôjdu bokom. My pôjdeme za jednoznačným cieľom, ktorým je vyhrať štyri zápasy," priznal 38-ročný obranca, ktorý ešte nedosiahol na majstrovský titul. "Snažím sa o to už dosť dlho a bol by som, samozrejme, rád, keby to prišlo túto sezónu. Uvidíme," dodal Fabian.