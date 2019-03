TIPSPORT LIGA: Sádecký a Starosta potrestaní za zákroky na Lantošiho

V utorkovom dueli najprv Sádecký v 10. minúte nešetrne fauloval Lantošiho, za čo dostal trest v hre. Neskôr, v 52. minúte, Starosta trafil lakťom toho istého hráča do oblasti hlavy a krku.

Bratislava 14. marca (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) potrestala dvojicu hráčov HK Dukla Trenčín Borisa Sádeckého a Tomáša Starostu za ich zákroky na Róberta Lantošiho v utorkovom druhom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy na ľade HK Nitra. Obaja pykajú za údery do oblasti hlavy a krku, Sádecký dostal päťzápasový a Starosta šesťzápasový dištanc. Informoval o tom SZĽH na svojej oficiálnej webstránke.



V utorkovom dueli, v ktorom Nitra zdolala Trenčín 4:1, najprv Sádecký v 10. minúte nešetrne fauloval Lantošiho, za čo dostal trest v hre. Neskôr, v 52. minúte, Starosta trafil lakťom toho istého hráča do oblasti hlavy a krku, za čo inkasoval trest na 2 minúty plus 10 minút osobný trest. Vo štvrtok v tejto veci pojednávala DK SZĽH a rozhodla sa zastaviť obom hráčom Dukly činnosť. Sádecký bude chýbať Trenčínu päť stretnutí. "DK SZĽH konštatovala, že v zmysle osobitnej časti disciplinárneho poriadku bolo zákrokom spôsobené zranenie, ktoré je považované za ľahšie zranenie, pretože neobmedzuje zraneného hráča vo výkone športovej činnosti po dobu dlhšiu ako 14 dní. Sádecký zasiahol súpera ramenom do oblasti hlavy a krku ako tretí hráč v súboji, pričom nemal záujem hrať puk. DK SZĽH zohľadnila pri stanovovaní trestu tú skutočnosť, že zákrok vyplynul zo samotnej hry a aj z tohto dôvodu uložila trest v strede prípustnej sadzby, ktorú pre takéto prípady stanovuje disciplinárny poriadok v rozmedzí 3-10 zápasov," uvádza sa v stanovisku DK SZĽH.



Starosta dostal až šesťzápasovú stopku. "Pri stanovovaní výšky trestu DK zohľadnila charakter a spôsob previnenia, ako aj to, že išlo o zákrok zbytočný, nemajúci vplyv na samotný priebeh hry, pričom vzhľadom na tieto skutočnosti bol trest uložený pri hornej hranici sadzby, ktorá je v prípadoch, keď dôsledkom nie je zranenie, stanovená na 1-7 zápasov," uviedla DK SZĽH.



Lantoši prišiel pri zákrokoch trenčianskych hráčov o niekoľko zubov. Rozhodcovia v zápase rozdali celkovo 131 trestných minút, k videniu bolo viacero pästných súbojov i ostrejších zákrokov. "Disciplinárna komisia SZĽH si dovoľuje na záver uviesť, že hlavným cieľom jej činnosti je v prvom rade ochrana zdravia hráčov a všetkých zúčastnených, preto si dovoľuje dať do pozornosti hráčom a klubom v prebiehajúcich súťažiach, že aj v budúcnosti bude všetky zákroky, majúce podobný charakter, posudzovať prísne a v súlade s disciplinárnym poriadkom," dodala DK SZĽH. K citlivému posudzovaniu zákrokov na hlavu a krk vyzval po utorkových stretnutiach aj riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner.