Tipsport Liga: Košice chcú po troch rokoch do semifinále

Košice 10. marca (TASR) - Hokejisti HC Košice vstúpia do Kaufland play off Tipsport Ligy s jednoznačným cieľom postúpiť po troch rokoch do semifinále. V úvode derby série proti HK Poprad budú mať výhodu domáceho prostredia, tá však v nedávnych vzájomných zápasoch bola skôr nevýhodou. Ambiciózni "oceliari" v predošlých dvoch sezónach vypadli už vo štvrťfinále, medzi štvorkou najlepších už nechcú chýbať.



Zápasom Košíc s Popradom zvyčajne nechýba náboj, štartom vyraďovacích bojov sa prestíž jednotlivých súbojov ešte zvýši. Oba tímy sa v dlhodobej časti pasovali o čelo tabuľky, záver vyrovnanej základnej časti ich napokon "uložil" vedľa seba na 4. a 5. miesto. Iba štvorbodový rozdiel naznačuje, že by malo ísť o najvyrovnanejšiu štvrťfinálovú konfrontáciu. "Môže to byť napínavá séria a dúfam, že s dobrým koncom pre nás. Ako ukázali výsledky vzájomných zápasov v základnej časti, domáce prostredie bolo skôr nevýhodou. Ja však verím, že sa to otočí a spravíme maximum pre úspech. V play off je veľmi dôležitá kabína. Keď hráte so srdcom, tak to ide," uviedol Peter Bartoš, ktorý pôsobí ako asistent trénerského tandemu Roman Šimíček - Marcel Šimurda.



Hráči HC Košice, rovnako ako Popradčania, odohrali posledný zápas základnej časti 26. februára, do štartu play off tak budú mať za sebou 12 dní bez zápasového zaťaženia. "Je dobré, že aj Poprad mal takú dlhú sériu. Je to niečo iné ako v prípade prvých dvoch dvojíc, v ktorých tie papierovo slabšie tímy hrali zápasy predkola. Budeme na rovnakej štartovacej čiare, začína sa od 0:0. My sme robili maximum pre prípravu a snažili sme sa, aby chalani mali veľkú chuť do zápasov," povedal Bartoš pre TASR.



Košičania dlhodobo patria k najväčším favoritom najvyššej súťaže, v uplynulých dvoch ročníkoch sa však ich cesta skončila už v semifinále. Pre fanúšikov "oceliarov" bolo šokom najmä vypadnutie v roku 2017 s Martinom, vlani im ukončila sériu Banská Bystrica.



Do tretice by tím vedený kapitánom Ladislavom Nagyom, ktorý je už po zranení pripravený nastúpiť, rád zabojoval o finále. "Myslím si, že to môže byť vyrovnaná séria. Aj Popradčania majú výborné mužstvo. Zvíťazí ten, kto spraví menej chýb. My sa musíme pozerať v prvom rade na seba, ísť nadoraz, hrať so srdcom a nechať na ľade všetko. Keď to splníme, bude to pre nás iba dobre," uviedol Nagy.