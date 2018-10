Tipsprt Liga: Banská Bystrica vyhrala v Nitre

Druhá tretina priniesla úplne odlišný hokej. Oveľa viac sa korčuľovalo a hráči nevynechali ani jeden súboj. Lepší štart do nej mali domáci.

Nitra 23. októbra (TASR) - Prvá tretina medzi Nitrou a Banskou Bystricou priniesla málo vyložených šancí a hokej patril do priemernej kategórie. Nitrania mali dve presilové hry, ktoré nedokázali využiť, naopak, hostia udreli hneď z prvej početnej výhody. V 16. minúte vyslal strelu po ľade Asselin a prekonal Foltána, ktorý zrejme veľa nevidel. Divákov v závere tretiny "prebrala" šarvátka v rohu ihriska, do ktorej sa zapojili všetci hráči na ľade, plus domáci brankár Foltán. Rozhodcovia udelili aj niekoľko osobných trestov a na trestnej lavici sedelo spolu až sedem hráčov.



Druhá tretina priniesla úplne odlišný hokej. Oveľa viac sa korčuľovalo a hráči nevynechali ani jeden súboj. Lepší štart do nej mali domáci. Počas 24. minúty dokázali v rozpätí 33 sekúnd Nitrania otočiť stav vo svoj prospech. Najskôr prekonal Williamsa presnou strelou Blackwater a toho napodobnil Richard, ktorý zužitkoval prihrávku od Bučeka - 2:1. V 30. minúte skúšal šťastie v oslabení hosťujúci Faille a Foltánovi pomohlo brvno. O pár sekúnd vystrašil Williamsa nebezpečnou strelou Lantoši a americký brankár dokázal puk zachytiť tesne pred bránkovou čiarou. V 38. minúte dokázali hostia využiť aj druhú presilovú hru zásluhou Sýkoru - 2:2.



V 44. minúte podržal "corgoňov" brankár Foltán, ktorý pri šanci Vargu zasiahol vyrážačkou. Úvodná polovica tretej tretiny patrila hosťom, ktorí boli aktívnejší a viac sa tlačili do útoku. V 52. minúte vymyslel zaujímavú prihrávku spoza brány Blackwater, ale Lantošimu strela nesadla ideálne a puk skončil len vo výstroji Williamsa. V 53. minúte sa dostali do vedenia Bystričania. V útočnom pásme vyhral buly Faille a Marshall prestrelil Foltána. Domácim nefungovali presilové hry, v ktorých sa vyslovene trápili. Záver zápasu si už "barani" dokázali postrážiť a Nitru zdolali aj v jedenástom stretnutí po sebe.



Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Druhýkrát po sebe sme padli rovnakým výsledkom 2:3. Určite to na hráčoch trochu leží, pretože z tých tesných prehier sa ťažko ráno vstáva. My sme sa na začiatku zápasu vyrovnávali s herným prejavom Bystrice, ale myslím si, že od druhej tretiny sa hra vyrovnala. Dali sme dva góly a hrali sme veľmi aktívne. Žiaľ, absolútne nám nejdú presilové hry, ale to sa netýkalo len tohto zápasu. Hráči, ktorí by mali zohrať tieto kľúčové okamihy hry, nie sú schopní zachovať chladnú hlavu a to sa veľmi prejavuje na výsledkoch tímu."



Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Bol to ťažký, vyrovnaný zápas. V druhej tretine sme dostali dva rýchle góly za sebou. Trochu sme tam poľavili. Snažili sme sa hrať fyzický a agresívny hokej, ale potom sme sa nechali uniesť emóciami. Začali sme robiť chyby a pozerali sme sa na rozhodcov a z toho vyplynuli prečíslenia. Našťastie, sa nám to podarilo otočiť, ale bol to tesný zápas."





HK Nitra - HC ‘05 iClinic Banská Bystrica 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)



Góly: 24. Blackwater (Slovák, Rais), 24. Richard (Buček, Scheidl) - 16. Asselin (Marshall, Higgs), 38. J. Sýkora (K. Sloboda, Ďatelinka), 53. Marshall (Faille) Rozhodovali: Nagy, Novák - Valo, Soltész, vylúčení: 8:12, navyše: Foltán - Miller, Mihalik všetci 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2385 divákov



Nitra: Foltán - Mezei, McCormack, Rais, Morrison, A. Sloboda, Pupák, Rácz - Lantoši, Slovák, Blackwater - Scheidl, Richard, Buček - Pätoprstý, Bortňák, B. Rapáč - Hrušík, Čaládi, Fominych - Šiška



Banská Bystrica: Williams - Miller, Marshall, Mihalik, K. Sloboda, Ďatelinka, Kubka, Nemčík, Biro - Selleck, Faille, Asselin - Török, Higgs, J. Sýkora - Gabor, Češík, Kabáč - Varga, Buc, Lichanec