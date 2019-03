TIPSPORT LIGA: Žilinskí hokejisti suverénne zdolali Michalovce

MsHK DOXXbet Žilina – HK Dukla Ingema Michalovce 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)



Žilina 13. marca (TASR) - Hokejisti domáceho MsHK DOXXbet Žilina vyhrali v druhom zápase baráže o Tipsport Ligu nad HK Dukla Ingema Michalovce 4:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 2:0.Tretí zápas je na programe v sobotu v Michalovciach.20. Podešva (Bagin), 44. Rud. Huna (J. Ručkay, Matejka), 57. Húževka, 59. Jankovič (Podešva) – 13. Valečko (Róth). Rozhodovali: Novák, Adamec - Valo, Frimmel, vylúčení: 4:2, navyše: Košecký (Michalovce) 5+DKZ za podrazenie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1059 divákov/na zápasy 2:0/Fučík – Matejka, Kučný, Jankovič, Dubeň, Piegl, Bagin, Turian, Mar. Hudec – Rud. Huna, Húževka, Jenčík – Bárta, J. Ručkay, Milý – Hvila, Podešva, Beránek – Dom. Rehák, Surovka, OndrušTrenčan – Korenko, Kolba, Novický, Košecký, Valečko, Bdžoch, Mesároš – Mašlonka, Piatak, Giľák – Róth, Linet, Safaralejev – Boiko, Cútt, Dvurečensky – Hamráček, Toma, Chalupa - GavrikDomáci začali druhý barážový duel lepšie a Trenčan bol častejšie v permanencii, ako domáci Fučík. Aktivitou hýrili všetky žilinské útoky, ale ani jeden sa nedokázal gólovo presadiť, hoci šancí na to mali pomerne dosť. Hostia zavítali pred domácu bránu iba sporadicky, ale v 13. minúte sa ako prví tešili z gólu, keď Róth našiel prihrávkou pred bránu obrancu Valečka, ktorý otvoril skóre. Michalovčania po góle ožili, vyrovnali hru a zaskočení domáci sa s tým nevedeli niekoľko minút vyrovnať. V závere tretiny však hostia ponúkli domácim presilovku a polminútu pred odchodom do šatní dorazil Baginovu vyrazenú strelu od modrej za Trenčana Podešva.V úvode druhej tretiny vrátili Žilinčania súperovi presilovku, ale ten ju nedokázal využiť, hoci niekoľko situácií pred Fučíkom nemalo ďaleko od gólu. Žilinčania boli potom aktívnejší, snažili sa dostať do vedenia, ale Trenčan podržal svoj tím. Potom sa karta obrátila, aktivitu prevzali na hokejky Michalovčania a domáci si pýtali svojou pasivitou gól. Navyše museli od 37. minúte čeliť presilovke hostí. Bránili sa však dobre a Hvila na jej konci ešte skúsene kľučkami vyšachoval hostí a strelou preveril Trenčanovu pripravenosť.Aj v záverečnej dvadsaťminútovke si hostia aktivitou vynútili tlak a šance, lenže Žilina tentoraz na to zareagovala najlepším možným spôsobom. V 44. minúte poslal Ručkay puk pred bránu na nepokrytého kapitána Hunu, ktorý poslal svoj tím prvý raz v zápase do vedenia.sa potom síce museli brániť presilovke, ale ustáli ju a do rovnakej výhody sa v 48. min. dostali aj oni. Po vyše minúte presilovky však Košecký pri mantineli vyradil tvrdým zákrokom z hry domáceho kapitána Hunu, ktorého museli odniesť z ľadu na nosidlách. Žilinčania hrali síce 53 sekúnd presilovku o dvoch hráčov, ale otrasení ju nedokázali využiť a v pokračujúcej výhode na konci päťminútového trestu sa po faule Jenčíka sily na ľade vyrovnali. Michalovce sa snažili o vyrovnanie, ale nedostávali sa do výraznejšieho tlaku a strely z diaľky Fučík pochytal. V 57. minúte po vyhratom však Húževka dokázal puk cez dvoch obrancov dostať až pred Trenčana a v páde ho aj prekonať. Hostia potom 109 sekúnd pred koncom skúsili hru bez brankára, ale domáci po vyhratom buly a šťastnej strele Jankoviča upravili do prázdnej brány na konečných 4:1 a vedú v barážovej sérii 2:0 na zápasy.