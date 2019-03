Tipsport Liga: Nitra sa postaví proti Trenčínu druhýkrát v histórii

Nitra - Trenčín v play off:



2012/2013, štvrťfinále: Nitra - Trenčín 4:0 na zápasy



Kompletný program štvrťfinálovej série:



1. zápas, 11. marca: Nitra - Trenčín



2. zápas, 12. marca: Nitra - Trenčín



3. zápas, 15. marca: Trenčín - Nitra



4. zápas, 16. marca: Trenčín - Nitra



5. zápas, 18. marca: Nitra - Trenčín



6. zápas, 20. marca: Trenčín - Nitra



7. zápas, 22. marca: Nitra - Trenčín



Nitra/Trenčín 10. marca (TASR) - Iba druhýkrát v histórii najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku sa vo vyraďovacích bojoch stretnú HK Nitra a HK Dukla Trenčín. Rovnako ako pred šiestimi rokmi, aj tentoraz pôjde o konfrontáciu po základnej časti tretej Nitry a šiesteho Trenčína.Prvá vzájomná séria sa odohrala vo štvrťfinále sezóny 2012/2013. Nitra, ktorú aj vtedy viedol Antonín Stavjaňa, zdolalajednoznačne 4:0 na zápasy, pričom im dovolila iba dva strelené góly (2:1, 2:0, 4:0, 4:1). Tím spod Zobora však svoju púť vyraďovacími bojmi skončil už v ďalšej sérii s Košicami (1:4).Vzhľadom na postavenie v tabuľke bola po základnej časti väčšia spokojnosť v Nitre, ktorá potvrdila dlhodobú príslušnosť k elite súťaže. Trenčania mali od úvodu sezóny problémy nadviazať na fazónu z play off 2017/2018, keď sa dostali až do finále. V ňom podľahli Banskej Bystrici 3:4 na zápasy.sa napokon v dlhodobej časti tesne prebojovali do najlepšej šestky. Rozhodli o tom až v poslednom zápase v Nových Zámkoch, keď v priamom súboji o 6. miesto zdolali domácich 3:0.Oba tímy mali v závere základnej časti výbornú formu. Nitrania vstúpia do vyraďovacích bojov s cieľom predĺžiť sedemzápasovú víťaznú sériu, Trenčania finišovali so štyrmi víťazstvami za sebou.Vzájomné zápasy v základnej časti vyzneli lepšie pre Nitru, ktorá zvíťazila v štyroch z piatich. "Corgoni" vyhrali všetky tri domáce zápasy a začiatkom januára po nájazdoch triumfovali aj v Trenčíne.Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Nitry: :1, 1:2, 4:1, 3:2 sn, 3:1