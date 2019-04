TIPSPORT LIGA: Štolc je novým hlavným trénerom HK Poprad

V pozícii prvého asistenta bude pôsobiť Pavel Paukovček.

Poprad 12. apríla (TASR) - Vedenie hokejového klubu HK Poprad predstavilo nový realizačný tím pre najbližšiu sezónu Tipsport Ligy. Novým hlavným trénerom bude doterajší asistent František Štolc, jeho asistentmi Pavel Paukovček a Ján Šimko. Vo funkcii trénera brankárov bude naďalej pôsobiť Stanislav Salát. Konzultantom tímu zostáva Juraj Bondra.



"Po vzájomných komunikáciách sme sa rozhodli, že pánovi Romanovi Stantienovi nepredĺžime trénerskú zmluvu. Ešte raz by som mu chcel touto cestou poďakovať za odvedenú prácu a popriať mu všetko dobré," uviedol pre oficiálny klubový web riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi, ktorý zdôraznil, že Podtatranci mali záujem o domáceho trénera. "Odkedy som vo vedení, tak som prezentoval myšlienku, že na striedačke nášho tímu by mal stať tréner z Popradu. Ten čas nastal práve teraz. Pán Štolc odviedol počas uplynulých troch sezón skvelú prácu a myslím si, že je pripravený na to, aby zvládol úlohu hlavného trénera. Je kvalifikovaný a má za sebou niekoľkoročnú trénerskú kariéru. Verím, že to bolo správne rozhodnutie."



V pozícii prvého asistenta bude pôsobiť ďalší skúsený tréner. "Pán Paukovček má skúsenosti s extraligovým hokejom. Bol našou spoločnou voľbou. Veríme, že do mužstva prinesie správnu energiu a pomôže v rozhodovaní a pri tvorbe kádra," dodal Jurinyi.