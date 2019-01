TIPSPORT LIGA: Zvolen s ôsmym víťazstvom za sebou, Ölveckého hetrik

Piatok:

HKM Zvolen – HC 07 Detva 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 – 1:0)



Góly: 27. Handlovský (Vandas, Špirko), 47. Obdržálek (Kytnár, Michal Chovan), 65. Handlovský (Kytnár, Špirko) - 6. Žilka (V. Fekiač, Hodgson), 17. Murček (Ščurko, Hraško). Rozhodovali: Lokšík, Műllner – D. Konc ml., Výleta. vylúčení: 10:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2770 divákov.



Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Ulrych, Zeleňák, Drgoň, Roman, Růžička – Vandas, Kytnár, Handlovský – Chlepčok, Michal Chovan, Obdržálek – Mitchell, Špirko, Šišovský – Halama, Petráš, Andrisík



Detva: Zalivin – Martin Chovan, Betker, Sládok, Hraško, F. Fekiač, Golian – Král, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Hodgson – Pulčšák, Gašpar ml., Tibenský – Surový, Valent, Matúš Chovan

HK Nitra - HK Poprad 3:5 (1:0, 2:4, 0:1)



Góly: 15. Pupák (Lantoši, Kerbashian), 32. McCormack (Slovák, Lantoši), 34. Versteeg (Kollár, Čaládi) - 24. Brejčák, 25. Zagrapan (Takáč, Svitana), 35. Takáč (Zagrapan), 38. Paukovček (Bondra), 54. Macík (Brejčák). Rozhodovali: Adamec, Babic - Holomek, Soltész (Maď.), vylúčení: 1:6, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1972 divákov.



Nitra: Šimboch (40. Foltán) - Mezei, McCormack, Korím, Morrison, Pupák, Versteeg, Rais, A. Sloboda - Lantoši, Slovák, Blackwater - Scheidl, Kerbashian, Hrušík - Fominych, Bortňák, Rapáč - Pätoprstý, Čaládi, Kollár



Poprad: Vošvrda - Fabian, D. Brejčák, Karalahti, Salija, Erving, Petran, Ťavoda - Takáč, Zagrapan, Abdul - D. Bondra, Paukovček, Svitana - L. Olejník, Heizer, Kundrík - Belluš, Mlynarovič, Macík



HK Dukla Trenčín – MHK 32 Liptovský Mikuláš 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)



Góly: 26. Mikula (Švec, Hudec), 31. Ölvecký (Radivojevič, Rýgl), 35. Sojčík (Frühauf, Ölvecký), 38. Ölvecký (Sojčík), 54. Cebák (Bartovič, Hecl), 57 Ölvecký (Sojčík, Radivojevič) – 29. Uram (Bača, Tamáši). Rozhodovali: Baluška, Juhász (Maď.) – Gegáň, Pálkövi (Maď.), vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 2469 divákov.



Trenčín: Valent – Rýgl, Starosta, Cebák, Frühauf, Gula, Bohunický, Bokroš – Radivojevič, Ölvecký, Sojčík – Bartovič, Sádecký, Hecl – T. Varga, Dlouhý, Mikula – Hudec, Švec, Obuchov – Pardavý ml.



Liptovský Mikuláš: Hollý – Nemec, Kuráli, Nádašdi, Bača, Suchý, Fereta, Mezovský, Lenďák – Rób. Huna, Rich. Huna, Kriška – R. Varga, Tamáši, Uram – Števuliak, Oško, Sukeľ – Žiak, Uhrík, Nechaj



MsHK DOXXbet Žilina – MHC Mikron Nové Zámky 3:2 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0, 1:0)



Góly: 28. Bagin (Beránek), 46. Rud. Huna (Kučný, Hvila), rozhod. sam. nájazd Podešva – 5. Urban (Šimun, M. Novák), 40. Pospíšil (Bajtek, Šimun). Rozhodovali: Fridrich, Goga – Synek, Valo, vylúčení: 2:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 436 divákov



Žilina: Fučík – Kučný, Matejka, Bagin, Jankovič, Dlugoš, Dubeň, Piegl, Mar. Hudec – Jenčík, Húževka, Rud. Huna – Hvila, Podešva, Beránek – Dom. Rehák, Surovka, Milý – Mendrej, Ondruš, Hrazdíra



Nové Zámky: Kristín – Zaťko, Hain, M. Novák, Ordzovenský, Hatala, Andersons, Henderson – J. Jurík, Zbořil, H. Ručkay – Šimun, Urban, Bajtek– Jakúbek, Hruška, Pospíšil – Štrauch, Fábry, Rogoň - Ondrušek



HC Košice - DVTK Jegesmedvék Miškovec 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)



Góly: 24. Dudáš (Nagy, Suja), 40. Ignatuškin (Spilar), 60. Kafka (Hričina) - 34. Kulmala. Rozhodovali: Štefik, Novák - Durmis, Rojík, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3599 divákov.



HC Košice: Habal - McDowell, Šedivý, Koch, Pulli, Michalčin, Dudáš, Cibák - Spilar, Suja, Nagy - Lušňák, Ignatuškin, Petráš - Kafka, Galamboš, Hričina - Klíma, Brophey, Jokeľ



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Vay - Crawford, Kiss, Szirányi, Slovák, Göz, Milam, Láda - Pance, Vas, Kulmala - Magosi, Loiseau, Harrison - Miskolczi, Galanisz, Szomogyi - Vojtkó



MAC Budapešť - HC'05 iClinic Banská Bystrica 3:4 (0:0, 3:1, 0:3)



Góly: 26. Bodó (Dansereau), 33. K. Nagy (Macaulay), 35. Klempa (Negrin) - 23. Bartánus (Róth), 48. Southorn (Marshall), 52. Ďatelinka (Koper, Southorn), 54. Faille (tr. striel.). Rozhodovali: Orolin, Kalina - Smrek, Jobbágy, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Mihálik (B. Bystrica) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



MAC Budapešť: Rajna – Macaulay, Pozsgai, Dudás, Negrin, Burt, Garát, Vokla – Bodó, Langkow, Orban – Dansereau, Brown, Klempa – Terbócs, K. Nagy, Odnoga – Szigeti, Majoross, Pápa - Szabad



HC'05 iClinic Banská Bystrica: Williams - Marshall, Southorn, Sloboda, Mihálik, Kubka, Ďatelinka, Majerík, Biro - Asselin, Faille, Selleck - Sýkora, Higgs, Bartánus - Róth, Koper, Gabor - Kabáč, Giertl, Török

Tabuľka:



1. Banská Bystrica 46 26 5 5 10 157:110 93



2. Zvolen 46 25 6 5 10 156:102 92



3. Košice 46 27 2 5 12 153:107 90



4. Poprad 46 24 6 2 14 136:117 86



5. Nitra 46 24 5 3 14 173:116 85



6. Nové Zámky 46 21 4 4 17 119:111 75



7. Trenčín 46 21 4 3 18 117:109 74



8. DVTK 46 18 5 5 18 122:126 69



9. MAC Budapešť 46 14 3 6 23 134:158 54



10. Detva 46 14 3 6 23 122:152 54



11. L. Mikuláš 46 14 2 3 27 112:142 49



12. Žilina 46 8 7 3 28 121:174 41



-------------------------------------------



HK Orange 20 24 0 0 2 22 30:128 2

Bratislava 18. januára (TASR) - Hokejisti Zvolena na vlastnom ľade zvíťazil v piatkovom stretnutí 47. kola Tipsport Ligy nad hráčmi Detvy 3:2 po predĺžení. Šnúru víťazstiev predĺžil na osem zápasov. Napriek skvelej forme prišli o líderskú pozíciu v tabuľke. Na tú sa posunula Banská Bystrica po víťazstve v Budapešti 4:3. Hostia pritom po dvoch tretinách prehrávali 1:3.V piatok sa darilo útčníkovi Dukly Trenčín Petrovi Ölveckému, ktorý pri triumfe nad Novými Zámkami 6:1 dosiahol hetrik a pridal asistenciu.V úvode stretnutia boli živší domáci hokejisti. Vytvorili si niekoľko šancí, Šišovský to skúšal z medzikružia, Vandas z dvoch metrov pri ľavej žrdi a Kytnár po rýchlom nakorčuľovaní spred bránky, všetko bez úspechu. Detva využila hneď prvú šancu, ktorá sa jej naskytla. V šiestej minúte sa presadil z otočky v spleti hráčov Žilka, keď mieril presne k žrdi. Zvolen mal naďalej prevahu a vyrovnať mohli najmä Vandas s Kytnárom. Zaujímavý prienik predviedol i Michal Chovan, no Zalivin podržal svoj tím. Hostia následne nevyužili dve presilovky, počas nich hrozil nebezpečne iba Hraško z vrchnej časti kruhu. Dôležitý moment sa udial v sedemnástej minúte. V strednom pásme sa zrazili domáci hokejisti Fraser s Vandasom a Murček išiel sám na bránku, čo dokonale využil – 0:2. Znížiť mohol pred prestávkou ešte Obdržálek, ale ani on nenašiel recept pred ruským gólmanom.V druhej tretine mali najprv Detvanci možnosť navýšiť skóre, hrali v početnej výhode, ale do útočného pásma za celé dve minúty ani nezavítali. V ďalšej časti už dominoval na ľade líder súťaže. Špirko ešte svoju šancu nevyužil, ale po prihrávke Vandasa sa v 27. minúte presadil z kruhu bez prípravy do odkrytej bránky Handlovský – 1:2. Veľkú príležitosť mal na vyrovnanie v presilovke Obdržálek, ale pohorel na výbornom Zalivinovi. Na opačnej strane skúšal postreh Skapskiho tvrdou strelou z kruhu Tibenský, bez úspechu. Zvolenčania mohli vyrovnať v závere tohto dejstva, ale voľný Šišovský bekhendom nedostal puk za gólmana hostí a nepodarilo sa to ani Michalovi Chovanovi po peknom individuálnom prieniku.Tretia dvadsaťminútovka sa niesla v znamení tlaku domáceho mužstva, ale najprv mohli hostia zvýšiť vedenie, pretože po šikovnej strele Hraška spoza protihráča zvonila žŕdka. Potom už prišli šance hokejistov spod Pustého hradu a tí sa predsa len tešili z vyrovnávajúceho zásahu. V presilovke Kytnár prenechal puk Obdržálkovi, ten mal veľa priestoru a využil to na delovku spoza kruhu, ktorou pokoril Zalivina – 2:2. Obrat mohol zariadiť agilným prienikom Vandas, ale koncovka mu nevyšla. Detvu potom dostali na koňa fauly zvolenských hokejistov, hrala dokonca tridsať sekúnd v početnej výhode piatich proti trom, ku koncu v štyroch proti trom a dvadsať sekúnd pred klaksónom znovu v piatich proti trom, no nevypracovala si šancu, takže duel dospel do predĺženia. V ňom sa domáci minútu aj štyridsať sekúnd bránili v trojici, no inkasovať mohli iba z hokejky Hodgsona, keď úradovala vyrážačka Skapskiho. Pri vyrovnanom počte síl na ľade pohrozil už i Zvolen, Obdržálek z pravej strany mieril do žŕdky. Presilovku si napokon zahral aj líder Tipsport ligy a využil ju. Handlovský vypálil spoza kruhov a prestrelil Zalivina, čím zariadil 50 sekúnd pred vypršaním extra času dva body pre svoj tím.Andrej Podkonický, tréner Zvolena:Josef Turek, tréner Detvy:V úvodnej tretine sa obe mužstvá príliš s pukom nehrali, ale strieľali a tlačili sa do brány. Tento tlak však končil na výborne chytajúcich gólmanoch. Šimboch aj Vošvrda svoje tímy podržali. V druhej polovici tretiny boli lepší Nitrania, čo korunovali presilovkovým gólom Pupáka - 1:0.V druhej tretine sa karta otočila a brankári zaostávali za hráčmi. V 24. minúte sa snažil Šimboch rozohrať puk, ale trafil Brejčáka, od ktorého sa puk odrazil do brány a bolo vyrovnané. O minútu Popradčania otočili skóre zásluhou Zagrapana. V 32. minúte našiel spoza brány Slovák nepokrytého McCormacka a ten švihom vyrovnal. V sérii zvratov pokračovala Nitra, keď aj tretí gól “Corgoňov” dal v 34. minúte obranca, tentokrát Versteeg - 3:2. Už o štyri minúty znovu viedli “Kamzíci”. Gólovo sa presadili Takáč a Paukovček.V 43. minúte mohol vyrovnať Kollár, ale Vošvrdu zachránila konštrukcia brány. Nitranom sa snaha uprieť nedala, ale pri zakladaní útokov nedokázali nájsť potrebný pokoj a ich akcie boli nepresné. Domáci nedokázali vážnejšie ohroziť Vošvrdu, naopak inkasovali aj piatykrát. V 54. minúte vystrelil švihom Macík a Foltán nedokázal zareagovať. Už ani záverečná hra bez brankára Nitre nepomohla a Poprad získal plný počet bodov.Antonín Stavjaňa, tréner Nitry:František Štolc, asistent trénera Popradu:Hostia vstúpili do zápasu aktívne. Už v úvodnej minúte Róbert Huna skryl strelu za brániacich hráčov a vystrašil Valenta. Liptákom pomohla aj prvá presilová hra. Viac ako minútu držali Trenčanov vo vlastnom obrannom pásme. V 6. minúte mal gól na hokejke Radivojevič. V presilovej hre prijal prihrávku od Sojčíka, no puk dobre netrafil. O chvíľu neskôr bol na konci neúspešnej akcie Varga. Po tomto momente sa hokejové umenie z ľadu vytratilo a až do záveru prvej tretiny hráči iba korčuľovali od bránky k bránke.Ani úvod druhej tretiny neprinášal gólové momenty. Až v 26. minúte sa Trenčínu vyplatil dôraz. Švecova strela zblízka vypadla Hollému a dobiehajúci Mikula ju poslal do siete. Domáci hokejisti chceli v eufórii pridať i druhý gól. Strelám Sádeckého a Rýgla však chýbala presnosť. O tri minúty bolo vyrovnané. Valent vyrazil puk pred Urama, ktorý mal dostatok času a priestoru na to, aby ho poslal pod hornú žŕdku. Dukla sa snažila čo najrýchlejšie vrátiť vedenie na svoje hokejky a aj sa jej to podarilo. V 31. minúte Radivojevičovu strelu nechytateľne tečoval Ölvecký – 2:1. V 35. minúte sa opäť presadila prvá trenčianska formácia. V neprehľadnej situácii dotlačil puk za čiaru Sojčík. Gólostroj Dukly pokračoval už o tri minúty. Nikým neatakovaný Ölvecký vystrelil na lapačku Hollého a puk sa zatrepotal v sieti.Liptáci potrebovali v tretej tretine strieľať góly, no bližšie k nim mal domáci tím. V 44. minúte Sádecký neprekonal Hollého forhendovým zakončením a následne mu nevyšiel teč Cebákovej strely. Akékoľvek nádeje Liptovského Mikuláša na body zmrazili domáci šesť minút pred koncom. Bartovič priťukol Cebákovi a ten z voleja prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. V 57. minúte skóre uzavrel Ölvecký, ktorý zaznamenal hetrik.Peter Oremus, tréner Trenčína:Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša:Žilinčania začali proti Novým Zámkom lepšie, ale svoju aktivitu nepretavili do gólu. Najbližšie k nemu mal v 4. min. Hvila, ale po jeho strele spomedzi kruhov Kristín pohotovým zákrokom zabránil gólu. Onedlho sa však tešili hostia. Domáci gólman Fučík urobil chybu, dostal sa mimo brány, strelu Šimuna síce ešte vyrazil, ale Urban poslal puk do odkrytej brány a otvoril skóre. Domácich však gól nepoložil a tlačili sa pred Kristína. V 9. min. sa Zaťko vysokou hokejkou do tváre Jenčíka postaral hosťom o štvorminútové oslabenie, ale Žilinčania to vôbec nedokázali zužitkovať. Naopak, Novozámčania výborne forčekovali a Šimun mohol osamotený v nájazde na Fučíka dokonca zvýšiť ich vedenie. Domáci sa napriek snahe nevedeli poriadne dostať cez hosťami výborne pokryté stredné pásmo a keď už sa tak stalo, v zakončení boli bezzubí.Druhá tretina pokračovala v podobnom duchu, ako úvodná časť. Domáci však boli aktívnejší a vypýtali si dve presilovky. Prvú zahrali slabo, ale ďalšiu v 28. min. hrali iba štyri sekundy, keď Bagin výstavne trafil od modrej pravý horný roh Kristínovej bránky a vyrovnal. Hostia potom niekoľkokrát zavreli vlkov pred Fučíka, ale nedokázali z toho, až na pár nebezpečných situácií, vyťažiť nič. Na opačnej strane sa mohol po odrazenom puku nečakane tešiť z gólu Huna, ale hosťujúci Kristín svoj tím podržal. Hostia sa v závere tretiny dostali k prvej presilovke a nehrali ju spočiatku vôbec dobre, ale v poslednej sekunde sa predsa len tešili z gólu, keď Bajtek prihral cez brániaceho Žilinčana Pospíšilovi, a ten pri ľavej žrdi poslal svoj tím opäť do vedenia.Žilinčania si však v úvodnej päťminútovke záverečnej tretiny vytvorili tlak a získali aj ďalšiu presilovku, ktorú presnou strelou využil na vyrovnanie kapitán Huna. Hostia mohli odpovedať v následnej presilovej hre, ale Žilina ich udržala na uzde, a potom sa sama snažila dostať prvý raz v zápase do vedenia. Nedarilo sa jej to však a v závere, kedy sa oba tímy snažili strhnúť výhru na svoju stranu, sa predviedli v dobrom svetle aj obaja gólmani. Duel sa tak musel rozhodovať v nadstavenom čase.V ňom sa predviedli v dobrých momentoch Urban aj domáci Milý, ale gólmani nakoniec odolali až do samostatných nájazdov. V nich síce po góle Bajteka šli hostia v prvej sérii do vedenia, lenže Jenčík a Podešva strhli skóre na žilinskú stranu a domáci tak mohli oslavovať po dlhej dobe výhru na vlastnom ľade.Stanislav Škorvánek st., tréner Žiliny:Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov:Košickí hráči chceli po štyroch domácich prehrách bodovať naplno, úvodná tretina však priniesla vyrovnaný súboj. Na príležitosť domáceho Nagya z prvej minúty odpovedal nebezpečným pokusom Galanisz. V 3. minúte mohol skóre otvoriť obranca Kiss, v oslabení sa však sám pred Habalom zľakol šance. Gól nepriniesla ani spolupráca Bropheyho so zakončujúcim Klímom v 17. minúte, keď hostí zachránil pohotový brankár Vay.Góly začali padať v druhej tretine. V 24. minúte sa ujal pokus obrancu Dudáša, ktorý prekvapil Vaya - 1:0. Krátko na to najskôr Galamboš nedokončil gólom svoj únik v oslabení a onedlho namieril iba do ľavej žŕdky Vayovej bránky. Hostia sa v 27. minúte už tešili z vyrovnania, verdikt videorozhodcu však zmaril ich radosť. V 34. minúte sa však dočkali, keď chybu Kocha v rozohrávke potrestal Kulmala - 1:1. Tímy si dávali pozor na defenzívu, strelecky aktívnejší však boli domáci. V závere druhej časti hrali hostia presilovku, v nej však Spilar vystihol úmysly rozohrávajúceho Kulmalu a Ignatuškin vrátil domácim náskok - 2:1.V 45. minúte mohol vyrovnať Pance, osamotený pred Habalom však neskóroval. Košičania sa sústredili na ubránenie tesného náskoku podľa hesla o najlepšej obrane a darilo sa im držať hru ďaleko od Habala. Hráči Miškovca sa v tretej tretine nedostávali do vyložených príležitostí a hoci skúsili aj hru so šiestimi hráčmi, vyrovnať už nedokázali. Naopak, tri sekundy pred koncom pridal tretí gól domácich Kafka.Marcel Šimurda, tréner HC Košice:Hunor Strenk, asistent trénera DVTK Jegesmedvék Miškovec:Prvú šancu stretnutia v Budapešti mala Banská Bystrica. Do úniku sa dostal Koper, brankára Rajnu však neprekonal. Na opačnej strane neuspel ani Odnoga. Domáci mali príležitosť v závere tretiny, ale puk trafil iba konštrukciu Williamsovej bránky.Úvodný gól zápasu strelili hostia, už po dvoch minútach druhého dejstva sa radoval Bartánus. Bystričanom nevydržal náskok ani tri minúty. Puk sa odrazil od obrancu Southorna poza Williamsov chrbát, gól pripísali Bodóovi. Maďarský tím pridal ešte do prestávky dva zásahy, na 2:1 otočil v 33. minúte Nagy a o 81 sekúnd pridal poistku slovenský útočník Klempa.Hostia sa nevzdali a v záverečnej časti hry sa im podaril obrat. V 48. minúte skorigoval Southorn, o štyri minúty vyrovnal Ďatelinka a v 54. minúte zužitkoval trestné strieľanie Faille. Banská Bystrica sa vďaka triumfu posunula na prvé miesto v ligovej tabuľke.