Tipsport liga: Žilina prehrala s Popradom

Žilina 23. októbra (TASR) - Poprad začal pod Dubňom lepšie, dominoval korčuliarsky aj na puku a na konci 3. min sa aj ujal vedenia. Mikoláš puk nechytil, ani neupratal do bezpečia, neurobili tak ani jeho spoluhráči a Macík chyby potrestal gólovou strelou spomedzi kruhov. O niečo vyše dve minúty bolo už 0:2, to keď situáciu 2 na 2 zužitkoval po prihrávke Svitanu na gól Bondra.



Domáci tréner si vzal oddychový čas, ktorý na chvíľu Žiline pomohol, ale iba do prvého vylúčenia v zápase, ktoré potrestal gólom už po 14 sekundách početnej výhody Macík. "Vlci" zdvihli hlavy o minútu neskôr, Ručkay z pravého kruhu obstrelil Vošvrdu a znížil. Domáci ožili, tlačili sa viac do zakončenia, ale v záverečnej minúte ich bolo na ľade viac ako povoľujú pravidlá. V oslabení však tesne pred koncom prvej časti unikol Síkela a takmer znížil, Vošvrda však svoj tím podržal.



Druhá tretina sa niesla v znamení vylúčení a veľa hokejovej krásy ani šancí nepriniesla. Poprad zahral dobrú presilovku v polovici zápasu, kedy sa udržal na puku v útočnom pásme na takmer celú početnú výhodu a Žilinčania aj po jej skončení vyhodili puk iba za cenu zakázaného uvoľnenia. Navyše to mali na striedačku ďaleko a Poprad súpera riadne unavil. Dobré zákroky predvádzal v druhej časti Mikoláš, ktorý nedovolil kamzíkom zvýšiť ich náskok. V 37. min však pri hre 4 proti 4 už kapituloval, keď domáca obrana nepokryla fínskeho obrancu Ervinga a ten na dvakrát prekonal Mikoláša. Onedlho vyhrali hostia buly, Brejčák si prebral puk, vylepšil pozíciu a zvýšil. Domáci odpovedali o 25 sekúnd premiérovým gólom Milého v žilinskom drese, ale posledné slovo mal Belluš, ktorý prestrelil Mikoláša, a ten sa nechal vystriedať Lackovičom.



Domáci 18-ročný debutant medzi tromi žrďami v najvyššej mužskej súťaži bol od úvodu záverečnej časti v permanencii, hostia navyše hrali aj presilovku, ale Lackoviča v nej neprekonali. Ďalšie vylúčenie Síkelu nakoniec férovo odvolali hostia, za čo si vyslúžili oprávnený potlesk. Presilovky si v polovici tretiny zahrali aj "vlci" a druhú dokázali využiť, keď Baginovu strelu tečoval za Vošvrdu Podešva. Rozhodnutý duel sa potom už iba dohrával, väčšinou v tretine domácich. Lackovič si nakoniec čisté konto neudržal, keď ho v presilovke zblízka prekonal Zagrapan a stanovil na konečných 7:3 pre hostí.



Aleš Bachánek, asistent trénera Žiliny: "Mali sme zlý vstup do zápasu, prvých desať minút bolo od nás asi najhorších v tejto sezóne. Od toho sa odvíjal celý zápas. V druhej časti sme hrali polovicu v oslabení, čo naozaj nejde. Vzalo nám to množstvo síl a nedokázali sme s výsledkom už nič urobiť."



František Štolc, asistent trénera Popradu: "Rozhodla prvá tretina a naše prvé tri góly v nej. Dostali sme pohodu na hokejky, začalo sa nám dariť, mali sme lepší pohyb. Skomplikovali sme si to inkasovaným gólom, ale v druhej tretine sme dokázali skórovať a teší nás, že sme konečne dali viac ako tri góly."







MsHK DOXXbet Žilina – HK Poprad 3:7 (1:3, 1:3, 1:1)



Góly: 14. J. Ručkay (Beránek), 39. J. Milý (Kučný), 52. Podešva (Bagin, Bárta) - 3. Macík (Belluš), 6. D. Bondra (Svitana), 13. Macík (Belluš, Petran), 37. Erving (D. Bondra, Fabian), 39. D. Brejčák (Macík), 40. Belluš (L. Paukovček), 60. Zagrapan (Koyš, Salija). Rozhodovali: Babic, Baluška – Šefčík, Sipos, vylúčení: 10:7, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 512 divákov



Žilina: Mikoláš (40. Lackovič) – Jankovič, Kučný, Žilin, Pastor, Matejka, Piegl, Bagin, Mendrej – Rud. Huna, Podešva, Bárta – J. Milý, Síkela, Jenčík – Hvila, J. Ručkay, Beránek – Dom. Rehák, Ondruš, Hrazdíra



Poprad: Vošvrda – Petran, D. Brejčák, Salija, Ťavoda, Erving, Kozák, Fabian – Václav, Mlynarovič, Takáč – Koyš, Zagrapan, Abdul – D. Bondra, Heizer, Svitana – Macík, L. Paukovček, Belluš