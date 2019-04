TIPSPORT LIGA: Poprad angažoval svojho odchovanca Kramára

Ja som bol s manželkou a synom nastavený tak, že ostaneme v zahraničí. Postupom času som si čoraz viac všímal návrat mojej vekovej kategórie do nášho rodného klubu, povedal hokejista Dominik Kramár.

Poprad 24. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Dominik Kramár sa dohodol na spolupráci s HK Poprad. Tridsaťročný obranca je odchovanec klubu, pod Tatrami predtým pôsobil v sezóne 2012/2013. V uplynulom ročníku sa s Grenoblom radoval z francúzskeho titulu.



"Ja som bol s manželkou a synom nastavený tak, že ostaneme v zahraničí. Postupom času som si čoraz viac všímal návrat mojej vekovej kategórie do nášho rodného klubu, boli medzi nimi aj moji kamaráti. Dostal som od hráčov z posledných sezón kvalitné referencie na klub a nové vedenie. To uľahčilo naše rozhodovanie. Verím, že budeme hrať minimálne tak dobre, ako sa to tejto partii darilo v minulej sezóne," povedal Kramár na oficiálnom klubovom webe.