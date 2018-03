TIPSPORT LIGA: V štvrťfinále Poprad podľahol Trenčínu

HK Poprad - Dukla Trenčín 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)



Góly: 18. Mlynarovič (Svitana, McDowell), 30. Bondra (McDowell), 55. Hvila (Mlynarovič, Svitana) – 20. Starosta (Hudec), 29. Sojčík, 45. Bohunický (Ölvecký), 55. Sádecký (Hecl), 60. Radivojevič. Rozhodovali: Novák, Lauff – Bogdaň, Gavalier, vylúčení: 4:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2365 divákov



/na zápasy 0:3/



Poprad: Ivanov – Fabian, Petran, König, Brejčák, Česánek, McDowell, Davydov, Dinda – Paločko, Heizer, Buc – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Bondra, Paločko ml., Abdul – Vartovník, Ježek, Hvila



Trencín: Valent– Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík, Deveaux – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký, Hossa – Varga, Ölvecký, Švec – Gašparovič, Dlouhý, D. Hudec

Poprad 21. marca (TASR) - V Poprade sa hral od začiatku zápasu opatrný hokej z oboch strán. Prvú veľkú šancu mal po kombinačnej akcii hostí Varga. Jeho pokus Ivanov kryl. Dianie na ľade sa rozbehlo až na konci tretiny, keď hostia prepadli v útoku. Do úniku dvoch na jedného sa dostal Svitana s Mlynarovičom a druhý menovaný zužitkoval prihrávku najproduktívnejšieho hráča "kamzíkov". Ozimákovi zverenci sa s chudobného vedenia netešili dlho. Gólom do šatne ich po individuálnej akcii odprevadil matador vojakov Tomáš Starosta - 1:1.Aj v druhej tretine mala viac z hry Dukla. Po viacerých sľubných príležitostiach šli prvýkrát v zápase do vedenia hostia. Popradského brankára Ivanova prekvapil zakončením na bližšiu žrď trenčiansky útočník Sojčík. Jeho gól musel ešte pre posunutie bránky domácim gólmanom potvrdiť videorozhodca. O chvíľu bolo ale opäť skóre v rovnovážnom stave. Bondra dosledoval puk odrazený do rohu po jeho vlastnej strele a po nahodení do bránkoviska sa na prekvapenie všetkých odrazil od dezorientovaného Valenta do siete - 2:2. Hostia boli i napriek vyrovnaniu naďalej aktívni. Na začiatku 33. minúty sa ako nôž maslom preštrikoval domácou obranou Bezúch. Jeho zakončenie ale zastavila žrď.Zverenci trénera Marcela Ozimáka v treťom dejstve veľmi chceli, ale hokejovejší bol Trenčín. Po parádnej kombinácii tretej formácie hostí sa v streleckej pozícii ocitol obranca Bohunický a nemýlil sa - 2:3. V čase, keď sa mal tlak domácich stupňovať, prišla školácka chyba v rozohrávke domáceho Dávida Buca. Ten v strednom pásme prihral na hokejku súpera, čo dvojica Hecl a Sádecký dokonale zužitkovali na knokaut Popradu. Trenčín viedol už o dva góly. Po 37 sekundách Popradčania znížili pohotovým zakončením Hvilu. "Kamzíci" v tom čase už hrali na tri útoky. V záverečnej zúfalej snahe o vyrovnanie inkasovali domáci do opustenej bránky od Branka Radivojeviča, ktorý ustanovil definitívny výsledok zápasu v pomere 3:5.