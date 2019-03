Tipsport Liga: Trenčania chcú pokračovať tam, kde skončili

V Trenčíne to dlho nevyzeralo na dobrú sezónu. Záver však vyšiel Dukle skvele, načasovanie formy bolo parádne.

Trenčín 10. marca (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín vstupujú do Kaufland play off 2018/2019 s kompletným kádrom. Chýbať bude iba dlhodobo zranený Matúš Holenda. Práve zranenia robili realizačnému tímu Dukly najväčšie vrásky počas základnej časti.



V Trenčíne to dlho nevyzeralo na dobrú sezónu. Záver však vyšiel Dukle skvele, načasovanie formy bolo parádne. Priamy postup do vyraďovačky vybojovali zverenci Petra Oremusa v priamom súboji v Nových Zámkoch (3:0) v poslednom kole základnej časti. "Ja verím, že sa dokážeme vyhecovať k najlepším výkonom, ktoré sme mali počas sezóny a najmä v závere základnej časti," povedal pre TASR asistent trénera Ján Pardavý.



Trenčania by radi pokračovali v tom, čo začali v predchádzajúcich zápasoch: "Nemali sme problém hráčov motivovať v závere základnej časti, stále sme tam siahali na šieste miesto. Napokon sme to výkonmi aj dosiahli. Teraz máme tento mentálny moment na svojej strane, bude naozaj dôležité, aby sme to preniesli aj do play off. Prestávka bola dlhá, ale oba tímy to mali rovnaké, takže tam sa nie je na čo vyhovárať. Verím, že do prvého zápasu vstúpime tak, ako sme končili predchádzajúci zápas," dodal Pardavý.



Vlani začínali Trenčania play off na ľade Popradu, tento raz cestujú do Nitry. Po roku si teda takýto scenár zopakujú. "Je to vždy príjemnejšie začínať doma, ale takto to vyšlo a musíme sa s tým vyrovnať. V Nitre chceme získať nejaké víťazstvo, aby sme sa do Trenčína nevrátili za stavu 0:2," želal si asistent trénera.



Realizačný tím je spokojný aj so stavom kádra, všetci hráči okrem jedného sú zdravotne v poriadku: "Počas celej sezóny sme mali 5 až 7 hráčov zranených, teraz nám to vyšlo perfektne, iba jediný hráč nenastúpi a to Matúš Holenda, ktorý je mimo do konca sezóny. Momentálne máme najkompletnejší káder od začiatku ligy."



Séria Trenčína s Nitrou sa javí ako veľmi vyrovnaná, hoci niektoré štatistické ukazovatele o tom veľmi nehovoria. Nitra nastrieľala v 57 zápasoch ZČ 217 gólov, najviac z celej ligy, Trenčín 152. Dukla však inkasovala o 7 gólov menej (131), ako jej štvrťfinálový súper. "Chceme zostať verní svojej hre a ani Nitra podľa mňa nebude nič meniť. Urobíme len malilinké zmeny. Musíme byť pozorní vzadu a všetci piati musíme byť kompaktní, blízko pri sebe v každom pásme, musíme byť aktívni pri napádaní. Pokiaľ bude mať súper čistý puk, musíme sa okamžite zorganizovať. Dá sa očakávať vyrovnaná séria, Nitra aj my máme podobné ofenzívne tímy a aj brankárov," dodal na záver Pardavý pre TASR.