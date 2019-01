Titul v Sydney pre Kvitovú, zvládla ôsme finále v rade

dvojhra - finále:



Petra Kvitová (5-ČR) - Ashleigh Bartyová (Austr.) 1:6, 7:5, 7:6 (3)

Sydney 12. januára (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová sa stala víťazkou turnaja WTA v Sydney. V sobotňajšom finále dvojhry ako piata nasadená hráčka zdolala domácu Austrálčanku Ashleigh Bartyovú po trojsetovom boji 1:6, 7:5 a 7:6 (3).Kvitová mala slabší vstup do zápasu, prvý set hladko prehrala, no ukázala bojovného ducha, postarala sa napokon o veľkú drámu a v tajbrejku tretieho setu dokonala fantastický obrat. Dvadsaťosemročná Češka nadviazala v Sydney na triumf z roku 2015, celkovo získala už svoj 26. titul v kariére na okruhu WTA. Uspela v ôsmom finále v rade, bilanciu v bojoch o titul si zlepšila na 26:7.Úspešný český deň podčiarkla víťazstvom vo štvorhre Kateřina Siniaková, spoločne so Srbkou Aleksandrou Kruničovou zvíťazili v dohrávanom finále nad japonsko-poľským párom Eri Hozumiová, Alicja Rosolská 6:1, 7:6 (3).