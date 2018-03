TIPSPORT LIGA: Sádecký, Hecl, Bačík a Skalický ostanú bez trestov

Trest nedostanú, pretože nebol preukázaný ich úmysel smerujúci k spáchaniu disciplinárneho previnenia.

Bratislava 13. marca (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zastavila disciplinárne konanie voči kvartetu hráčov tipsportligových klubov za neoprávnený štart.



Vo svojom utorňajšom rozhodnutí uviedla, že Boris Sádecký, Marek Hecl, Patrik Bačík (všetci HK Dukla Trenčín) a Pavol Skalický (HC05 Banská Bystrica), ktorí v prebiehajúcej sezóne nastúpili aj za Slovan Bratislava v KHL, nedostanú trest z dôvodu, že nebol preukázaný ich úmysel smerujúci k spáchaniu disciplinárneho previnenia.



"DK SZĽH rozhodla, že zastaví disciplinárne konanie voči hráčom a nepotrestá ich z dôvodu, že nebol preukázaný úmysel týchto hráčov smerujúci k spáchaniu disciplinárneho previnenia. Disciplinárna komisia SZĽH skonštatovala, že vzniknutá situácia je v prevažnej miere spôsobená postupom a nekonaním riadiaceho orgánu Tipsport ligy, ktorý pri svojom postupe nerešpektoval prax v minulých rokoch, požiadavku integrity súťaže a zásady rovnosti členov SZĽH. DK SZĽH taktiež skonštatovala, že vzniknutej situácii bolo možné predísť v dostatočnom časovom predstihu a to oficiálnymi rokovaniami riadiaceho orgánu Tipsport ligy a príslušných orgánov SZĽH," uvádza sa v stanovisku na oficiálnej stránke SZĽH.



"Ja netuším, aké sú dohody a pravidlá. Ja akurát verím, že môžem dohrať sezónu v Trenčíne. Sklamalo by ma, keby som musel skončiť takto skoro. Sme mladí a potrebujeme hrať čo najviac. Ale ak by to nebolo možné, nič s tým nespravíme," povedal Sádecký pre TASR ešte po poslednom zápase Slovana v KHL v sezóne 2017/2018.



Problém nastal, keď štvorica hráčov nastúpila po 15. februári za Slovan a následne aj za tipsportligové kluby, čo podľa vedenia domácej súťaže prestupový poriadok neumožňuje. "DK SZĽH začala disciplinárne konanie voči kvartetu na základe ustanovení Prestupového poriadku, na základe smernice o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov, na ktorý prestupový poriadok poukazuje, a tiež na základe uznesenia Pro-hokeja z roku 2017, ktorý bez časového obmedzenia určil podmienky striedavého štartu v kluboch extraligy seniorov, čiže aj na sezónu 2016/2017 aj na sezónu 2017/2018."



Uznesenie Pro-hokeja z roku 2017 vyhlasuje, že: "Hráči vekovej kategórie senior môžu štartovať len za klub, v ktorom daný hráč odohral prvé majstrovské stretnutie po dni 15. februára."



Sádecký, Hecl, Bačík a Skalický podľa tohto uznesenia porušili tieto nariadenia, keď po 15. februári nastúpili na súťažný zápas KHL za Slovan a následne aj za kluby v extralige.



"Od prijatia vyššie spomínaného uznesenia Pro-hokejom nedošlo k zmene týchto predpisov a Pro-hokej navyše neinicioval ani zmenu celého uznesenia ani zmenu týchto predpisov. V ostatných súťažiach riadených Slovenským zväzom ľadového hokeja funguje obmedzenie striedavého štartu do 31. januára. Hráč môže po tomto termíne nastúpiť rovnako už len za jeden klub," napísala vtedy DK v tlačovej správe.



DK SZĽH sa mala prípadom zaoberať už minulý týždeň vo štvrtok, no nakoniec ho odložila až na utorok. Stalo sa tak na základe námietky zaujatosti klubu HC 05 Banská Bystrica voči predsedovi a podpredsedovi DK SZĽH.