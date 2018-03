TIPSPORT LIGA: Zvolen postúpil do semifinále, narazí na Trenčín

MsHK Žilina - HKM Zvolen 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)



Góly: 55. Handlovský (Mazanec) - 7. Obdržálek (Puliš), 14. Špirko (Hraško, Martin Ďaloga). Rozhodovali: Stano, Štefik – Výleta, M. Orolin, vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: Klimenta (Žilina) 10 min za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, zmeny: Žilina od 9. min bez Rogoňa, 1201 divákov



Žilina: Tomek – Kozák, Hatala, Andersons, Mich. Roman, Mazanec, Juraško, Turian – Pospíšil, R. Hruška, Klimenta – Stupka, Ondruš, Handlovský - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Konečný, M. Tvrdoň - Váňa



Zvolen: MacIntyre – T. Bokroš, Kováčik, Zeleňák, Hraško, Ulrych, Ťavoda, Dubeň – Coffman, Kytnár, Mich. Chovan – Šišovský, Špirko, Mart. Ďaloga – Puliš, Steén, Obdržálek – Török, V. Fekiač, Matis - Síkela

Nitra - Banská Bystrica: 29. a 30. marca, 2. a 3. apríla, prípadne 6., 8. a 10. apríla



Zvolen - Trenčín: 31. marca a 1. apríla, 4. a 5. apríla, prípadne 7., 9. a 11. apríla



Žilina 25. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v nedeľnom šiestom stretnutí štvrťfinále Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018 na klzisku Žiliny 2:1 a po triumfe v sérii 4:2 na zápasy postúpili do semifinále. Pridali sa k trojici Nitra, Trenčín a Banská Bystrica. Semifinálové dvojice tvoria Zvolen - Trenčín a Nitra - Banská Bystrica.Zvolen začne semifinálovú sériu doma, jeho súper vyradil vo štvrťfinále 4:0 na zápasy hokejistov Popradu. V druhej sérii pôjde o reprízu uplynulých dvoch finále. Nitra si rovnako hladko vybojovala postup medzi najlepšiu štvorku po výhre 4:0 na zápasy nad Novými Zámkami, Banská Bystrica zdolala v sérii 4:1 na zápasy Košice.Prvé dva duely medzi Nitrou a Banskou Bystricou sú na programe vo štvrtok 29. marca a v piatok 30. marca. Zvolen odštartuje sériu s Trenčínom v sobotu 31. marca.termíny semifinále play off: