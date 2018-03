TIPSPORT LIGA: Nové Zámky podľahli hokejistom Nitry až po predĺžení

HC Nové Zámky - HK Nitra 4:5

HC Nové Zámky - HK Nitra 4:5 pp (2:0, 2:3, 0:1 - 0:1)



Góly: 7. Fábry, 17. Plášil (Šimun), 25. Jurík (Hřebejk, Škoda), 27. Hruška (Zbořil, Saulietis) - 21. Rais (Mezei, Krištof), 32. Lantoši (Slovák, Blackwater), 34. Krištof (Mezei), 46. T. Mikúš (Paulovič, Krištof), 67. Krištof (Paulovič). Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Výleta, Tvrdoň, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0



/stav série: 0:3/



HC Nové Zámky:



Baroš - M. Novák, Husák, M. Hruška, Plášil, Salija, M. Jass, Ondrušek, Šimek - Škoda, Jurík, Hřebejk - Zbořil, Šimun, Saulietis - Varga, Šille, Fábry - Tužinský, D. Rehák, Dubec



HK Nitra:



Lawson - Rais, Mezei, Ordzovenský, J. Milam, T. Milam, Versteeg, Šiška, Rýgl - Paulovič, Krištof, T. Mikúš - Lantoši, Slovák Blackwater - Macík, J. Ručkay, H. Ručkay - Kovacs, Bradley, Kutálek





Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "Ťažko sa mi to hodnotí. Vedieme 4:1, máme ešte ďalšie dve vyložené šance. Mohli sme dať na 6:1, ale ako sme dostali gól na 4:2, začali sme sa báť o víťazstvo. Urobili sme niekoľko chýb, zbytočných vylúčení. Nitra nás tlačila, my sme sa z toho nemohli dostať, a keď sme dostali gól na 4:4, bolo to s nami už zlé. V predĺžení sme mali dve šance, žiaľ, nepremenili sme ich a zle sme striedali. Prišiel nešťastný teč a prehrali sme zápas. Mrzí nás to, ale chalanom nemôžem nič vyčítať. Bojovali, nechali tam všetko. Nepovedal by som, že vyhral lepší, ale šťastnejší."



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Pre nás to bolo riadne emotívne, prehrávať 1:4 a otočiť na 5:4. Musím však povedať, že domáci pôsobili v prvej polovici zápasu ďaleko lepšie. Zdalo sa mi, akoby sme mali voľno nie dva dni, ale dva mesiace. Gól na 2:4 nás nejako nakopol a potom sme nátlakovým hokejom dokázali eliminovať náskok súpera. Domáci však mali niekoľko nebezpečných protiútokov. Nakoniec zavážila presilovka v predĺžení."

MsHK DOXXbet Žilina – HKM Zvolen 4:1

MsHK DOXXbet Žilina – HKM Zvolen 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)



Góly: 7. Húževka (Handlovský), 30. Pospíšil (Kozák, R. Hruška), 32. Mendrej, 33. R. Hruška (Holovič, Pospíšil) – 39. Kytnár (Ulrych). Vylúčení: 6:10 na 2 min, navyše: Mazanec – Flick, Šišovský všetci 10 min za nešportové správanie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Stano, Štefik – Šefčík, Krajčík, 1409 divákov. Zmeny: Zvolen od 14. min bez Rossa



/stav série: 2:1/



MsHK DOXXbet Žilina:



Tomek – Hatala, Kozák, Andersons, Mich. Roman, Juraško, Mendrej, Mazanec – Pospíšil, R. Hruška, M. Tvrdoň – Konečný, Holovič, Handlovský - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Ondruš, Stupka - Klimenta



HKM Zvolen: MacIntyre – Zeleňák, Ross, Ťavoda, Kováčik, T. Bokroš, Hraško, Ulrych – Coffman, Steén, Flick – Šišovský, Kytnár, Mich. Chovan – Puliš, Špirko, Obdržálek – Török, V. Fekiač, Matis - Kelemen.



Petr Rosol, tréner Žiliny: "Do zápasu sme išli, v porovnaní s duelmi vo Zvolene, s odlišnou taktikou. Chceli sme produkovať agresívny a nátlakový hokej, čo sa nám darilo. Prvú tretinu sme vyhrali a mali sme v nej mnoho šancí. Čo sa nám nepodarilo v prvej tretine, podarilo sa nám v druhej, keď sme dali tri góly. Žiaľ, inkasovali sme gól vo vlastnej presilovke, čo nás pribrzdilo, ale všetko sme si v šatni vydiskutovali a poslednú tretinu sme skúsene odohrali. Hostí sme už k ničomu nepustili a zaslúžene sme vyhrali."



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Vedeli sme, o čo a s kým hráme. Chýbala nám motivácia a osobná príprava hráčov, aby vstúpili do zápasu s podstatne väčšou vervou, nasadením, agresivitou a väčšou disciplínou. V prvej tretine sme neutvorili na súpera väčší tlak, ale vďaka brankárovi sme to ustáli. Mali sme potom veľa vylúčených, inkasovali sme, a aj keď sme preskupili formácie a snažili sme sa niečo spraviť so zápasom, nepodarilo sa nám to. Žilina bola vo všetkých smeroch rýchlejšia, dynamickejšia, agresívnejšia a zaslúžene vyhrala."



Nové Zámky 19. marca (TASR) - V štvrťfinálových zápasoch Tipsport Ligy zvíťazili hokejisti Nitry nad Novými Zámkami a hráči Žiliny nad Zvolenom.Tretí vzájomný play off zápas regionálnych rivalov začali domáci aktívne a ich ofenzívne chúťky podporila v druhej minúte prvá presilovka. Odohrali ju síce veľmi vlažne, no stále boli aktívnejším tímom. V 7. minúte sa po pravom krídle predral Fábry a zblízka prekonal Lawsona. Na druhej strane mal šťastie Baroš, keď za ním po strele hosťujúceho hráča zazvonila žrď. V polovici úvodného dejstva dostala výhodu presilovky aj Nitra a domáci brankár Baroš sa musel obracať. Snahu Nitranov však zabrzdil Macíkov zákrok na domáceho brankára. Do konca prvej tretiny zostávalo 3:33 miúty, keď Šimun našiel v ľavom kruhu voľného Plášila, ktorý poslal švihom puk za Lawsonov chrbát.Druhú tretinu začali Nitrania presilovou hrou a podarilo sa im ju zužitkovať, keď Mezeiovu strelu od modrej Rais tečoval za Baroša. Hostia sa v porovnaní s prvou tretinou dostávali častejšie do príležitostí. Domáci mohli odskočiť znovu na rozdiel dvoch gólov, no Šimun z uhla neprekvapil Lawsona. V 25. minúte hrali domáci po Versteegovom zákroku na Šilleho presilovku o dvoch hráčov. Už po 23 sekundách ju využil Jurík. Tlak domácich pokračoval aj naďalej, dobrú príležitosť mal Saulietis, ale spomedzi kruhov letel jeho puk ponad bránku. Nepodarilo sa to ani Zbořilovi, no vyšlo to Hruškovi ktorý od modrej čiary nahodil puk na bránku. Riadne sa zapotil aj Baroš, ktorý musel odolávať Slovákovej a Blackwaterovej presilovkovej aktivite. Hosťom sa podarilo znížiť v 32. minúte. V predbránkovom priestore sa k puku dostal Lantoši a pohotovo prestrelil Baroša. K Lantošimu sa o niekoľko minút pridal úspešným príklepom Krištof a domáci viedli už iba o gól. Novozámocký brankár bol aj naďalej v permanencii, nebezpečný útok predviedla dvojica Macík, Versteeg a stroskotal na ňom aj Lantoši.V tretej tretine sa tiež hral rýchly hokej a predovšetkým domáci brankár sa určite nenudil. Vynikajúci zákrok vytiahol proti Slovákovi, no na Mikúšove pohotové zakončenie nestačil. Skóre mohol nakloniť na hosťujúcu stranu Slovák, ale Baroš bol opäť proti. Odolal aj Macíkovým pokusom a na druhej strane Lawson vychytal Škodu. Tri minúty pred koncom vypálil spomedzi kruhov Henrich Ručkay, ale Baroš bol znova pozorný. Zápas dospel do predĺženia.V ňom sa dostali do brejku Plášil so Škodom, ale prvý menovaný zvolil prihrávku, ktorú hosťujúci hráči zblokovali. Neuspeli ani Hřebejk s Juríkom a pred Barošom zas Lantoši s Mikúšom. V polovici predĺženia predviedli domáci zlé striedanie a v následnej presilovke Krištof rozhodol o výhre Nitry.Žilinčania začali tretí súboj lepšie a už v 2. minúte Húževka vyskúšal pozornosť MacIntyrea. Po ňom to skúšali aj Hruška a ďalší, ale v 6. minúte Bokroš fauloval Stupku a domáci hneď úvodnú presilovku aj využili. Kapitán Handlovský s pukom rýchlo vošiel do pásma, jeho strelu MacIntyre iba vyrazil medzi kruhy a Húževka už nemal problém trafiť odkrytú bránku.mohli v 11. minúte aj zvýšiť, ale Pospíšilovu kľučku vystihol zvolenský brankár. Hostia prišli v 14. minúte o obrancu Rossa, ktorý po jednom zo súbojov v rohu klziska so zranením nohy odišiel do šatne. Domáci príkladne bojovali, narúšali rozohrávku hostí už pri ich prechode do stredného pásma a veľa im toho nedovolili. V závere hrali hostia presilovku, ale dobre rozohranú početnú výhodu zrušil Obdržálek, ktorý zbytočne odsúval spadnutú hokejku Handlovského a rozhodcovia sily na ľade vyrovnali.Skrátenú presilovkunevyužili, ale stále boli aktívnejší a lepší v pohybe i v nasadení. Hostia to skúšali prerušiť tvrdosťou a Flick bitkou s Mazancom, ale pri ďalšom vylúčení, tentoraz Hraška v polovici stretnutia, sa presadil v dorážke Pospíšil a zvýšil na 2:0. Následne sa hralo 4 proti 4 a viac priestoru na ľade využil obranca Žiliny Mendrej, ktorý svoju akciu z vlastnej obrannej tretiny až pred brankára Zvolena zakončil gólom. Neubehli ani dve minúty a Hruška zvýšil zblízka na 4:0. Hostia sa k striedaniu brankárov neodhodlali ani po uragáne domácich, ale stále čelili nebezpečenstvu zo strany. V závere tretiny Žilinčania hrali presilovku, ale spravili chybu a Kytnár v oslabení vykresal gólom iskierku nádeje preDomáci si v tretej časti kontrolovali zápas a nedovolili hosťom pomýšľať na zvrat vo vývoji duelu. Hostia sa vybíjali aj vylúčeniami, po ktorých nemali sily na tlak a uľahčilicestu za víťazstvom. V závere hostia skúsili ešte power play, ale neboli v nej úspešní a diváci v Žiline mohli oslavovať druhé víťazstvo svojho tímu v sérii.