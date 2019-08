TIPSPORT LIGA: Klhůfek zamieril do HC Košice, Žitný a Petráš skončili

S výnimkou dvoch sezón vo Zvolene sa doterajšia kariéra Klhůfka odohrávala v českých súťažiach. V sezóne 2018/2019 odohral za Chomutov, ktorý vypadol z najvyššej súťaže, celkovo 61 zápasov.

Košice 9. augusta (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HC Košice angažovalo 27-ročného českého útočníka Pavla Klhůfka. Ten sa do najvyššej slovenskej súťaže vráti po dvoch sezónach v Česku, v rokoch 2015-2017 pôsobil v HKM Zvolen. V tíme "oceliarov" už nepokračujú útočníci Šimon Petráš a Roman Žitný.



Súčasný generálny manažér HC Košice Jan Šťastný bol v sezóne 2018/2019 v pozícii asistenta trénera v českom extraligovom klube Piráti Chomutov. Táto skutočnosť sa podpísala pod Klhůfkov príchod do Košíc. "Vedel o mne a vďaka nemu ma kontaktoval košický klub. Mal som rozrobené niečo iné a preto som odmietol iné ponuky. Napokon to však padlo, takže som na prípravu nenastúpil ideálne. Trénera Petra Draisaitla veľmi nepoznám, no moji bývalí spoluhráči s Chomutova Bohumil Jank či Lukáš Vantuch si ho pochvaľovali," uviedol Klhůfek pre TASR. V novom pôsobisku by rád nadviazal na dve produktívne sezóny v drese Zvolena. "Tam som potreboval reštartovať kariéru. S Jurajom Juríkom a Brunom Mrázom sme hrali všetko, presilovky i oslabenia. Prejavilo sa to aj na bodoch. Dúfam, že sa mi bude dariť aj v košickom drese a verím, že si výkonmi zaslúžim veľa priestoru na ľade. Chcel som ísť do kvalitného tímu, ktorý bude hrať o najvyššie priečky. Košice majú výborné ambície a tomu zodpovedajúci káder," poznamenal.



Košický dres už naopak nebudú obliekať útočníci Žitný a Petráš. "Z našej organizácie odišli z dôvodu, že nie sú presvedčení o presadení sa v kádri a o adekvátnej roli v ňom. Ďalej mi oznámili, že sa v tíme necítili komfortne a chceli zmenu. O oboch hráčov sme s trénerom Petrom Draisaitlom mali záujem a snažili sme sa ich presvedčiť, že je tu nový realizačný tím, ktorý im verí a že priestor dostanú. Osobne som im cestou hráčskeho agenta ponúkol vylepšenie podmienok platných zmlúv, ktoré už boli podpísané minulým manažmentom. Našu ponuku neakceptovali a učinili kroky, aby v našej organizácii skončili. Nemá zmysel a ani nie je našou filozofiou držať hráčov, ktorí nechcú hrať a bojovať za Košice," uviedol Jan Šťastný pre klubovú stránku.