TIPSPORTLIGA: Sezónu 2019/20 odštartuje šláger Košice - Slovan

Bratislava 14. augusta (TASR) - Nová sezóna hokejovej Tipsport Ligy odštartuje vo štvrtok 12. septembra šlágrom medzi HC Košice a staronovým účastníkom HC Slovan Bratislava. Zvyšné zápasy 1. kola základnej časti najvyššej slovenskej súťaže sa odohrajú v piatok 13. septembra, úradujúci majster HC '05 iClinic Banská Bystrica sa na úvod predstaví na ľade HK Poprad. Známy je aj nový model súťaže s 13 účastníkmi, v sezóne 2019/20 z TL nikto nevypadne.



Ligová rada Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) v utorok odobrila návrat Slovana do Tipsport Ligy a odporučila výkonnému výboru, aby udelil extraligovú licenciu všetkým trinástim prihláseným klubom. V Tipsport Lige by sa tak malo predstaviť jedenásť slovenských účastníkov – Banská Bystrica, Nitra, Zvolen, Poprad, Košice, Trenčín, Nové Zámky, Detva, Liptovský Mikuláš, Slovan Bratislava, Michalovce – a dva maďarské kluby DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť. Slovan sa vracia do najvyššej súťaže po siedmich rokoch v KHL, lúčil sa s ňou v sezóne 2011/2012 ziskom ôsmeho slovenského titulu v siedmom finálovom stretnutí v Steel aréne proti HC Košice. Vráti sa do nej symbolicky na rovnakom ľade. Duel odvysiela RTVS v priamom prenose.



Definitívny počet účastníkov vrátane pripraveného modelu súťaže ešte musí prejsť schvaľovacím procesom na štvrtkovom zasadnutí výkonného výboru. "Liga odštartuje vo veľkom štýle. Verím, že úvodný zápas medzi Košicami a Slovanom priláka do hľadiska Steel arény aj k televíznym obrazovkám veľa hokejových fanúšikov a bude ideálnym začiatkom bohatého extraligového programu, ktorý nás čaká v sezóne 2019/20," povedal pre zväzový web prezident SZĽH Miroslav Šatan.



Ligová rada, ktorú okrem Šatana tvoria aj riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner a športový riaditeľ SZĽH Igor Guryča, schválila aj hrací model Tipsport Ligy 2019/2020. Keďže v nej bude pôsobiť nepárny počet účastníkov, v prvej fáze základnej časti bude mať v každom kole vždy jeden z tímov voľno. Extraligisti najskôr odohrajú 48 duelov štvorkolovým spôsobom, každý s každým dvakrát doma, dvakrát vonku. Následne sa súťaž rozdelí na dve nadstavbové časti. Prvú vytvoria mužstvá umiestnené na 1. až 6. priečke, druhú tímy na 7. až 12. mieste. Získané body si mužstvá ponechajú. Pre klub, ktorý obsadí poslednú 13. priečku, sa sezóna skončí.



Kluby v skupine o 1. až 6. miesto odohrajú medzi sebou ešte desať duelov dvojkolovým spôsobom každým s každým raz doma, raz vonku. Rovnako tak tímy na 7. až 12. mieste. Tím umiestnený na prvom mieste po 58 zápasoch získa Pohár Dušana Pašeka určený pre víťaza základnej časti. Každý z účastníkov prvej šestky tabuľky si automaticky zabezpečí účasť vo štvrťfinále play off. O zostávajúce dve miestenky budú bojovať tímy v skupine o 7. až 12. miesto. Získajú ich kluby umiestnené na 7. a 8. priečke. Dvojice štvrťfinále play off určí známy kľúč 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Pre majstra Slovenska je pripravený Pohár Vladimíra Dzurillu. V sezóne 2019/2020 z Tipsport Ligy nikto nevypadne. Priamy postup do nej si zabezpečí víťaz I. hokejovej ligy.



"Pri tvorbe nového modelu Tipsport Ligy sme brali ohľad na podklady, ktoré sme si vyžiadali od klubov. Zúročili sme tiež doterajšie skúsenosti a komunikáciu s okolitými európskymi ligami. Sme presvedčení, že schválený model bude pre našich fanúšikov veľmi atraktívny," konštatoval člen Ligovej rady Richard Lintner. Hracími dňami v tipsportligovej sezóne 2019/20 budú utorky, piatky a nedele.