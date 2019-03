Tipsport Liga: Nitra sa na Duklu pripravila

Asistent hlavného trénera Andrej Kmeč prezradil, že Nitra pozná slabinu Dukly Trenčín, ale aj jej silné stránky.

Nitra 10. marca (TASR) - Hokejisti HK Nitra sa počas prestávky pred Kaufland play off Tipsport Ligy zodpovedne pripravovali na svojho súpera. Asistent hlavného trénera Andrej Kmeč prezradil, že Nitra pozná slabinu Dukly Trenčín, ale aj jej silné stránky.



Nitrania sa na prvý zápas od skončenia základnej časti musia poriadne načakať, rovnako ako ich súper. Trinásť dní trvá pauza od posledného zápasu v základnej časti po úvodný duel v play off. "Vždy je to po dlhej prestávke ťažšie. Zápasový rytmus mužstvu chýba. Ale obaja majú rovnaké podmienky. Takže my sa tréningami snažíme čo najviac priblížiť k zápasom. Iná cesta nie je a dúfam, že to v zápasoch nebude cítiť," uviedol Kmeč. "Corgoni" si počas prestávky nedopriali žiadny zápas, ani modelovaný so súperom z blízkeho okolia, či svojou juniorkou: "Hrali sme normálne na dve brány s nejakými modelovanými prvkami. Hrať nejaký zápas je veľmi ťažké v tomto období. Len sme trénovali," dodal Kmeč.



Nitra čakala na súpera do posledného kola ZČ, ktoré napokon rozhodlo o tom, že nastúpi proti Dukle, vlaňajšiemu finalistovi. "Pred koncom základnej časti bolo v hre viac alternatív, napokon to vyšlo na Trenčín. Zobrali sme to na vedomie. Všetko sme prispôsobili príprave na súpera, snažili sme sa pripraviť čo najlepšie."



Podľa Kmeča v Nitre poznajú recept na úspech, ale vedia aj o sile Trenčanov. "Vieme, že mali v sezóne problémy a teraz sa im to zrovnalo. V závere bolo na Trenčanoch vidieť emočné vzplanutie, veľmi chceli zvládnuť dostať sa do prvej šestky. Pripomínalo to Duklu z vlaňajšej sezóny. Ale myslím si, že Trenčín sa napokon dostal priamo do play off preto, lebo to Nové Zámky nezvládli. Pripravovali sme sa na súpera, vieme čo by na neho mohlo platiť a vieme, na čo si musíme dať pozor."



Nitra mala po ZČ lepší útok ako Dukla, Trenčín zasa inkasoval menej gólov. Vyzerá to teda na súboj ofenzívy HK proti skalopevnej defenzíve "vojakov". "Play off je rozdielne a dejú sa v ňom veci, ktoré sú nevysvetliteľné, alebo ktoré sa počas sezóny neobjavujú. Aké to budú zápasy uvidíme až počas série," uzavrel Kmeč, ktorý ešte dodal, že nitrianski tréneri by mali mať v prvom zápase play off k dispozícii kompletný káder.