TIPSPORTLIGA: Miškovec začal prípravu s 23 hráčmi

Káder DVTK Jegesmedvék Miškovec:



Brankári: Attila Adorján, Miklós Rajna



Obrancovia: Jesse Dudás, Balázs Göz, Dániel Kiss, Balázs Láda, Nick Ross, Bence Szirányi, Davis Vandane, Mátyás Vojtkó



Útočníci: Kyle Beach, Francis Beauvillier, Mártok Farkas, Nikandrosz Galanisz, Ryan Harrison, Patrik Kiss, Dávid Lövei, Bálint Magosi, Márk Miskolczi, Tamás Reszegh, László Ritó, David Rodman, Mathieu Tousignant, János Vas







Program prípravných zápasov DVTK Jegesmedvék Miškovec:



piatok, 9. augusta: HK Dukla Michalovce - Miškovec /17.30/



piatok, 16. augusta: Miškovec - Ferencváros /18.00/



štvrtok, 22. augusta: Miškovec - HC Košice /19.00, Tatranský pohár v Poprade/



piatok, 23. augusta: Cracovia Krakov - Miškovec /15.00, Tatranský pohár v Poprade/



nedeľa, 25. augusta: Miškovec - ??? /o umiestnenie, Tatranský pohár v Poprade/



piatok, 30. augusta: HKM Zvolen - Miškovec /17.00/



piatok, 6. septembra: Miškovec - HK Dukla Michalovce /18:00/



Miškovec 1. augusta (TASR) - Hokejisti tipsportligového klubu DVTK Jegesmedvék Miškovec odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2019/2020. Nový tréner tímu Marcel Rodman mal na prvom tréningu na ľade k dispozícii 23 hráčov, pričom chýbal iba obranca Jesse Dudás, ktorý sa pripojí neskôr. Počas leta sa udialo viacero zmien nielen v kádri, ale aj v infraštruktúre klubu, v ktorom bude pôsobiť aj švédsky metodik Daniel Eriksson.Maďarský účastník najvyššej slovenskej súťaže predstavil novinky na tlačovej konferencii. Prezident klubu István Egri pripomenul, že klub vstupuje do druhej sezóny svojho napredovania. V nej by mal potvrdiť progres po športovej stránke, ale aj v ďalších oblastiach.Súčasťou klubu bude aj 38-ročný švédsky trénerský metodik Daniel Eriksson, ktorého úlohou bude rozvíjanie schopností hráčov a konkurencieschopnosti celého tímu.Nový tréner Slovinec Marcel Rodman, ktorý nahradil Kanaďana Glena Hanlona, mal okrem Dudása k dispozícii kompletný tím vrátane viacerých posíl. V kádri je sedem hráčov s iným ako maďarským pasom. Okrem slovinského útočníka Davida Rodmana má status legionára šestica Kanaďanov - obrancovia Nick Ross a Davis Vandane a útočníci Kyle Beach, Francis Beauvillier, Mathieu Tousignant a Ryan Harrison. Podľa Egriho by však najvýznamnejšími posilami mali byť tréner a metodik.poznamenal prezident klubu.V klube sa počas letnej prestávky venovali nielen posilneniu kádra, ale aj zmodernizovaniu štadióna.prezradil Egri.