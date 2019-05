TIPSPORT LIGA: Nový športový manažér Košíc Šťastný: Uvedomujem si tlak

Šťastný v predchádzajúcich štyroch sezónach pôsobil v českom extraligovom Chomutove, predtým zbieral skúsenosti v Slavii Praha a Liberci:

Košice 2. mája (TASR) - S vedomím vysokých očakávaní prijal Jan Šťastný ponuku na pozíciu športového manažéra hokejového klubu HC Košice. A-mužstvo, ktoré sa v troch sezónach Tipsport Ligy za sebou nedostalo ani do semifinále play off, chce pozdvihnúť, zároveň však chce zamerať spoločné úsilie aj na košickú hokejovú mládež.



"Uvedomujeme si, že nemôžeme hazardovať s menom košického hokeja," zdôraznil 38-ročný Čech. Na pozíciu športového manažéra a šéftrénera mládeže nastúpil 1. mája: "V kontakte s vedením klubu sme boli už počas sezóny 2018/2019. Som veľmi rád, že sme sa dohodli. Uvedomujem si obrovský tlak, keďže košický klub má výborné meno na Slovensku, ale aj v Česku či Európe. Už vlani som bol v košickom klube na brífingu, na ktorom som predstavil určitú koncepciu. Ľudia okolo košického klubu nespia, naopak, majú veľkú chuť a energiu niečo budovať, najmä v mládeži s nadväznosťou na A-mužstvo. Zaujalo ma zázemie, ktoré patrí k najlepším v Európe. Je to pre mňa veľká výzva a verím, že sa nám poradí splniť naše plány."



V predchádzajúcich štyroch sezónach pôsobil v českom extraligovom Chomutove, predtým zbieral skúsenosti v Slavii Praha a Liberci: "Mal som šťastie, že som pôsobil v troch skvelých organizáciách, v ktorých sa skvele pracuje s mládežou. V Liberci som od ľudí okolo Filipa Pešána načerpal mnoho skúseností a pohľadov na hokej. Ešte predtým som pôsobil pri mládeži Slavie Praha, kde v tom čase bola skvelá mládež s výbornými trénermi. Chomutov je podľa mňa stále jeden z najlepších klubov v otázke výchovy mladých hráčov. Žiaľ, sezóna jeho A-mužstva nedopadla dobre."



Jedna z prvých otázok, ktoré bude musieť vyriešiť, je meno trénera A-mužstva. V zákulisí sa najviac skloňujú Peter Draisaitl, Glen Hanlon a Vladimír Růžička. Hoci Šťastný nevyriekol konkrétne mená, priznal trojčlenný okruh kandidátov: "V tejto chvíli sú traja vážni kandidáti na trénerský post, pričom s jedným z nich sme blízko k dohode. Kým však nie je nič podpísané, neprezradíme jeho meno."



Šťastný si uvedomuje nielen vysoké očakávania, ale aj skutočnosť, že sa môže stať tŕňom v oku ľuďom z košického hokejového prostredia, ktorí si možno brúsili zuby na uvoľnený post športového manažéra: "Skôr si treba položiť otázku, prečo nedalo vedenie klubu šancu miestnym ľuďom. Ten tlak je vždy a všade, počítam s ním. Pri športe sa pohybujem dlho a vždy som si dával najvyššie méty. Som určite radšej, keď je na mňa tlak v ambicióznej organizácii ako HC Košice, než v kluboch, ktoré nemajú také ambície," poznamenal Šťastný, ktorý sa s vedením klubu dohodol na ročnej zmluve: "Bavili sme sa aj o dlhodobom koncepte. Napokon sme sa rozhodli pre ročnú zmluvu a bol by som rád, keby sme šli rok za rokom. Po najbližšej sezóne sa budeme baviť o tom, čo bude ďalej."



Košické A-mužstvo zaznamenalo v predchádzajúcich troch sezónach ústup z najvyšších pozícií. Fanúšikovia mu často vyčítali nie príliš atraktívny herný prejav i slabšiu streleckú efektivitu, o príliš skorom vypadnutí z play off nehovoriac. Od ideálu mali ďaleko aj výsledky juniorského a dorasteneckého tímu. Tieto skutočnosti si Šťastný uvedomuje a plánuje ich riešiť: "Máme skvelé zázemie i finančnú stabilitu organizácie. Chýba však športový rešpekt. Preto sa budeme snažiť vytvoriť prostredie, do ktorého budú radi chodiť nielen kvalitní hráči, ale aj talentovaní mladíci, ktorí budú veriť našej ceste. Uvedomujeme si, že nás čaká veľa práce. Budeme sa snažiť robiť hokej tak, aby ľudí bavil. V tejto chvíli je krátko pred podpisom zmluvy asi 12 až 13 hráčov. S každým budem osobne hovoriť. Chceme, aby každý hráč vedel, akú má úlohu, a ak s ňou nebude súhlasiť, tak sa nedohodneme na zmluve. Bol by som rád, keby to bol slovensko-český tím, najmä s potenciálom mladších hráčov. Určite nebudeme brať vyslúžených hráčov, ktorí by si k nám prišli dohrať kariéru. Želám si, aby sme hrali hokej, ktorý bude divákov baviť."



Meno nového kormidelníka HC Košice by malo byť známe v prvej polovici mája, v krátkom období sa dajú očakávať aj prvé mená hráčov, s ktorými sa klub dohodol na zmluvách na sezónu 2019/2020. Spoločná letná príprava odštartuje 17. až 20. mája a potrvá do prvého júlového týždňa. Po krátkom voľne hráči následne vykorčuľujú na ľad.